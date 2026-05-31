- احتلال قلعة الشقيف يُعتبر نصراً تكتيكياً لإسرائيل، لكن تأثيره الاستراتيجي على حزب الله لا يزال غير واضح، حيث يهدف إلى تقليل التهديدات على المستوطنات الشمالية. - السيطرة على القلعة تمنح إسرائيل ميزة استراتيجية في منطقة النبطية، مع تأكيد بقاء الجنود كجزء من المنطقة الأمنية العازلة، واعتبارها تصحيحاً لأخطاء سابقة. - تهدف العملية البرية إلى الضغط في المفاوضات لفصل حزب الله عن إيران ونزع سلاحه، لكن تحقيق هذه الأهداف لا يزال بعيداً، مع غموض حول الخطط الاحتياطية.

ينظر كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية - العسكرية الإسرائيلية هذه الأيام إلى احتلال قلعة الشقيف جنوب لبنان باعتباره نصراً تكتيكياً، غير أن السؤال الاستراتيجي يبقى مفتوحاً، فعلى الرغم من أن احتلال القلعة ومحيطها الذي أُعلن عنه صباح اليوم يُعد مرحلة مهمة في الحرب الرامية إلى دفع حزب الله بعيداً عن الحدود مع إسرائيل، فإن ثمة شكاً، وفقاً لموقع "واينت"، حول ما إذا كان ذلك سيؤثر في وجه المعركة عموماً، وإن كان سيؤثر أصلاً، فهل سيكون لاحتلالها أي تبعات على مصير حزب الله.

وطبقاً للموقع، فإن الهدف الرئيس للحرب الإسرائيلية على لبنان هو إبعاد التهديدات الفورية عن المستوطنات الشمالية؛ وهي الممتدة من "خطط اقتحام حزب الله لمستوطنات الجليل، مروراً بإطلاق القذائف والصواريخ المضادة للدروع، وصولاً إلى المسيّرات المفخخة العاملة بالألياف البصريّة التي يصعب رصدها وباتت تشكل تحدياً متعاظماً بالنسبة لجيش الاحتلال. وفيما يخص التهديدين الأوّلين، يُقدر جيش الاحتلال أنه قد أزالهما، ليبقى خطر القذائف الصاروخية والمسيّرات المفخخة في دائرة "المعالجة" الناقصة، وفقاً لما ينقله الموقع.

وفي الصدد، ذكر الموقع أن السيطرة على الشقيف تعد رافعة قوية بيد الجيش، باعتبارها تمنحه ميزة هائلة في الإشراف والسيطرة نارياً على منطقة النبطية التي تُعد من مراكز الثقل الأساسية لحزب الله، والتي تدعي إسرائيل أن الأخير عمل فيها لسنوات على إنشاء أصولٍ استراتيجية عسكرية له. وفي الأثناء، توعّد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن جنوده الذين وصفهم بـ"الشجعان" واحتلوا القلعة "سيبقون فيها كجزء من المنطقة الأمنية العازلة في لبنان". وأضاف في مراسم عُقدت إحياءً لذكرى قتلى جيش الاحتلال الذين سقطوا في الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، خلال ما سُميّ إسرائيلياً عملية "سلام الجليل" أن "العدو الجهادي يفهم لغة واحدة فحسب: أخذ (احتلال) الأرض وتدمير البيوت"، على حد وصفه.

أمّا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فاعتبر أن احتلال القلعة مهماً على المستوى العملياتي لأمن إسرائيل، مضيفاً أن أمن الأخيرة "يُعزَّز بالقوة وليس بالاستسلام أو الانسحابات. لقد وعدنا سكان الشمال بأمن طويل الأمد، ونعمل بحزم لتحقيق ذلك". وأضاف أن "العودة إلى الشقيف تمثل تصحيحاً لأخطاء وطنية قديمة ومفاهيم مشوّهة"، على حد وصفه. ووجّه سموتريتش انتقادات حادة لعمليات الانسحاب السابقة التي نفذتها إسرائيل على مرّ السنين، وربط بينها وبين الواقع الأمني الحالي، مشيراً إلى أنه "هربنا من لبنان فكانت نتيجة ذلك كارثة حرب لبنان الثانية وتعاظم قوة حزب الله إلى أبعاد هائلة، ونضطر اليوم إلى القضاء عليها بعمل شاق. وهربنا من غوش قطيف وقطاع غزة فكانت النتيجة كارثة السابع من أكتوبر".

