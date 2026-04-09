تركيا تكشف أسباب سقوط طائرة شحن على الحدود مع جورجيا وأذربيجان

- كشفت وزارة الدفاع التركية عن نتائج التحقيقات في حادثة سقوط طائرة الشحن C130، مؤكدة أن جميع الأنظمة كانت تعمل بشكل طبيعي قبل الحادث، وأن انفصال مخروط ذيل الطائرة أدى إلى توقف التسجيلات. - الفحوصات أظهرت أن محركات الطائرة ومراوحها كانت سليمة، ولم تُظهر العينات أي آثار لمواد متفجرة، بينما أظهرت المواد سلوكًا هشًا في اختبارات الشد. - الوزارة نفت الشائعات حول تسبب أسطوانة النيتروجين بالحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات تركز على احتمالية اصطدام محور بجسم الطائرة، مما أدى إلى تحطمها.

كشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، عن نتائج التحقيقات بحادثة سقوط طائرة الشحن C130 على الحدود مع جورجيا وأذربيجان قبل أشهر. وأفادت وزارة الدفاع بأن "أنشطة فريق التحقيق الفني بالتنسيق مع قيادة القوات الجوية متواصلة دون انقطاع، ولا تزال دراسات التقارير الفنية جارية".

وأضافت أنه بعد فحص تسجيلات مسجل بيانات الرحلة، تبين أنه قبل وقوع الحادث، كانت جميع البيانات المسجلة رقميا ومحادثات طاقم الطائرة وأنظمة الطائرة تعمل بشكل طبيعي، ولم يتم رصد أي أعطال، حيث وقع الحادث فجأة وتوقف التسجيل نتيجة انفصال مخروط ذيل الطائرة عن جسمها، ما أدى إلى انقطاع كابلات الطاقة والبيانات الخاصة بمسجل بيانات الرحلة، لذلك لا توجد بيانات إضافية على جهاز التسجيل من شأنها أن تلقي الضوء على الحادث".

وأوضحت أن الفحوص الدقيقة لمحركات الطائرة ومراوحها، كشفت أنها كانت تعمل بشكل سليم حتى وقت وقوع الحادث، ولم يعثر على أي دليل على تلف جسم الطائرة نتيجة انفصال المروحة. وفيما يخص فحوص المواد المتفجرة، قالت الوزارة "كشف فحص العينات المأخوذة من حطام الطائرة من قبل إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للدرك عدم وجود أي آثار لمواد متفجرة، سواء داخل الطائرة أو خارجها".

وأكملت "تجرى حاليًا فحوص وتحليلات معدنية إضافية للأضرار الهيكلية والآثار الموجودة على الأجزاء المستخرجة من حطام الطائرة، ويجري انتظار نتائج تحليل مقاطع الكسور التي تم رصدها، وفي هذه المرحلة تبين أن الكسور لم تكن بسبب إجهاد الطائرة، ولكن المواد أظهرت سلوكا هشا في اختبارات الشد". ونفت الوزارة الأنباء المتداولة عن تسبب أسطوانة النيتروجين بالحادثة، مبينة أنها "لا تعكس الحقيقة، حيث هناك مطفأتا حريق من غاز هالون غير القابل للاشتعال أو الانفجار، وزن كل منهما 19 كيلوغراما مثبتتان داخل الطائرة، وقد عثر عليهما سليمتين في حطام الطائرة دون أي آثار اصطدام".

وأوضحت الوزارة أن الأسباب المحتملة، هي تقديرات بأن "أحد المحاور الموجودة في الجزء العلوي من كلا الجناحين، مع أسطوانته المملوءة بغاز ثاني أكسيد الكربون غير القابل للاشتعال أو الانفجار، ربما يكون قد خرج من غلافه، واصطدم بالجزء الأيسر من ذيل الطائرة، ومن ثم ربما يكون المحور قد علق بالمثبت الرأسي".

وأردفت "قد يكون اصطدام الأسطوانة تسبب في أضرار هيكلية لجسم الطائرة والمثبتين الرأسي والأفقي أدى إلى تحطم الطائرة. وتجرى حاليا تحقيقات فنية ومعدنية في المختبرات للتحقق من هذه النتائج". وأسفرت حادثة سقوط الطائرة التركية عن مقتل 20 عسكريا تركيا كانوا في مهمة المشاركة باحتفالات في أذربيجان، ولا تزال حادثة السقوط بحاجة إلى توضيحات، ويجري الحديث بين فترة وأخرى في تركيا على أن سببها قد يكون بفعل هجوم مسلح خارجي، وهو ما تنفيه وزارة الدفاع حتى الآن.