تركيا: توقيف 1600 متهم بالانتماء إلى جماعة الخدمة العام الجاري

- اعتقلت السلطات التركية 76 مشتبهاً بانتمائهم لجماعة الخدمة المحظورة، ليصل إجمالي الموقوفين هذا العام إلى 1601، مع إصدار أوامر رقابية بحق 1524 منهم. - تتهم السلطات الموقوفين بالتواصل مع مسؤولين في الجماعة عبر الهواتف العمومية، وتقديم التمويل للمنظمات الإغاثية التابعة لها، ونشر الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. - شملت العمليات الأمنية 28 ولاية تركية، وتستمر الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، حيث سُجن 50 منهم، بينما صدرت أوامر رقابة قضائية بحق 6 آخرين.

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الأحد، أن القوى الأمنية اعتقلت خلال أسبوعين 76 مشتبهاً بانتمائهم إلى جماعة الخدمة المحظورة في البلاد، ليبلغ إجمالي الموقوفين العام الجاري 1601. جاء ذلك في منشور للوزير على منصة إكس، أفاد فيه أن القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية أوقفت المتهمين خلال العام الجاري، وأصدرت أوامر رقابية بحق 1524 منهم.

وأضاف الوزير أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 76 مشتبهاً بهم بتهمة العمل ضمن الهيكل التنظيمي الحالي لجماعة الخدمة التي أسسها الداعية الراحل فتح الله غولن، المتهم بالتخطيط للانقلاب الفاشل في عام 2016.

ووجهت اتهامات إلى عدد من الموقوفين بالتواصل مع مسؤولين داخل التنظيم عبر الهواتف العمومية، وتقديم التمويل للمنظمات الإغاثية التابعة للجماعة، ونشر الدعاية لصالحها عبر حسابات التواصل الاجتماعي. وعن مصير الموقوفين، قال الوزير إن 50 منهم سجنوا، وصدرت أوامر رقابة قضائية بحق 6 آخرين، ولا تزال الإجراءات القانونية جارية بحق الباقين. وشملت هذه العمليات ولايات أضنة، وأكسراي، وأنقرة، وبورصة، وديار بكر، وأدرنة، وهاطاي، ومرسين، وإسطنبول، وإزمير، وقونية، وغيرها بإجمالي 28 ولاية في مختلف أنحاء تركيا.

وتلاحق السلطات التركية منذ أكثر من عقد جماعة الخدمة وتصنفها منظمة محظورة مع اتهامها بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة. وبسبب ذلك طُرد عشرات الآلاف من الوظائف وحوكم مثلهم في مختلف المؤسسات الرسمية، خاصة في قطاعات الجيش والشرطة والقضاء والتعليم. وطالبت تركيا الولايات المتحدة مراراً بتسليمها زعيم الجماعة فتح الله غولن بتهمة التدبير للانقلاب، لكن واشنطن رفضت الطلبات، قبل وفاته العام الماضي.