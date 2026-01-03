تساؤلات ما بعد إنهاء عمل التحالف الدولي في العراق

- تثير مغادرة قوات التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد تساؤلات حول قدرة القوات العراقية على مواجهة داعش ومراقبة الحدود بدون الدعم الاستخباراتي الذي كان يوفره التحالف. - يعبر مراقبون عن قلقهم من انهيار القدرات العسكرية العراقية بعد انسحاب التحالف، مشيرين إلى اعتماد العراق على الدعم الغربي في التسليح والتدريب منذ 2003. - يؤكد مسؤولون عراقيون جاهزية القوات لمواجهة التحديات بدون قوات أجنبية، مع الإبقاء على التعاون في الحالات الاضطرارية، مشيرين إلى أهمية سد الفجوة الاستخباراتية لضمان عدم استغلال داعش للفراغ.

مع إعلان السلطات العسكرية في العراق مغادرة قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، بقيادة الولايات المتحدة، قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد، وهي آخر قاعدة عسكرية لقوات التحالف في غرب العراق، تبرز تساؤلات عراقية حول إمكانيات صمود القوات العراقية، لا على الأرض، بل من ناحية التعاون المعلوماتي والاستخباراتي الذي كان يوفره التحالف في ملاحقة "داعش" ومراقبة الحدود، فضلاً عن الضربات الجوية على ما تبقى من مناطق تعتبر مخابئ لعناصر التنظيم.

وتأسس التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم داعش في سبتمبر/ أيلول 2014، وضم نحو 85 دولة ومنظمة دولية. وشرعت الولايات المتحدة بتنفيذ الضربات الجوية الأولى في العراق ضد "داعش"، ثم توسّعت لاحقاً إلى سورية. وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا، في نهاية سبتمبر 2024، إلى تحديد موعد رسمي لإنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد، على ألا يتجاوز نهاية سبتمبر 2025، بعد جولات حوار امتدت لأشهر بين الجانبين. جاء ذلك في أعقاب تصاعد مطالب الفصائل المسلحة والقوى العراقية الحليفة لإيران بإنهاء وجود التحالف، خصوصاً بعد الضربات الأميركية التي استهدفت مقار تلك الفصائل رداً على هجماتها على قواعد التحالف في العراق وخارجه، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

انسحاب من قاعدة عين الأسد

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن، قيس المحمداوي، في مؤتمر صحافي في بغداد الأربعاء الماضي، إن "الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف والتوجه نحو عقد اتفاقيات دولية قد أُنجز قبل ثلاثة أشهر"، مؤكداً أنه "لا يوجد حالياً أي عنصر من التحالف الدولي داخل قيادة العمليات العراقية المشتركة". وأضاف أن "قاعدة عين الأسد ستشهد الأسبوع المقبل انسحاباً كاملاً وتسليمها إلى القيادات الأمنية العراقية، على أن يكتمل ذلك خلال الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أن "بعد انتهاء مهمة التحالف ستكون هناك اتفاقيات مشتركة مع الولايات المتحدة وفرنسا، تتضمن مذكرات ثنائية لتطوير قدرات القوات الأمنية".

ويخشى مراقبون عراقيون من تحديات تواجه القوات العراقية وتحديداً الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب، بعد مغادرة قوات التحالف الدولي، كون الأخيرة كانت تقدّم للعراقيين دعماً متعدد الأشكال، يتضمن الدعم العسكري المتمثل بالغارات الجوية ضد تنظيم داعش، والإسناد الجوي والاستطلاع عبر الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى تخطيط العمليات وتبادل المعلومات الاستخبارية، وتحديد الأهداف وتوفير صور الأقمار الاصطناعية. كما كان التدريب والتأهيل ضمن مهام التحالف الدولي في مجالات مكافحة الإرهاب وحرب المدن وتفكيك المتفجرات والعبوات والإسعاف القتالي وتدريب الضباط على القيادة والسيطرة، ناهيك عن إقامة الدورات الخاصة بصيانة المعدات العسكرية وإدامتها.

