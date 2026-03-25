تركيا وبريطانيا توقعان اتفاقية لصيانة وتشغيل "يوروفايتر"

وقعت تركيا وبريطانيا، اليوم الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات "يوروفايتر تايفون" المقاتلة، البالغة قيمتها ثمانية مليارات جنيه إسترليني (10.73 مليارات دولار)، التي أبرمها البلدان العام الماضي. وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، إنّ العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات المصنعة في بريطانيا.

وستوفر شركات دفاعية، من بينها "بي إيه إي سيستمز" و"ليوناردو بريطانيا" و"إم بي دي إيه" و"رولز رويس" و"مارتن بيكر"، مكونات ومعدات تدريب. ووقع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ووزير الدفاع التركي يشار غولر الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج يوروفايتر، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على جناحه الشرقي.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع التركية إن غولر التقى مع نظيره البريطاني جون هيلي خلال زيارته لبريطانيا، حيث نوقشت قضايا التعاون الدفاعي، والاتفاق على توقيع عقد تقني حول تشغيل مقاتلات "يوروفايتر تايفون" التي أعلنت تركيا شرائها في وقت سابق. وأفادت الوزارة في إفادة صحافية بأنّ الوزيرين أكدا على توقيع عقد توريد الطائرات والمعدات والذخائر ضمن مشروع "يوروفايتر تايفون" الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأضافت أنه تم الاتفاق على توقيع عقد الدعم الفني واللوجستي لصيانة وتشغيل الطائرات اليوم، فيما أعرب الطرفان عن نيتهما تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.

ووقعت تركيا وبريطانيا اتفاق شراء المقاتلات خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لتركيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويأتي توقيع الاتفاق اليوم في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، وتسعى تركيا لامتلاك قوة جوية إلى حين اكتمال تجارب تشغيل المقاتلة محلية الصنع من الجيل الخامس "قاان"، وينتظر دخولها الخدمة في العام 2028. وبحسب الاتفاق، فإن تركيا اشترت 44 مقاتلة، بواقع 20 مقاتلة من بريطانيا، و12 مقاتلة من الطراز نفسه من قطر ومثلها من سلطنة عمان.