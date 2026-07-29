تركيا: توقيف رئيسة بلدية في إسطنبول وآخرين بتهم تتعلق بقضايا فساد

أوقفت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، رئيسة بلدية منطقة أوسكودار المهمة في إسطنبول سينم ديديتاش، التابعة لحزب الشعب الجمهوري، وآخرين، في تهم تتعلق بتحقيقات الفساد في البلديات التابعة للمعارضة في البلاد. وشنّت قوى الأمن، بتعليمات قضائية، عمليات توقيف شملت عدة ولايات، كان أبرزها في منطقة أوسكودار بإسطنبول، حيث أُلقي القبض على 6 أشخاص، من بينهم رئيسة البلدية، في إطار تحقيق في قضايا رشوة وفساد تستهدف البلدية.

وأوضحت النيابة العامة في إسطنبول في بيان صادر عنها، أن التحقيق بدأ بناء على بلاغات من مواطنين عن مخالفات في إجراءات تراخيص البناء والإشغال، وشهادات من المتضررين، وإفادات أدلى بها مشتبه بهم بموجب بند الاستفادة من حالة الاعتراف والندم. ومن بين الموقوفين موظفان في البلدية، حيث سبق أن شهدت البلدية عمليات توقيف سابق قبل أشهر، أسفرت عن توقيف 16 شخصاً، وشملت شركات تابعة للبلدية.

وأفاد مكتب المدعي العام بأن التحقيقات بينت إصدار مسؤولين في الشركة تعليمات لموظفي البلدية عبر جداول بيانات معدة بشكل فردي رغم عدم امتلاكهم أي سلطة رسمية، وذلك من خلال شبكة اتصالات عبر نظام بريد إلكتروني مشفر ومغلق، ونسقوا فعلياً إجراءات تراخيص البناء. وأضاف أنه "وفقاً لبيانات هيئة مكافحة الجرائم المالية، فقد تم توقيع العديد من عقود الخدمات الاستشارية بين بلدية أوسكودار وشركات مقاولات مختلفة، بقيمة إجمالية قدرها أكثر من مليار و78 مليون ليرة تركية (قرابة 23 مليون دولار). وفي إطار هذه العقود، تم الحصول على أكثر من 361 مليون ليرة تركية من مقاولين يسعون للحصول على تراخيص بناء بالإكراه، وذلك وفقاً لشهادات الضحايا وتقارير المديرية الإقليمية للبيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ".

وذكر بيان المدعي العام أنه على الرغم من أن مديرية مراقبة المباني هي المسؤولة عن إصدار تراخيص الإشغال، إلا أن الاجتماعات كانت تعقد برئاسة المدير العام لشركة كينت المساهمة، وأن جزءاً من الأموال وُزع على مسؤولين داخل البلدية. واستناداً إلى الأدلة، نُفذت عملية تفتيش ومصادرة واعتقال متزامنة في 11 عنواناً مختلفاً، وإلقاء القبض على 6 مشتبه بهم واحتجازهم، ومصادرة العديد من المواد الرقمية. وتشنّ قوى الأمن التركية منذ عام ونصف عمليات أمنية تستهدف بلديات تابعة للمعارضة بتهمة الفساد، أسفرت عن توقيف عشرات رؤساء البلديات، غالبيتهم من حزب الشعب الجمهوري، أبرزهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي سُجن وعُزل لاحقاً رغم إعلانه أنه مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وفي الإطار ذاته، اعتقلت قوى الأمن رئيسة مركز الشباب في بلدية أنطاليا توغشه غوناي، في إطار تحقيق في قضايا الرشوة والفساد التي تستهدف البلدية، حيث ألقت فرق من قسم مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابع لمديرية شرطة أنطاليا القبض عليها بعد المراقبة والمتابعة. واقتيدت غوناي إلى مديرية الأمن لاستجوابها، في وقت فتشت فيه فرق قسم مكافحة التهريب والجريمة المنظمة مركز الشباب التابع لبلدية أنطاليا، وخلال التفتيش الدقيق صودرت جميع أجهزة الحاسوب، وتسجيلات كاميرات المراقبة، والأقراص الصلبة، والوثائق الرسمية.

وكانت غوناي تخاطب رئيس البلدية المعتقل محيي الدين بوجك بصيغة والدها، حيث أحيلت للمحكمة وصدر قرار سجنها، ومن المعروف أن بوجك قدم اعترافات أخيراً بعد اعتقاله، عن تلقيه طلبات بتقديم أموال لقيادة حزب الشعب الجمهوري في تجاوزات متعلقة بالفساد.

وفي عملية ثالثة نفذتها النيابة العامة في ولاية أوشاك، أوقفت السلطات الأمنية 17 مشتبهاً بهم يزعم أنهم عملوا في شركات تابعة لرئيس البلدية السابق أوزكان ياليم، وهو معتقل وموقوف أيضاً، فيما قدرت الخسائر العامة بمبلغ يتجاوز 16 مليون ليرة تركية، وخلال التحقيق، صودرت العديد من المواد الرقمية والوثائق في عمليات تفتيش لشركات ياليم.

وأشار بيان صادر عن وزارة العدل، إلى أنه تم تفتيش فنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية تابعة لأوزكان ياليم في إطار التحقيق، ومصادرة 52 مادة رقمية و36 وثيقة ورقية، وأن بعض المشتبه بهم تبين أنهم يتقاضون رواتب من البلدية، وظهروا أيضاً في كشوف رواتب شركة ياليم، وأقدموا على إجراء معاملات مختلفة نيابة عنها.