تركيا تكشف ملابسات تحطم مقاتلة إف 16 ومصرع طيارها

- تحطمت مقاتلة إف 16 تركية أثناء مهمة قرب الحدود البلغارية، مما أدى إلى وفاة الطيار، وتواصل وزارة الدفاع التحقيق في الحادث مع تأكيدها على أهمية السيطرة الجوية. - نفت تركيا نيتها دخول الأراضي الإيرانية في حال هجوم أمريكي، مؤكدة التزامها بالحلول السلمية ومراقبة التطورات الإقليمية، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا. - أكدت تركيا أن منظومات صواريخ إس 400 الروسية مخصصة للاحتياجات التركية فقط، ولا توجد خطط لاستخدامها في الصومال، مشيرة إلى الخلاف مع الولايات المتحدة بسبب هذه المنظومات.

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إنّ مقاتلة إف 16 التي تحطمت أمس الأربعاء أقلعت ضمن مهمة للتصدي لجسم مشبوه رُصد عبر الرادار قرب الحدود مع بلغاريا غرب تركيا. وتطرقت وزارة الدفاع في المؤتمر الصحافي الأسبوعي المنظم من قبل المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك، إلى تفاصيل سقوط المقاتلة ومصرع طيارها ليلة الثلاثاء - الأربعاء.

وأضافت الوزارة أنّ تركيا تضمن السيطرة على مجالها الجوي وأمنها على مدار الساعة، من خلال بنية متكاملة متعددة الطبقات تشمل الرادار والإنذار المبكر والحرب الإلكترونية وعناصر الاعتراض، وتقوم المقاتلات بمهام استجابة للإنذار لتحديد المسارات الجوية وتتبعها، سواء كانت معروفة أو غير معروفة. وأردفت: "في 25 فبراير/ شباط وعند رصد مسار راداري غير معروف بالقرب من حدود بلغاريا، أقلعت طائرتان مقاتلتان من طراز إف 16 في وقت واحد من قيادة قاعدة الطائرات النفاثة الرئيسية التاسعة في باليكسير، في جزء من مهمة استجابة للإنذار، ولكن فقد الاتصال اللاسلكي ومعلومات تتبع الرادار مع إحدى المقاتلتين عند الساعة 00:56".

وأوضحت أنه نتيجة لعمليات البحث والإنقاذ التي بدأت على الفور، جرى الوصول إلى حطام الطائرة، وتبيّن أنّ الطيار فعّل نظام قذف المقعد في اللحظة الأخيرة، لكنه لقي مصرعه في هذا الحادث، مشيرة إلى عزمها على توضيح سبب الحادث بعد تحقيق مفصل. وفي ما يخص المزاعم عن نية تركيا دخول الأراضي الإيرانية وإنشاء منطقة أمنية في حال شنِّ الولايات المتحدة هجمات عليها، قالت وزارة الدفاع إنها "لا تعكس الحقيقة". وأوضحت أنّ "تركيا تواصل جهودها لحلّ جميع النزاعات في المنطقة بالوسائل السلمية، ولترسيخ استقرار دائم، من جانب آخر تتخذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق مع مؤسسات الدول المعنية لمواجهة أي مخاطر محتملة".

وشددت على أنّ "الادعاءات الواردة في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بأن تركيا تخطط لدخول الأراضي الإيرانية لأسباب أمنية في حال شنِّ الولايات المتحدة هجوماً على إيران لا تعكس الحقيقة".

وكذلك، علّقت وزارة الدفاع على الانسحاب الأميركي من سورية بالقول: "يبدو أنّ انضمام سورية إلى التحالف الدولي ضد داعش بصفة عضو يحمل الرقم 90، وتزايد نفوذ الحكومة في البلاد، دفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في وجودها العسكري في سورية". وزادت: "أنشطة الولايات المتحدة في سورية والعراق، شأنها شأن جميع التطورات في المنطقة، تخضع للمراقبة الدقيقة بالتنسيق مع الجهات المعنية في تركيا".

من جهة أخرى، أجابت وزارة الدفاع بشأن تقارير تتعلق بإرسال منظومات صواريخ إس 400 الروسية إلى الصومال في جزء من حل الخلاف مع الولايات المتحدة، قائلة: "في إطار الاتفاقيات الموقعة بين تركيا والصومال، نواصل أنشطتنا الهادفة إلى دعم تنظيم القوات المسلحة الصومالية وجهودها في مكافحة الإرهاب، وحماية أمن الموارد الاقتصادية للصومال ومصالح بلادنا الوطنية".

وأكملت الوزارة: "اقتُنيَت منظومات الدفاع الجوي إس 400 بما يتماشى مع الاحتياجات العملياتية للقوات المسلحة التركية، وهي جاهزة للعمل، ولا توجد أي خطة لاستخدام هذه المنظومات في الصومال". وتسببت منظومات إس 400 الروسية بنشوب خلاف بين تركيا والولايات المتحدة جعل الأخيرة تفرض عقوبات على أنقرة مع حرمانها شراء مقاتلات إف 35 الأميركية. ولا تزال العقوبات سارية رغم تحسن علاقات البلدين.