اعتماد عسكري على التحالف الدولي

في هذا الصدد قال الخبير الأمني العراقي، أحمد الشريفي، لـ"العربي الجديد"، إن "الجهد القتالي في العراق تحوّل بعد عام 2003 (الاحتلال الأميركي) إلى الاعتماد على التحالف مع الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في مجالات التدريب والتسليح البري والجوي، بعد أن كانت تعتمد على دول الشرق قبل ذلك العام".

أحمد الشريفي: الحكومات العراقية منذ عام 2003 ولغاية الآن، فشلت في التعامل مع الملف العسكري وتعزيز سيادته

وأوضح أن "انسحاب القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي قد يؤدي إلى انهيار، بسبب عدم إمكانية تأهيل المعدات العسكرية بضمنها الطائرات والدبابات". وفي رأيه فإن "الحكومات العراقية منذ عام 2003 ولغاية الآن، فشلت في التعامل مع الملف العسكري وتعزيز سيادته، وبقي معتمداً على الغرب"، معتبراً بالتالي أن "التحدي والاختبار الحقيقيين يبرزان في كيفية إدارة المؤسسة العسكرية والأمنية بعد رحيل قوات التحالف الدولي".

لكن علي البنداوي، وهو عضو سابق في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أكد أن "الحكومة العراقية توصلت بعد مباحثات وتفاهمات طويلة إلى تحويل العلاقة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى دول التحالف الدولي، التي أسفرت في النهاية عن مغادرة القوات الأجنبية وتحويل مسار العلاقة إلى دعم العراق تجارياً واقتصادياً واستراتيجياً". وشدد في حديث لـ"العربي الجديد"، على أن "القوات العراقية باتت جاهزة ومستعدة لمواجهة أية تحديات، ولم تعد بحاجة إلى القوات الأجنبية، مع الإبقاء على مجالات التعاون والتنسيق مع القوات الأجنبية في الحالات الاضطرارية".

مهند سلوم: الاتفاقيات الثنائية بين العراق ودول التحالف الدولي تغني عن الوجود الفعلي لقواتها

من جهته، اعتبر أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا، مهند سلوم، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "مغادرة قوات التحالف لقاعدة عين الأسد تمثل نقطة تحوّل مفصلية، ليس رمزياً فقط بل عملياتياً". وأضاف أن "الارتداد الأبرز لن يكون في نقص المقاتلين، فالقوات العراقية تمتلك العدد الكافي، بل في الفجوة الاستخباراتية والتقنية، خصوصاً أن قاعدة عين الأسد كانت تشكل عقدة رئيسية لجمع المعلومات والمراقبة والاستطلاع في عمق الصحراء الغربية (الأنبار) وصولاً إلى الحدود السورية". بالمقابل فإن التحدي المباشر، وفق سلوم، يتمثل "في قدرة المؤسسة الأمنية العراقية على ملء هذا الفراغ التقني بسرعة لضمان عدم استغلال خلايا تنظيم داعش للمناطق الصحراوية الرخوة لإعادة تجميع صفوفها".

وفي رأيه فإن "الحاجة انتفت تماماً إلى قوات قتالية على الأرض"، موضحاً أن "الجندي العراقي اكتسب خبرة ميدانية هائلة في القتال المباشر، لكن الحاجة ما تزال قائمة وملحّة في مجالات القوة الناعمة عسكرياً، وهي الدعم اللوجستي والفني مثل التدريب المتقدم، وصيانة ترسانة التسليح الغربية (طائرات أف 16 والدبابات) لضمان ديمومة عملها، بالإضافة إلى المعضلة الاستخباراتية لملاحقة شبكات التمويل وتحركات العناصر العابرة للحدود وغيرها". ورأى أن "الاتفاقيات الثنائية بين العراق ودول التحالف الدولي تغني عن الوجود الفعلي لقواتها، وهذا هو المسار الطبيعي للدول المستقرة، وأن مفهوم العلاقات الثنائية يعكس شراكة سيادية".