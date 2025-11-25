تركيا: جريح بانفجار في القصر العدلي بولاية شانلي أورفة

- انفجار غامض في القصر العدلي بولاية شانلي أورفة التركية يجرح موظفًا، مما أدى إلى إخلاء المبنى وتأجيل المحاكمات، بينما تحقق السلطات في الأسباب والخلفيات. - الانفجار يأتي بعد لقاء وفد برلماني مع عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني، في إطار جهود "تركيا خالية من الإرهاب"، مما يثير تساؤلات حول التوقيت. - تشهد تركيا نقاشات حول مستقبل حزب العمال الكردستاني، مع بحث آليات حل الحزب وتسليم السلاح، وسط تاريخ طويل من الصراع مع أنقرة.

قال وزير العدل التركي يلماز تونج، اليوم الثلاثاء، إن موظفاً جُرح في انفجار لم يُعرف سببه بعد، وقع في القصر العدلي بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد. وأفاد الوزير التركي، خلال اجتماع في البرلمان، بأن الانفجار وقع بعد الظهر وأدى إلى إصابة الكاتب في المحكمة محمد تولغا حبيب أوغلو، موضحاً أن الانفجار استهدف قسم الأمانات العدلية.

وأضاف يلماز تونج أن سبب الانفجار لا يزال مجهولاً، وأن الموظف المصاب في حالة جيدة، إذ أصيب في ساقه ونُقل لتلقي العلاج. ومع وقوع الانفجار، تحركت قوى الأمن بشكل مكثف إلى القصر العدلي، وجرى إفراغه وتأجيل جميع المحاكمات والمرافعات، فيما توجهت فرق الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث.

وبدأت السلطات المعنية تحقيقاً في الانفجار وأهدافه وخلفياته، خاصة أن ولاية شانلي أورفة ذات غالبية كردية، ويأتي توقيت الانفجار بعد يوم واحد فقط من لقاء وفد من اللجنة البرلمانية المعنية بمرحلة "تركيا خالية من الإرهاب" مع مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في محبسه بجزيرة إمرلي. وتنظر اللجنة في مرحلة ما بعد حل حزب العمال الكردستاني نفسه وإلقاء السلاح، ووضع إطار قانوني يُعرض لاحقاً على البرلمان لإقراره.

وشهدت تركيا خلال الأعوام الماضية سلسلة عمليات مرتبطة بالصراع مع حزب العمال الكردستاني، الذي تخوض أنقرة ضده حملة ممتدة منذ عقود. وتأتي التطورات الأخيرة في ظل نقاش سياسي متصاعد حول مستقبل الحزب، بعد بحث آليات حل الحزب وتسليم السلاح وإقرار إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية.