تركيا تنشر "سامب تي" وتختبر منظومة "سيبر" الدفاعية

- أعلنت وزارة الدفاع التركية عن نشر منظومة دفاع جوي إيطالية "سامب تي" في ولاية قونيا ضمن مهام الناتو، لتعزيز الدفاع الجوي للحلف. - نجحت تركيا في اختبار صاروخ "سيبر" من منظومة الدفاع الجوي المحلية "القبة الفولاذية"، حيث دمر هدفًا جويًا عالي السرعة والمناورة، مما يعزز جاهزية النظام العملياتية. - يُعتبر "سيبر" أول نظام دفاع جوي وصاروخي بعيد المدى في تركيا، ويجري تطويره بالتعاون بين شركات "روكيتسان"، "أسيلسان"، ومعهد "sage" للأبحاث الدفاعية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن خطة لنشر منظومة دفاع جوي صاروخي إيطالية من طراز "سامب تي" في ولاية قونيا، وسط البلاد، ضمن مهام حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت الوزارة، في بيان، إن عملية نشر المنظومة تأتي في إطار خطة الدفاع لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأفادت الوزارة في بيانها بأنه "في إطار خطة الدفاع الدائمة لحلف الناتو، سيتم نشر نظام دفاع جوي إيطالي واحد من طراز سامب تي في قيادة قاعدة الطائرات النفاثة الرئيسية الثالثة في ولاية قونيا، لتعزيز الدفاع الجوي للحلف"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

🟥 وزارة الدفاع التركية:



▪️ سيتم نشر منظومة دفاع جوي كجزء من خطة الدفاع الدائمة لحلف الناتو



▪️ سيتم نشر المنظومة لتعزيز دفاعات حلف الناتو الجوية pic.twitter.com/dHeZ8F36uD — CNBC Arabia (@CNBCArabia) June 16, 2026

وسبق أن أعلن الحلف عن نشر عدة منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" الأميركية تعود لكل من ألمانيا وإسبانيا، ضمن مهام الدفاع عن الجناح الشرقي، عقب 28 فبراير/شباط الماضي، وبعد بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران وردّ طهران عليها.

أخبار تركيا تعلن نشر منظومة صواريخ باتريوت أخرى في ولاية أضنة

وأفادت تقارير بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للحلف والموجودة في شرق المتوسط اعترضت أربعة صواريخ باليستية أُطلقت من إيران ووصلت إلى الأراضي التركية.

اختبار ناجح لإطلاق "سيبر"

في سياق متصل، نشرت وزارة الدفاع مشاهد من عملية الاختبار الناجحة لإطلاق صاروخ من منظومة "سيبر" (SİPER)، التي تُعتبر إحدى أنظمة الدفاع الجوي المحلي المعروف بـ"القبة الفولاذية".

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة "إن سوسيال" التركية، أوردته وكالة "الأناضول"، إن "نظام الدفاع الجوي الصاروخي المحلي والوطني سيبر المدرج في مخزون قيادة القوات الجوية، نجح في تدمير الهدف الجوي سوبر شيمشك".

وأضافت أن الهدف عالي السرعة والمناورة تمت إصابته بنجاح، ليصل "سيبر" بذلك إلى الجاهزية العملياتية الكاملة. ونشرت الوزارة مشاهد من لحظة إطلاق الصاروخ وإصابة الهدف بنجاح.

⚡🇹🇷 Turkey’s homegrown SİPER air defense system scores another major success.



Fresh footage released by the Turkish Ministry of Defense shows the locally developed SİPER long range air defense system successfully intercepting and destroying a high speed maneuvering aerial… pic.twitter.com/GWqAZkdcs9 — Defence Index (@Defence_Index) June 16, 2026

ويُعد نظام الدفاع الجوي "سيبر" أول نظام دفاع جوي وصاروخي إقليمي بعيد المدى على مستوى تركيا، ويجري تطوير صاروخ "سيبر" من قبل شركات "روكيتسان"، و"أسيلسان"، ومعهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية "sage" التركية.

وفي أغسطس/ آب 2024، قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تطوير مشروع "القبة الفولاذية" لتعزيز أمن المجال الجوي للبلاد.