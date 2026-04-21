"تسنيم": إيران لن تشارك في مفاوضات إسلام أباد غداً الأربعاء

- إيران ترفض المشاركة في مفاوضات إسلام أباد: أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن إيران قررت عدم المشاركة في المفاوضات المقررة في إسلام أباد، مشيرة إلى عدم وجود أفق للمشاركة بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بالتفاهمات الأولية. - التوترات بين إيران والولايات المتحدة: تصاعدت التوترات بعد نكث واشنطن لتعهداتها، بما في ذلك عدم فرض وقف إطلاق النار في لبنان وطرح مطالب مغايرة، مما أدى إلى طريق مسدود في المفاوضات. - الموقف الإيراني من المفاوضات: إيران تعتبر المشاركة في المفاوضات مضيعة للوقت بسبب الرسائل المتناقضة من الولايات المتحدة، وتؤكد أن المسار الدبلوماسي يجب أن يركز على النتائج.

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة أنّ معلومات حصلت عليها تؤكد أنّ إيران حسمت قرارها بعدم المشاركة في جولة المفاوضات المقرّرة يوم غد الأربعاء في إسلام أباد، وأبلغت الجانب الأميركي بهذا الموقف عبر الوساطة الباكستانية، مشيرةً إلى أنّه لا توجد حالياً أي أفق للمشاركة في المفاوضات.

ووفق المصادر، فإنّ قبول طهران بوقف إطلاق النار والدخول في المسار التفاوضي جاء بناءً على "إطار من عشرة بنود" طرحته إيران عبر الوسيط الباكستاني ووافقت عليه الولايات المتحدة. وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادرها أن نكث واشنطن لتعهداتها ظهر سريعاً بعد ذلك، بدءاً من عدم فرض وقف إطلاق النار في لبنان، وصولاً إلى طرح واشنطن "مطالب مغايرة للتفاهمات الأولية" في جولة إسلام أباد الأولى، الأمر الذي "أدى إلى وصول المفاوضات إلى طريق مسدود".

وأضافت المصادر أنّ وقف إطلاق النار في لبنان لم يُنفذ إلّا بعد تهديد إيراني مباشر باستهداف إسرائيل، وأن إعلان طهران لاحقاً إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية جاء ضمن الإطار المتفق عليه، غير أنّ الخطوة قوبلت بحسب "تسنيم" بالإعلان الأميركي استمرار الحصار البحري.

وتفيد المعطيات بأنّ الرسائل المتبادلة خلال الأيام الأخيرة لم تُظهر أي تغيّر في الموقف الأميركي أو أي تقدم فعلي، ما دفع طهران إلى اعتبار المشاركة في الاجتماع المقبل "مضيعة للوقت"، وتابعت أن طهران أبلغت اليوم الثلاثاء الوسيط الباكستاني أن الولايات المتحدة لا تريد اتفاقاً ملائماً، ولذلك لن يحضر الوفد الإيراني في مفاوضات غد الأربعاء "ولن يشارك في المسرحية الأميركية".

ويأتي نشر وكالة "تسنيم" عن عدم مشاركة طهران في مفاوضات إسلام أباد، بعد ساعات من تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن بلاده لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن مشاركتها أو عدم مشاركتها في المفاوضات في باكستان. وأوضح بقائي، وفق ما أوردت وكالة "إرنا" الرسمية، أن سبب عدم اتخاذ القرار يعود إلى "الرسائل المتناقضة والسلوكيات المتضاربة والإجراءات غير المقبولة من الولايات المتحدة".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّ الاعتداء على السفن الإيرانية "يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعملاً من أعمال القرصنة البحرية وإرهاب الدولة"، وتابع أن إيران ستتخذ قرارها بشأن المشاركة في أي مفاوضات عندما تصبح هذه المحادثات موجهة نحو تحقيق نتائج. ولفت إلى أنّ طهران ستعلن مواقفها بوضوح عندما تتخذها، مؤكداً أن "هناك أكاذيب كثيرة في وسائل الإعلام"، وأكد المتحدث الإيراني أن المسار الدبلوماسي يجب أن يركز على النتيجة، وأن مزاعم واشنطن الدبلوماسية لا تنسجم مع أفعالها.

وكان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار قد أكد، اليوم الثلاثاء، أن إسلام أباد لا تزال تنتظر رداً رسمياً من إيران بشأن تأكيد مشاركة وفدها في الجولة الثانية من محادثات السلام مع الولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية. وذكر تارار في منشور على "إكس": "قرار إيران حضور المحادثات قبل نهاية وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعَين أمر بالغ الأهمية"، مضيفاً أن باكستان بذلت جهوداً حثيثة لإقناع القيادة الإيرانية بالمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات.