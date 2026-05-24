تركيا: لقاء بين حزب "ديم" وأوجلان بمحبسه بعد شهرين من التوقف

- زار وفد من حزب "ديم" الكردي المعارض عبد الله أوجلان في جزيرة إمرلي، بعد شهرين من آخر لقاء، وسط جمود في مسار "تركيا خالية من الإرهاب" ومطالب بإبقاء قنوات التواصل مفتوحة. - عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني تشهد تباطؤًا منذ اندلاع الحرب على إيران، رغم دعوة دولت باهتشلي لأوجلان لإلقاء السلاح مقابل العفو. - الرئيس التركي أردوغان يشير إلى أجواء إيجابية في المسار، بينما يدعو أوجلان لتطوير فهم جماعي ينظم العلاقة بين الأكراد والدولة.

قال حزب "ديم" الكردي المعارض في تركيا، اليوم الأحد، إن وفدا من الحزب زار اليوم الأحد، مؤسس حزب العمال الكردستاني المسجون في جزيرة إمرلي عبد الله أوجلان، وذلك بعد شهرين من آخر لقاء معه.

وجاء اللقاء بعد الحديث عن جمود في مسار "تركيا خالية من الإرهاب"، ومطالب من حزب العمال الكردستاني بإبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع أوجلان بعد إغلاقها عقب آخر لقاء في نهاية مارس/آذار الماضي. وضم وفد الحزب المعروف باسم "وفد إمرلي" كلا من النائبة برفين بولدان، والنائب مدحت سنجار، والمحامي فائق أوزغور إيرول. واستمر الاجتماع بين الوفد وأوجلان عدة ساعات، فيما من المقرر أن يصدر الوفد بيانا حول اللقاء في وقت لاحق.

ودخلت عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في حالة تشبه الجمود منذ نحو شهرين، وتحديداً مع اندلاع الحرب على إيران، مع تباطؤ مسار ما تسميها أنقرة "تركيا خالية من الإرهاب" الهادفة إلى نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وتفكيك بنيته التنظيمية، إذ تراجع الزخم الذي كان قائماً سابقاً، وسط تباينات بين الطرفين.

وانطلق مسار تركيا خالية من الإرهاب، بعد مصافحة بين زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف دولت باهتشلي ونواب حزب ديم الكردي في البرلمان يوم افتتاحه في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2024، ما فتح أجواءً سياسية إيجابية قابلتها تصريحات جيدة من الحزبين بدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان، ليطلق باهتشلي دعوة استثنائية غير مسبوقة في الـ22 من الشهر نفسه لأوجلان من أجل التوجه لمسلحي حزبه بإلقاء السلاح وإلغاء الحزب مقابل الاستفادة من "حق الأمل"، أي العفو عنه، وهو ما حصل بالفعل بعد أيام.

وفي حين يتحدث مسؤولون في "العمال الكردستاني" عن توقف عملية السلام بسبب عدم اتخاذ السلطات التركية "خطوات ملموسة" يريدها الحزب، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أفاد خلال الشهر الجاري بأن ثمة أجواء إيجابية تسود المسار. وخلال اللقاء الماضي بين الوفد وأوجلان، قال الأخير إن تطورات الحرب على إيران تثبت مجدداً شرعية وأهمية مرحلة السلام التي سلكها حزبه في تركيا. ودعا أوجلان إلى "تطوير فهم للجماعية والمواطنة ينظم العلاقة بين الأكراد والدولة بشكل إيجابي"، وحث الدولة التركية على إدراك "عدم وجود أي نشاط تخريبي أو تهديد أمني هنا".

واللقاء بين "وفد إمرلي" وأوجلان هو الخامس عشر، بعد أكثر من عام ونصف على انطلاق مسار "تركيا خالية من الإرهاب"، في وقت تترقب فيه الأوساط التركية خطوات برلمانية من الحكومة للمضي قدما في مسار السلام.