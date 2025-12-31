تركيا: توقيف 125 مشتبهاً بالانتماء لتنظيم "داعش"

- أوقفت السلطات التركية 125 شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" في عمليات أمنية واسعة شملت 25 ولاية، بقيادة قوات الدرك والشرطة، ضمن جهود مستمرة لملاحقة أنشطة التنظيم. - أعلنت النيابة العامة في إسطنبول توقيف 28 شخصاً بتهمة نشر دعاية للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى شخص متورط فعلياً في أنشطة التنظيم، مع مصادرة أسلحة ووثائق. - تأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف من هجمات محتملة تستهدف احتفالات رأس السنة، مستذكرة هجمات دامية سابقة نفذها التنظيم في تركيا.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، توقيف 125 شخصاً جديداً للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، في أحدث موجة من العمليات الأمنية المتواصلة منذ أيام ضد خلايا التنظيم داخل البلاد. وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في منشور على منصة إكس، إن قوات الدرك والشرطة نفذت صباح اليوم عمليات أمنية متزامنة في 25 ولاية، أسفرت عن توقيف 125 مشتبهاً بهم يُعتقد بانتمائهم إلى التنظيم، في إطار جهود أمنية واسعة النطاق لملاحقة أنشطته.

وأوضح يرلي كايا أن العمليات شملت ولايات أفيون قره حصار، وأنقرة، وأيدين، وبورصا، وإسكي شهير، وهاطاي، وقهرمان مرعش، وماردين، ومرسين، وأوشاك، وإسطنبول، ونيغدا، وسكاريا، وقسطامونو، وقوجه إيلي، وهكاري، وعثمانية، وإزمير، وإغدير، ونفشهير، وأرضروم، ودنيزلي، وكركلار إيلي، وشانلي أورفا، ويالوفا، مؤكداً أن هذه العمليات جرت بتنسيق مباشر بين القيادة العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للأمن، ونفذتها قيادات الدرك ومديريات الشرطة الإقليمية.

وفي السياق نفسه، أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الأربعاء، توقيف 28 شخصاً بتهمة نشر دعاية لتنظيم "داعش" على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب شخص آخر ثبت تورطه الفعلي في أنشطة التنظيم. وأوضحت النيابة، في بيان، أن هذه التوقيفات جاءت ضمن تحقيق يجريه مكتب مكافحة الإرهاب، بناء على تعليمات صدرت إلى فرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول. وبحسب البيان، نفذت فرق مكافحة الإرهاب حملات مداهمة متزامنة استهدفت 29 موقعا فجر اليوم، وأسفرت عن مصادرة ثلاثة مسدسات وكمية من الذخيرة، إضافة إلى وثائق تنظيمية مرتبطة بنشاط التنظيم.

وكان وزير الداخلية التركي قد أعلن، أمس الثلاثاء، توقيف 357 مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" خلال عمليات أمنية نُفّذت في 21 ولاية، وذلك بعد يوم واحد من اشتباك أمني مع خلية تابعة للتنظيم في ولاية يالوفا، أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة التركية وستة مسلحين من التنظيم.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد المخاوف الأمنية من محاولات تنفيذ هجمات تستهدف احتفالات رأس السنة، في وقت لا تزال فيه تركيا تستحضر هجمات دامية نفذها تنظيم "داعش" قبل نحو عقد، أبرزها الهجوم الذي استهدف ملهى ليلي ليلة رأس السنة عام 2017 في منطقة أورطا كوي بإسطنبول، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الأتراك والأجانب.