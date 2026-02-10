تركيا والسعودية توقّعان اتفاقية تعاون مشترك لإنتاج مروحيات "غوكبي"

- تعاون تركي-سعودي في الصناعات الدفاعية: وقعت تركيا والسعودية مذكرة تفاهم للإنتاج المشترك لمروحية "غوكبي" متعددة الأغراض، خلال معرض الدفاع العالمي في الرياض، مما يعزز التعاون الدفاعي بين البلدين. - إنتاج مشترك طويل الأمد: تتضمن المذكرة إنتاج مروحيات بتقنيات عالية لتلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية في السعودية، مع إمكانية بيعها للدول المجاورة، مما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030. - تعزيز العلاقات الثنائية: بحث نائب وزير الخارجية التركي مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية وملفات إقليمية، على هامش اجتماع التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش".

وقعت كل من تركيا والسعودية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للإنتاج المشترك لمروحية "غوكبي" متعددة الأغراض وذلك خلال معرض الدفاع العالمي المقام في السعودية. ونقلت صحيفة حرييت التركية أن شركة الصناعات الجوية التركية توساش، وقعت أول مذكرة من نوعها لإنتاج المروحية خارج تركيا، حيث يقام معرض الدفاع العالمي للعام 2026 في العاصمة السعودية الرياض.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين شركة توساش، ووزارة الاستثمار السعودية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث وقع المذكرة نيابة عن الشركة غوكهان أوتشار، نائب رئيس رئاسة الصناعات الدفاعية في تركيا، وعضو مجلس إدارة توساش. وتتضمن مذكرة التفاهم إنتاجا مشتركا طويل الأمد وبتقنيات عالية.

وبناء على التفاهم، ستعمل وزارة الاستثمار السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية على جمع طلبات المروحيات لتلبية مختلف الاحتياجات في المجالين العسكري والمدني. وبناء على هذه الطلبات، ستقوم شركة توساش بإنتاج المروحيات المطلوبة في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة تصنيع محلية، وسيتم تحديد نطاق وتفاصيل الإنتاج المشترك وفقا للطلبات المقدمة. وتحتل أنظمة المروحيات مكانة بارزة في أهداف المملكة العربية السعودية لعام 2030، كما يمكن بيع المروحيات المنتجة بشكل مشترك إلى الدول المجاورة.

وحققت تركيا في السنوات الأخيرة قفزة كبيرة في الصناعات الدفاعية، شملت مختلف الأنظمة ومنها الطائرات المسيرة والمروحيات، فضلا عن استعداد إنتاج المقاتلة محلية الصنع "قاان"، بعد انتهاء تجاربها في العام 2028.

على صعيد آخر، بحث نائب وزير الخارجية التركي موسى قولاقلي قايا مع نظيره السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، العلاقات بين البلدين وملفات إقليمية. جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض، بحسب تدوينة للخارجية التركية على منصة "إن سوسيال" التركية. وأوضحت الوزارة أن اللقاء جرى على هامش اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الذي جرى أمس الاثنين.