وتوعد سموتريتش بمواصلة المطالبة والدفع نحو تبنّي سياسة سيطرة ميدانية دائمة و"عدوانية عسكرية استثنائية". وأشار إلى أن "أثمان الحرب باهظة، لكنها ضرورية لأمن إسرائيل ومستقبلها". وكرر مطالبته: "مقابل كل طائرة مسيّرة مفخخة يجب أن تسقط عشرة مبانٍ في بيروت.. على إسرائيل أن تغيّر المعادلة"، على حد وصفه. في غضون ذلك، نقل الموقع عن مصدر عسكري في جيش الاحتلال قوله إن "حزب الله يدفع بكل قوته نحو وقف إطلاق النار ويطالب الإيرانيين بذلك في مفاوضاتهم مع الأميركيين"، مشيراً إلى أن إسرائيل تطمح إلى "الفصل بين الساحات، لبنان من جهة وإيران من جهة أخرى، لكن قدرتنا الفعلية على التأثير في هذا الفصل ليست كبيرة".

وزعم الموقع أن جيش الاحتلال يواصل التمركز بمحيط قلعة الشقيف بهدف تقليص إطلاق الصواريخ نحو منطقة أصبع الجليل. وفي المقابل، "تُطهر" القوات الإسرائيلية المنطقة المحددة ضمن "الخط الأصفر" من البنى التحتية العسكرية لحزب الله. وفي السياق، نقل الموقع عن مصدر عسكري تقديره بأن "المهمة تتطلب مزيداً من الأسابيع لتُستكمل"، في إشارة إلى تدمير القرى والبلدات اللبنانية وتسويتها بالأرض، وفقاً لنموذج غزة. وفي الإطار، نقل الموقع عن مسؤول عسكري كبير قوله: "من الواضح أنه إذا عاد السكان إلى هنا فسيكون الدفاع أكثر صعوبة"، زاعماً أنه "كلما دافعنا من العمق، سيواجه العدو مقاتلينا وليس المدنيين. وإذا خرجنا من هنا فإن التهديد سيعود ببساطة ليقترب من الحدود".

وإلى جانب إبعاد "التهديدات"، فإن هدفاً آخر تنطوي عليه العملية البرية، وفق ما تعلن إسرائيل، ويتمثل في خلق أداة ضغط فعّالة على طاولة المفاوضات، بهدف تحقيق إنجازين حاسمين هما فصل الارتباط والتبعية بين إيران وحزب الله؛ وإطلاق مسار واسع لنزع سلاح الأخير، على الأقل في جنوب لبنان، تحت ضغط مشترك من الدولة اللبنانية وجيش الاحتلال. وبحسب الموقع فإن المؤسسة الأمنية لا ترى أن هذه الأهداف تقترب من التحقق.

إلى ذلك، تساءل الموقع كيف سيتصرف الجيش الإسرائيلي إذا وُقّع اتفاق مع إيران؟ وهل ستُجبر القوات على الانسحاب من المناطق التي احتلتها؟ فرغم أن جيش الاحتلال أعدّ بالفعل خططاً احتياطية لإقامة مواقع على طول الخط الأصفر وفق "نموذج غزة"، فإن فرص تنفيذ هذه الخطط لا تزال محاطة بالغموض في الوقت الراهن؛ خصوصاً لأن "المأزق الكبير" بوصف الموقع، لا يزال على حاله. فبينما تُسجّل قيادة الشمال في الجيش، تحوّلات تكتيكية، يبقى تحقيق التغيير الاستراتيجي بعيداً عن قلعة الشقيف، ويُحدد في المفاوضات بين واشنطن وطهران.