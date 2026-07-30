تركيا: داود أوغلو يعتزل النشاط السياسي ويحل حزب المستقبل

- أعلن أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل ورئيس الوزراء التركي السابق، اعتزاله النشاط السياسي وإنهاء أنشطة حزبه، مشيرًا إلى فساد المناخ السياسي الحالي في تركيا. - أوغلو، الذي أسس الحزب بعد انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية، انتقد النظام السياسي التركي الحالي، مشددًا على ضعف فصل السلطات وتعطل آليات الرقابة، ودعا إلى ثورة شاملة على المستويات الأخلاقية والفكرية والمؤسسية. - أكد أوغلو أن حل حزب المستقبل لا يعني نهاية النضال الاجتماعي، حيث سيستمر العمل في مجالات الفكر والتعليم والاقتصاد.

أعلن رئيس حزب المستقبل ورئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، اليوم الأربعاء، اعتزاله النشاط السياسي بعد تقييم شامل للنظام السياسي الحالي والسياسة الحزبية في البلاد، وإنهاء أنشطة حزب المستقبل. ونشر داود أوغلو بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أكد فيه أنه "حرصا على تجنب الانخراط في المناخ السياسي الفاسد في البلاد قرر الانسحاب من العمل الحزبي وإنهاء أنشطة حزب المستقبل السياسية".

وكان داود أوغلو قد أسس الحزب منشقا من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وكان مقربا من الرئيس رجب طيب أردوغان، وبعد إقالته ترك الحزب وشكل حزبا جديدا ودخل في تحالف الشعب المعارض، وحصل على نواب في البرلمان ضمن قوائم حزب الشعب الجمهوري في العام 2023 دون أن يدخل داود أوغلو نفسه البرلمان.

وأوضح داود أوغلو أن النظام السياسي في تركيا يمر بأزمة عميقة، وأن الهيكل الحالي يقوض العمل الديمقراطي والأخلاقيات السياسية، وأن هذا القرار جاء بعد مشاورات مستفيضة. وشدد في هذا الصدد بالقول: "في ضوء هذه التقييمات ونتيجة للمشاورات مع الهيئات المختصة في حزبنا ورفاقنا الذين أوصلوا حزب المستقبل إلى هذه المرحلة، قررنا الانسحاب من العمل الحزبي وإنهاء الأنشطة السياسية لحزب المستقبل لتجنب أن نكون جزءا من المناخ السياسي الفاسد".

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وأكد ضرورة عدم إساءة فهم القرار وأنه ليس تخليا كاملا عن السياسة، قائلا: "هذا ليس قرار استسلام وليس تخليا عن السياسة، بل هو دعوة للجميع لإعادة النظر في السياسة". وانتقد النظام الحكومي التركي الحالي، مشيرا إلى ضعف مبدأ فصل السلطات وتعطل آليات الرقابة والتوازن. واعتبر أوغلو الفساد وانعدام الجدارة، والاستقطاب، وفقدان الثقة في النظام القضائي، من بين أبرز مشاكل البلاد، مشددا على أن تركيا بحاجة إلى ثورة شاملة على المستويات الأخلاقية والفكرية والمؤسسية والسياسية".

ولفت إلى أن حل الكيان القانوني لحزب المستقبل لا يعني نهاية النضال الاجتماعي، مشيراً إلى أن العمل سيستمر في مجالات الفكر والتعليم والعلوم والثقافة والاقتصاد والتضامن الاجتماعي في المستقبل. وتشهد تركيا مناخا سياسيا ساخنا مع تشكيل الحزب الجديد منشقا من حزب الشعب الجمهوري ليكون أكبر أحزاب المعارضة، في وقت تشهد فيه البلاد تحقيقات بالفساد في بلديات المعارضة.