تركيا: 264 برلمانياً سابقاً يستقيلون من حزب الشعب الجمهوري

- شهد حزب الشعب الجمهوري في تركيا استقالات جماعية بعد إلغاء مؤتمر الحزب الـ38 لعام 2023، مما أدى إلى انشقاق 264 برلمانياً سابقاً و90 نائباً حالياً، وانضمامهم إلى "الحزب الجديد" بقيادة أوزغور أوزال. - أكد النواب المستقيلون التزامهم بمبادئ مصطفى كمال أتاتورك، معربين عن رفضهم للمخالفات داخل الحزب، ودعمهم لـ"الحزب الجديد" لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. - يسعى "الحزب الجديد" ليكون جامعاً لكل شرائح المجتمع، مدعوماً بشخصيات بارزة مثل أكرم إمام أوغلو وزوجته ديلك، مع توقعات بدخولها البرلمان في الانتخابات المقبلة.

تتوالى الاستقالات الجماعية في حزب الشعب الجمهوري في تركيا، مع إعلان 264 برلمانياً سابقاً في الحزب، اليوم الاثنين، انشقاقهم والانضمام إلى "الحزب الجديد" الذي جرى تأسيسه الأسبوع الماضي.

وعزا النواب استقالتهم إلى الأزمة التي أعقبت قرار بطلان مؤتمر الحزب الـ38 للعام 2023، والذي أدى إلى عزل الرئيس أوزغور أوزال وعودة الرئيس السابق كمال كلجدار أوغلو، وهي خطوة أدت إلى انشقاق كبير وتشكيل أوزال ورفاقه "الحزب الجديد" وانضمام 90 نائباً برلمانياً حالياً، ليكون أكبر أحزاب المعارضة في الوقت الحالي في تركيا.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المبادئ التي يؤكد عليها النواب المستقيلون من حزب الشعب الجمهوري في بيانهم؟ ما هي خطة "الحزب الجديد" المستقبلية وكيف يرى رئيس دائرة العلاقات الخارجية فيه مستقبله؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأكد النواب في بيان استقالتهم، التزامهم بتاريخ حزب الشعب الجمهوري ومبادئ مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك وثوراته، والقيم الأساسية للجمهورية العلمانية والديمقراطية، مشددين على أنهم لا يستطيعون التغاضي عن المخالفات التي تعرض لها الحزب مؤخرا. وقال النواب في البيان "قررنا الانسحاب مؤقتا من حزبنا إلى حين استعادة حزب الشعب الجمهوري وضعه القانوني (..) قرار إلغاء مؤتمر الحزب يعد انتهاكا صارخا لإرادته، ويبعدنا عن القيم الأساسية للجمهورية، ويحوّل حزب الشعب الجمهوري إلى أداة للسلطة الشخصية".

وأضاف البيان "نحن أعضاء الحزب نعلن استقالتنا انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه القيم الأساسية لحزبنا ومستقبل تركيا المشرق، وندعم التشكيل الجديد بهدف المساهمة في بناء الفهم السياسي للحزب الجديد، الملتزم بالديمقراطية وسيادة القانون والتعددية والديمقراطية الاجتماعية والقيم التأسيسية للجمهورية".

بيان الاستقالة: نحن أعضاء الحزب نعلن استقالتنا انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه القيم الأساسية لحزبنا ومستقبل تركيا المشرق

وجدد النواب في ختام بيانهم دعمهم "الحزب الجديد"، مؤكدين أنه "سيتمسك بلا هوادة بالإرث التاريخي لحزب الشعب الجمهوري والقيم الأساسية للجمهورية، وسنعمل على قيادة تركيا نحو مستقبل أكثر إشراقا".

يأتي ذلك في وقت بدأ فيه حزب الشعب الجمهوري تحقيقاً في مزاعم استقدام ممثلين (كومبارس) مدفوعي الأجر (لم يحدد هويتهم) إلى حفل انضمام أعضاء جدد إلى حزب الشعب نظمه فرع الحزب في مدينة إسطنبول السبت الماضي، حيث أفادت قيادة الحزب بأن فرع إسطنبول هو المسؤول عن التنظيم، وستُتَّخذ الإجراءات اللازمة في حال تأكدت صحة تلك المزاعم.

