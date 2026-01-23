تركيا: مؤشرات على سعي إسرائيل للهجوم على إيران

- حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من مؤشرات إسرائيلية لشن هجوم على إيران، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة، وأكد على أهمية حل إيران لمشاكلها مع الأطراف الدولية لتجنب عدم الاستقرار. - تراجعت التهديدات الأميركية بمهاجمة إيران، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عن توجه "أسطول ضخم" نحو إيران، مما يزيد من التوترات في المنطقة. - تعزز واشنطن وجودها العسكري في المنطقة بنشر حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وسفن مرافقة، مما يعكس استعداداً لأي تصعيد محتمل.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن هناك مؤشرات من إسرائيل على سعيها لشن هجوم على إيران من دون شرح ماهية هذه المؤشرات، محذراً من أن خطوة مثل هذه "قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة". وذكر فيدان، في تصريحات صحافية لقناة "إن تي في"، أن "إيران تواجه أزمة اقتصادية حادّة، وقد لا يكون تفسير ردة فعل الشعب على المشاكل الاقتصادية بردة فعل ضد النظام تحليلاً دقيقاً".

وأضاف وزير الخارجية التركي: "التظاهرات حقيقية، لكنها لن تكون كما يتوقعها الآخرون". وأردف: "شعوب المنطقة لا تريد حرباً جديدة، وكانت هناك اتصالات مكثفة ليلة انتشار الأنباء عن تدخل الولايات المتحدة في إيران"، موضحاً: "نأمل أن يجدوا حلاً في إيران، وهناك مؤشرات خاصة من إسرائيل على أنهم يسعون لشن هجوم".

وسبق لتركيا أن أكدت معارضتها شنّ أي هجوم عسكري على إيران. وقال فيدان، في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، إن تركيا بصفتها "جارة وصديقة" لإيران "تشاركت مراراً وتكراراً بشكل صادق وجهات نظرها بوضوح تام معها، ومن مصلحة تركيا أن تحل إيران مشاكلها مع الأطراف الدولية الرئيسية، وأن تتجنب سيناريوهات عدم الاستقرار التي قد تنتشر في المنطقة بأسرها".

ورغم تراجع مستوى الحديث عن الحرب خلال الأيام الماضية بعدما بلغت التهديدات الأميركية بمهاجمة إيران ذروتها مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإيراني، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، الخميس، إن "أسطولاً ضخماً" يتجه نحو إيران.

وقال ترامب للصحافيين في طريق عودته إلى واشنطن من المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري: "لدينا أسطول ضخم يتجه في هذا الاتجاه". وأضاف: "لدينا قوة كبيرة تتجه نحو إيران. أفضل ألا يحدث أي شيء، لكننا نراقبهم من كثب". وفي معرض رده على ذلك، قال قائد فيلق الحرس الثوري اللواء محمد باكبور، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الإيرانية "وضعت إصبعها على الزناد" تحسباً لهجوم ما.

وبحسب تقارير إعلامية أميركية، فإن واشنطن تعزز حالياً وجودها العسكري في المنطقة، من خلال نشر حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والعديد من السفن المرافقة لها. وتحمل حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية عادة عدة آلاف من الجنود وعشرات الطائرات المقاتلة وترافقها مدمرات بحرية.