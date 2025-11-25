تركيا: توقيف 3 أشخاص بشبهة التجسّس لصالح الإمارات

- أوقفت السلطات التركية ثلاثة أشخاص وأصدرت مذكرة توقيف بحق رابع بتهمة التجسس لصالح الإمارات، حيث جمعوا بيانات حساسة عن مؤسسات تركية باستخدام حسابات وهمية. - قبلت محكمة تركية دعوى فساد ضد أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعزول، بتهم تشمل الرشوة والاحتيال، مما يثير جدلاً حول دوافع القضية وتأثيرها على الانتخابات الرئاسية. - تتصاعد التوترات بين تركيا والإمارات بسبب الخلافات حول التطورات في السودان، حيث تتهم تركيا الإمارات بدعم قوات معارضة للحكومة السودانية.

أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، عن توقيف 3 أشخاص وإصدار مذكرة توقيف بحق رابع، بشبهة ممارستهم أنشطة تجسّسية لصالح الاستخبارات الإماراتية ضد المؤسّسات والمسؤولين في تركيا. ونشرت النيابة العامة في إسطنبول بياناً على منصة إكس، أفادت فيه تفاصيل العملية الأمنية إذ قادها مكتب المدعي العام بالتعاون مع الاستخبارات التركية، وقوى الأمن التابعة لمديرية الأمن العامة في إسطنبول.

ووُجهت للموقوفين تهم جمع بيانات شخصية عن مؤسسات حيوية تركية منها مؤسسة الصناعات الدفاعية ووزارة الخارجية، وجاء في بيان النيابة العامة أنه "في إطار الجهود المبذولة لكشف أنشطة التجسّس السياسي والعسكري التي تنفذ بتنسيق من مكتب المدعي العام، وفرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، وجهاز الاستخبارات الوطني تبين أن أفراداً من جهاز الاستخبارات الإماراتي، استخدموا حسابات وهمية ورقم هاتف مسجل من شركة اتصالات خلوية في تركيا، عملوا على أنشطتهم التجسّسية".

وسردت النيابة هذه النشاطات بأنها "جمع معلومات عن موظفين ومسؤولين في مناصب إدارية تعمل ضمن مؤسسات هامة في قطاع الصناعات الدفاعية العامة في تركيا، واستهداف رقم هاتف تستخدمه وزارة الخارجية، والاتصال بمسؤولين من دول أجنبية معينة لمحاولة جمع بيانات شخصية عن موظفين في مناصب حساسة"، وأشارت النيابة العامة إلى "تحديد هوية 4 أشخاص نفذوا هذه الأعمال بناء على تعليمات من عناصر استخبارات إماراتيين، عبر شراء خط اتصالات من شركة تركية نفذوا من خلالها هذه النشاطات ونقلوا خط الاتصال المذكور إلى الإمارات العربية المتحدة وسلموه لعناصر الاستخبارات هناك، حيث كانوا على صلة معهم".

وبناء على ما سبق من تهم، قالت النيابة العامة إنّ قوى الأمن نفذت عملية اليوم لتوقيف المشتبه بهم، أسفرت عن اعتقال 3 منهم وإصدار مذكرة توقيف بحق الشخص الرابع الموجود خارج تركيا. وتشير عملية الإعلان عن توقيف الأفراد واتهامهم بتقديم خدمات استخباراتية لصالح الإمارات إلى وجود بوادر أزمة جديدة بين أنقرة وأبو ظبي، تعيد إلى الأذهان حالة التصعيد الدبلوماسي السابق بين البلدين بعد الربيع العربي، والخلاف على ملفات عديدة في المنطقة، قبيل تطبيع العلاقات مجدداً وتبادل الزيارات الرفيعة.

وشكلت ملفات مثل التطورات في ليبيا والسودان ومصر وسورية مسائل خلافية بين البلدين، ويبدو أن التطورات الأخيرة في السودان واتهام القوات الحكومية الإمارات بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع مقابل دعم تركيا للحكومة، تشكل مسألة خلافية جديدة بين البلدين.

محكمة تركية تقبل دعوى الفساد المرفوعة ضد إمام أوغلو

وفي مسار قضائي آخر، قبلت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، الدعوى المرفوعة من النيابة العامة في إسطنبول بحق رئيس البلدية المعزول أكرم إمام أوغلو، بتهمة الفساد والرشوة والتسبب بضرر في المال العام. وقبلت المحكمة الجزائية ذات الرقم 40 في إسطنبول النظر في الدعوى لتتحول القضية التي تشمل 402 شخص مشتبه به إلى مسار قضائي، ويتوقع أن يجري تحديد موعد في الفترة المقبلة، إذ بلغت صفحات مذكرة الادعاء العام 3900 صفحة، تظهر إمام أوغلو زعيماً لمنظمة إجرامية مع مطالب بسجنه من 828 عاماً إلى 2253 عاماً.

والتهم الموجهة إلى إمام أوغلو تشمل 142 تهمة مختلفة، منها تأسيس منظمة إجرامية، والرشوة 12 مرة، وغسل الأموال 7 مرات، والاحتيال على المؤسسات والمنظمات العامة 7 مرات، وتسجيل البيانات الشخصية مرتين، والحصول على البيانات الشخصية ونشرها مرتين، وإخفاء الأدلة الجنائية مرتين أيضا، وقبول الرشاوي 47 مرة، والابتزاز 9 مرات والتلاعب في المناقصات 70 مرة، وتهم أخرى متنوعة، فيما بلغ حجم الخسائر التي تسبب بها للدولة التركية ما يعادل 160 مليار ليرة تركية على مدى 10 سنوات، فضلاً عن الإساءة في استخدام القروض المسحوبة لمشاريع مترو الأنفاق.

وكانت النيابة العامة قد كشفت عن مذكرتها ولائحة اتهامها في 11 من الشهر الجاري، بعد تحقيقات استمرت منذ مارس/آذار الماضي، وشملت 9 عمليات أمنية مختلفة على مدى 8 أشهر، فيما يواصل حزب الشعب الجمهوري رفض هذه التهم معتبراً أنها تهم سياسية سيقت لقطع الطريق أمام رئيس بلدية إسطنبول للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

واعتبر حزب الشعب الجمهوري المعارض التحقيقات انقلاباً على مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، فيما ترى الحكومة أنها جاءت بناء على شكاوى من الحزب نفسه. ومع سجن إمام أوغلو، عزل عن منصبه وانتخب وكيل عنه من حزب الشعب الجمهوري، فيما تواصلت عمليات التحقيق والاعتقالات بحق البلديات التي يحكمها الحزب، وفي إطار التحقيقات نفذت العملية الأولى في 19 مارس/آذار من فرق فرع الجرائم المالية التابع لشرطة إسطنبول، بتوجيه من مكتب المدعي العام. وحينها أُلقي القبض على 122 شخصاً، وجرت موجات اعتقال لاحقة شملت العشرات أيضاً.