تركيا: نراقب الاتصالات بين دمشق و"قسد" بعناية

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن أنقرة تراقب الاتصالات بين الحكومة السورية وقوات قسد بدقة، لافتة إلى أن الهجمات الأخيرة في ريفي منبج وحلب "أظهرت أن قسد لا تلتزم بالاتفاق مع الحكومة وتشكل تهديداً للاستقرار". وشددت الوزارة، في بيان، على أن "تركيا عازمة على الحفاظ على تعاون وثيق مع الحكومة السورية في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، مشيرةً إلى أن "أنقرة تدعم مبدأ دولة واحدة وجيش واحد من أجل استقرار سورية وأمنها والسلام في المنطقة".

ويأتي الموقف التركي في ظل تصاعد التوترات الميدانية بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) خلال الأيام الماضية، إذ قُتل عنصر من الفرقة 80 التابعة للجيش السوري، أمس الأربعاء، برصاص قناص من قسد على محور دير حافر بريف حلب الشرقي. وكانت مصادر بوزارة الدفاع التركية قالت لوسائل الإعلام، في 4 سبتمبر/أيلول الماضي، إن عدم التزام "قسد" بتعهداتها بإلقاء السلاح والاندماج بالدولة السورية يهدد وحدة سورية وتكاملها وأمنها القومي. وأضافت أن عدم التزام "قسد" بالتعهدات التي قدمتها يهدد أمن سورية، وإن تركيا "موقفها واضح، ولن تسمح بتخريب هذه المرحلة".

وأفرجت (الأسايش)، الذراع الأمنية لـ"قسد"، أمس الأربعاء عن خمسة جنود من الجيش السوري كانت أسرتهم، يوم الاثنين الماضي، بعد مهاجمتها سيارة عسكرية من الفرقة 60 دخلت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب، وقُتل عنصر بالإضافة لإصابة آخرين. وجاء الإفراج عن الجنود بعد اتفاق أمني مع قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية، ويمنع الاتفاق القائم بين دمشق و"قسد" دخول أي قوات عسكرية إلى الأشرفية والشيخ مقصود. وكانت "قسد" سحبت قواتها من الحيين في إبريل/نيسان 2025 بالاتفاق مع الحكومة السورية، مقابل تمركزها شرق نهر الفرات.

وفي موازاة ذلك، كثفت "قسد" خلال الآونة الأخيرة من عمليات التسلل والتحصين على خطوط التماس بريف محافظة حلب الشرقي، ولا سيما أطراف مدينة منبج، إلى جانب إنشاء ثلاثة خطوط دفاعية وهجومية في محافظتي الرقة ودير الزور شرق وشمال شرق سورية، مع الاستمرار في حفر الأنفاق تحت المشافي والمدارس والمناطق المأهولة بالسكان.