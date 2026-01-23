- هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية أدت إلى نزوح أكثر من 100 أسرة فلسطينية من خمس مجتمعات، مع تصاعد التهديدات والترهيب، مما أثر على وصول المزارعين إلى منازلهم ومصادر المياه. - في 19 يناير، بدأت 77 أسرة بتفكيك مساكنها في رأس عين العوجا، بعد سلسلة من الهجمات التي شملت الاعتداء الجسدي وقطع كابلات الطاقة الشمسية، مما أدى إلى تهجير قسري لـ21 عائلة. - اعتداءات المستوطنين أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينياً وتهجير 13 تجمعاً بدوياً، بينما تعتبر الأمم المتحدة الاستيطان غير قانوني، محذرة من تقويض فرص حل الدولتين.

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، الجمعة، إنّ هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة أدت إلى نزوح نحو 100 أسرة فلسطينية خلال الأسبوعَين الماضيَين، وأضاف المكتب في تقرير: "أدت الهجمات والتهديدات والترهيب المستمر من المستوطنين، إلى نزوح أكثر من 100 أسرة فلسطينية من 5 مجتمعات في جميع أنحاء الضفة الغربية خلال الأسبوعَين الماضيَين".

وأوضح أن غالبية الأسر الفلسطينية التي هجرت هي من التجمع البدوي رأس عين العوجا في محافظة أريحا، شرق الضفة، ولفت إلى أن هجمات المستوطنين أدت إلى تعطيل وصول المزارعين إلى المنازل والمراعي ومصادر المياه، وتقويض الشعور بالأمان، وتابع: "في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري بدأت 77 أسرة فلسطينية تضم 375 شخصاً، بينهم 186 طفلاً و91 امرأة، بتفكيك مساكنها والانتقال من منطقة رأس عين العوجا، إثر تصاعد الهجمات والتهديدات والترهيب من المستوطنين الإسرائيليين، ولا سيّما خلال ساعات الليل".

وأشار إلى أن "هذا النزوح جاء عقب تهجير قسري لـ21 عائلة تتكون من 110 أشخاص، بينهم 61 طفلاً في 8 يناير، بعد سلسلة من هجمات المستوطنين شملت الاعتداء الجسدي على رجل مسن وإصابته، وقطع كابلات الطاقة الشمسية، وحرث أراضٍ مملوكة ملكية خاصة"، وشدد على أن "أكثر من 72 ألف أسرة من المزارعين والرعاة، أي ما يقرب من ثلثي جميع الأسر الزراعية، تحتاج إلى مساعدة زراعية طارئة عاجلة".

وفي السنوات الأخيرة، انتهجت عصابات المستوطنين بدعم رسمي من وزراء في الحكومة واليمين المتطرف، سياسية الاستيطان الرعوي للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي بأقل تكلفة مع تهجير العائلات البدوية التي تسكن في هذه الجبال، بعد شن سلسلة من الاعتداءات الممنهجة بهدف ترهيبهم ودفعهم للرحيل.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في تقرير سنوي، إنّ اعتداءات المستوطنين أسفرت خلال عام 2025 عن استشهاد 14 فلسطينياً، وتهجير 13 تجمعاً بدوياً تضم 197 عائلة بواقع 1090 فرداً. وبحسب تقديرات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، يزيد عدد المستوطنين في الضفة الغربية على نصف مليون، إضافة إلى أكثر من 250 ألفاً في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية، وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه ولكن دون جدوى.

(الأناضول، العربي الجديد)