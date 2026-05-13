تركيا: توقيف 324 مشتبهاً بانتمائهم إلى "داعش" في 47 ولاية

إسطنبول

محمد شيخ يوسف

13 مايو 2026   |  آخر تحديث: 14:48 (توقيت القدس)
من مداهمة سابقة للشرطة التركية لعناصر ينتمون إلى "داعش" في أنقرة، 21 مايو 2017 (Getty)
- أوقفت وزارة الداخلية التركية 324 مشتبهاً بانتمائهم لتنظيم داعش في عمليات أمنية شملت 47 ولاية، بالتنسيق مع أجهزة الأمن والاستخبارات الوطنية.
- العمليات الأمنية استهدفت ولايات بارزة مثل إسطنبول وأنقرة وغازي عنتاب، وضبطت أسلحة وذخائر وأموال بقيمة 10 ملايين ليرة تركية، دون الكشف عن هويات الموقوفين.
- تعهدت الوزارة بمواصلة العمليات ضد التنظيم، مشيرة إلى أن العمليات السابقة شهدت اشتباكات عنيفة، أبرزها في ولاية يالوفا، وأسفرت عن مقتل عناصر من الشرطة والمطلوبين.

أعلنت وزارة الداخلية في تركيا، اليوم الأربعاء، توقيف 324 مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم داعش، في عمليات أمنية استهدفت التنظيم في 47 ولاية. وأوضحت الوزارة في منشور على منصة إكس، أن العمليات ضد تنظيم داعش نفذت في 47 ولاية من قبل فروع مكافحة الإرهاب التابعة لمديريات الأمن المحلية، بالتنسيق مع المديرية العامة لإدارة الأمن والاستخبارات، وإدارة مكافحة الإرهاب، وجهاز المخابرات الوطنية، والنيابة العامة.

وشملت العمليات الأمنية ولايات بارزة في مختلف مناطق تركية، منها ولايات أضنة، وأديامان، وأكسراي، وأنقرة، وأنطاليا، وأيدين، وباتمان، وبيليجيك، وبينغول، وبوردور، وبورصة، وديار بكر، إضافة إلى غازي عنتاب، وهاطاي، وإسطنبول، وإزمير، وقهرمان مرعش، وقونية، وماردين، ومرسين، وطرابزون.

عناصر من الشرطة التركية في مدينة إزمير، 26 يونيو 2022 (Getty)
وبحسب الوزارة أُلقي القبض على 324 مشتبهاً بهم، "تبين أن بحقهم أوامر قبض سارية، وأنهم قدموا دعماً مالياً لمنظمات إرهابية، وكانوا ناشطين سابقاً داخل تنظيم داعش الإرهابي". ونتيجة للعمليات الأمنية "ضُبط مسدس واحد، وأربعة بنادق، و122 طلقة ذخيرة، وأصول مالية تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين ليرة تركية (نحو مليوني دولار)، ووثائق تنظيمية، ومواد رقمية، دون أن تكشف عن هويات الموقوفين وعما إن كانوا مواطنين أتراكاً أو أجانب".

وتعهدت الوزارة بمواصلة العمليات الأمنية ضد التنظيم، فيما نشرت في المنشور نفسه مشاهد تظهر العمليات الأمنية وتوقيف المشتبه بهم وتفتيش العناوين المنزلية، إضافة إلى مصادرة الأموال خلال عمليات التفتيش.

وتشن تركيا عمليات أمنية على تنظيم داعش، وقد أدت عمليات أمنية سابقة إلى حصول اشتباكات أدت إلى مقتل عناصر شرطة، إضافة إلى مطلوبين، أبرزها كان في ولاية يالوفا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأدت إلى مقتل 3 من عناصر الشرطة و6 من المطلوبين.