وقدم رئيس فرع الحزب في إسطنبول غورسل تكين، وهو أيضاً معيّن بقرار قضائي، بلاغاً جنائياً للسلطات المعنية، حيث بدأ التحقيق في القضية، فيما أفاد في تصريحات صحافية بوجود خطة محكمة من أطراف لإضعاف حزب الشعب الجمهوري وإظهاره بهذا الشكل.

كما انتخب حزب الشعب الجمهوري فائق أوزتراك رئيساً للكتلة النيابية للحزب بعد استقالة أوزال وتأسيسه "الحزب الجديد" وشغور المنصب، فيما يُنتظر أن يلقي كلجدار أوغلو كلمة حزبه في البرلمان في الأيام القادمة.

ومع تحول "الحزب الجديد" إلى حزب المعارضة الرئيسي، ستجرى تغييرات على هيكل الكتل النيابية في البرلمان، وستُخصَّص مكاتب جديدة لحزب الشعب الجمهوري في البرلمان، ومن المتوقع أن يجتمع المجلس الرئاسي لإعادة تحديد ترتيب المقاعد.

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ماذا عن خطة الحزب الجديد؟

وعن مشوار "الحزب الجديد" وخطته المستقبلية، قال إلهان أوزغيل رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الحزب لـ"العربي الجديد"، أن الحزب أنجر مرحلة التأسيس والتسجيل الرسمي، كما أنجر تشكيل هيكليته التنظيمية بما يشمل مجلس الحزب واللجنة التنفيذية العليا ومجلس الإدارة المركزية، مضيفًا "بعد ذلك سنواصل النضال من حيث توقفنا".

وتابع أوزغيل "حتى في وضعنا الحالي كحزب حديث التأسيس، ما زلنا نحصد أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات حسب استطلاعات الرأي. فور تأسيس الحزب أصبحنا حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان بـ91 نائبا، وستستمر سياسة الرئيس أوزال المتمثلة في التجول بميادين مدن الأناضول المختلفة، والتواصل مع الناس، ومعالجة مشاكلهم، وإشراكهم في الحياة السياسية".

وأكد أن "الحزب الجديد"، "سيكون الحزب جامعا للجميع، يصل إلى جميع شرائح المجتمع، ويقدم حلولا لجميع مشاكل تركيا، للمتقاعدين، والعمال، والعاطلين عن العمل، والشباب"، معربا عن تفاؤله بمستقل الحزب بالقول "أينما ذهبنا كان الشعب يطالب بتأسيس حزب جديد، هناك اهتمام كبير بالرئيس أوزال ودعم هائل له، ويبدو أن شعبنا وضع آماله علينا مجددا، لذا كان هذا بمثابة دفعة قوية، وسنواصل العمل بهذه السرعة، وبهذا الدعم، وبهذا الإيمان من الآن فصاعدا".

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إمام أوغلو يدعم الحزب الجديد من السجن

وفي نفس السياق، أعلن رئيس بلدية إسطنبول المعزول والمسجون أكرم إمام أوغلو دعمه لـ"الحزب الجديد" قائلا في منشور له على منصة إكس "كل شيء سيكون جميلا لنسير معا". وكان إمام أوغلو قد اتخذ من شعار "كل شيء سيكون جميلا" شعارا لحملته في الانتخابات البلدية التي فاز فيها بالعام 2019، ودخل بها عالم السياسة التركية ليكون مرشح المعارضة الأبرز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم عوائق قانونية ودستورية منعته جراء قرارات قضائية.

وأضاف "سياسة الجيل الجديد بداية جديدة، إنها ضرورة لا خيار، ينبغي الاستعداد ليوم الاقتراع، والوقوف صفا واحدا في هذا النضال واجبا مقدسا". وشدد على أن "هذه الدعوة موجهة لنا جميعا إلى جميع سكان تركيا البالغ عددهم 86 مليون نسمة، لنبدأ مسيرة مستقبلنا القوية معا، مع رئيس حزبنا الجديد، أوزغور أوزال".

كما أعلنت ديلك إمام زوجة إمام أوغلو انضمامها للحزب الجديد، في وقت تشير فيه تسريبات إلى أنها ستدخل البرلمان في الانتخابات المقبلة كمرشحة عن الحزب. ولم يصدر أي تعليق من حزب العدالة الحاكم لما يجري من تطورات داخل حزب الشعب الجمهوري وتأسيس "الحزب الجديد".