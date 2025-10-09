تسجيل ثاني حالة وفاة لموظف أممي في سجون الحوثيين

- توفي عبد الله الأكحلي، موظف في قسم تقنية المعلومات بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في سجن تابع لجماعة الحوثيين بصنعاء بسبب ظروف اعتقال صعبة، مما يثير مخاوف بشأن مصير 53 موظفاً أممياً آخرين محتجزين. - أعلنت الأمم المتحدة عن احتجاز الحوثيين لموظف أممي جديد، ليصل العدد الإجمالي للمحتجزين تعسفياً إلى 10 مؤخراً و53 منذ 2021، مما يعيق جهود الأمم المتحدة في التخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن. - وفاة أحمد باعلوي، موظف في برنامج الأغذية العالمي، في معتقل للحوثيين بصعدة، تعكس تصاعد حملة الحوثيين ضد موظفي المنظمات الأممية والدولية.

توفي موظف يمني يعمل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بالعاصمة صنعاء في أحد السجون التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين). وذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أن الموظف عبد الله الأكحلي الذي يعمل في قسم تقنية المعلومات في المفوضية توفي في أحد سجون الحوثيين عبر إصابته بذبحة صدرية مفاجئة نتيجة ظروف الاعتقال الصعبة التي تعرض لها ضمن عشرات الموظفين الأمميين المختطفين لدى الجماعة".

وجاءت وفاة الموظف الأممي في ظل تخوفات من مصير مشابه لـ53 موظفاً أممياً تختطفهم جماعة الحوثيين بتهم العمالة، حيث تعرضوا لعمليات اختطاف مهينة من خلال اقتحام منازلهم ومراكز أعمالهم وتعرضهم للتفتيش الدقيق والإخفاء بعيداً عن تقديمهم للجهات القضائية". وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن الحوثيين احتجزوا موظفاً أممياً جديداً، ما يرفع عدد موظفيها المحتجزين "تعسفياً" لدى الجماعة مؤخراً إلى 10 أشخاص، فيما ارتفع العدد إلى 53 شخصاً منذ عام 2021.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة؛ ستيفان دوجاريك، في إحاطته الصحافية، الثلاثاء: "رغم أننا أصدرنا بياناً الليلة الماضية بشأن أحدث الاعتقالات التعسفية التي قام بها الحوثيون لتسعة موظفين أمميين إضافيين، للأسف، أبلغنا زملاؤنا في اليمن هذا الصباح باحتجاز موظف آخر". وأضاف دوجاريك أن العدد الإجمالي لموظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً لدى جماعة الحوثيين في اليمن، ارتفع إلى 10 خلال حملة الاعتقالات الأخيرة، و53 موظفاً منذ عام 2021.

وجدد المسؤول الأممي إدانة الأمين العام لـ"الاحتجاز التعسفي للموظفين الأمميين، وكذلك لشركائنا، والاستيلاء غير القانوني المستمر على مباني الأمم المتحدة وأصولها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين". وأكد دوجاريك أن استمرار هذه الاعتقالات تؤثر بشكل كبير على جهود الأمم المتحدة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتدهورة في البلاد، حيث "تعيق قدرتنا على العمل، وتقديم المساعدة الحيوية لمن يحتاجون إليها".

وكان الموظف لدى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) أحمد باعلوي قد توفي في فبراير/ شباط الماضي في معتقل للحوثيين في محافظة صعدة شمالي البلاد. وانضم الموظف أحمد باعلوي إلى برنامج الأغذية العالمي في عام 2017، مسؤولاً عن عمليات تكنولوجيا المعلومات، وتعرض للاعتقال في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وعبّر برنامج الأغذية العالمي (WFP) حينها عن حزنه العميق وغضبه الشديد إزاء وفاة أحد موظفيه في أثناء احتجازه لدى سلطات جماعة الحوثيين شمالي اليمن. ومؤخراً صعَّدت جماعة الحوثيين من حملتها المستمرة ضد موظفي المنظمات الأممية والدولية في العاصمة صنعاء، واختطفت عدداً منهم، بالتوازي مع استدعاءات جديدة لموظفين آخرين وإجبارهم على تسليم حواسيب وهواتف شخصية تمهيداً لتفتيشها والتحقيق معهم.