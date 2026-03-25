تركيا: توقيف العشرات بين تهمتي "داعش" وترويج "الكردستاني"

أعلنت السلطات الأمنية التركية، اليوم الأربعاء، توقيف العشرات من المشتبه بهم في قضيتين مختلفتين، الأولى مرتبطة بتهم شبهة الانتماء إلى تنظيم "داعش"، والثانية مرتبطة بتحريض رافق احتفالات النوروز التي نظمها الأكراد في إسطنبول قبل أيام. وأفادت وزارة الداخلية، في بيان صدر عنها، أنه جرى إلقاء القبض على 88 مشتبهاً بهم في عمليات نفذتها قوات الدرك ضد تنظيم داعش في 24 ولاية مختلفة.

وجاء، في بيان لوزارة الداخلية، أنه نتيجة لعمليات نفذتها قيادات الدرك في الولايات بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة للدرك والنيابة العامة، تم تنفيذ عمليات في 24 ولاية، أسفرت عن إلقاء القبض على 88 مشتبهاً بهم في عمليات استهدفت تنظيم "داعش". وأضافت أنه تبين لدى القوى الأمنية أن المشتبه بهم "أعضاء في تنظيم "داعش"، ويقدمون الدعم المالي للتنظيم عبر أفراد تابعين له ومنظمات إغاثة مزعومة، وينشرون دعاية داعش عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي ما يخص احتفالات نوروز، اعتقل 38 شخصاً بتهمة ترويج منظمات محظورة وهو حزب العمال الكردستاني، خلال احتفالات عيد النوروز في عمليات أمنية نفذت في ولايتي إسطنبول وقوجه إيلي، حيث صدر حكم بسجن 9، بينما أُفرج عن 29 آخرين. وأفادت وكالة دمير أوران الإخبارية الخاصة أن فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة لمديرية أمن إسطنبول توصلت إلى أن دعاية لحزب العمال الكردستاني انتشرت خلال احتفالات النوروز من أفراد يدعمون الحزب، وبعد التأكد من هويتهم نفذت عمليات متزامنة صباح اليوم في عدة أماكن.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مسدسات ومخزنين للذخيرة، و307 طلقات، وأعلام للحزب، ومنشورات محظورة، ومواد رقمية، قبيل اقتياد المشتبه بهم إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات. وأمس أعلنت المديرية العامة للأمن توقيف 72 شخصاً في الفترة 17-22 مارس الجاري في تسع ولايات لمخالفتهم القانون رقم 2911 المتعلق بالتظاهرات والدعاية لمنظمات محظورة، فيما جرى توقيف 98 شخصاً أمس في ست ولايات تشمل الولايات ذات الغالبية الكردية.

وتأتي عمليات التوقيف رغم تواصل مسار تركيا خالية من الإرهاب والتي تهدف إلى إنهاء مشكلة حزب العمال الكردستاني وحل المسألة الكردية في البلاد، عبر حل الحزب وإلقاء سلاحه وهو ما أُعلِنَ وينتظر أن يستكمل بالتوازي مع استعداد البلاد لتشريعات جديدة تتعلق بتصنيف التهم المرتبطة بحزب العمال الكردستاني ونفاذ القوانين المتعلقة بالإرهاب.