- فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً في اعتقال إسرائيل لـ24 مواطناً تركياً بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي، مع متابعة السفارة التركية في تل أبيب لتوفير الحماية القنصلية. - شهدت مدن تركية تظاهرات احتجاجاً على اقتحام البحرية الإسرائيلية لسفن أسطول الصمود، وندد رئيس البرلمان التركي بالهجمات الإسرائيلية، مؤكداً تعارضها مع القانون الدولي. - أكد المسؤولون الأتراك أن الهجوم الإسرائيلي يمثل معاداة للبشرية وسيؤدي إلى عزلة دولية لإسرائيل، مع إدانة شديدة للهجوم الذي استهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة.

فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول، اليوم الخميس، تحقيقاً بخصوص اعتقال إسرائيل 24 مواطناً من تركيا بعد اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي سفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية واختطاف الناشطين المشاركين في محاولة كسر الحصار عن غزة وإيصال مساعدات إنسانية إليها. وأوضح بيان لمكتب المدعي العام أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت 24 ناشطاً تركياً عقب هجماتها على أسطول الصمود العالمي. وأضاف أنه فتح تحقيقاً في الحادثة في إطار الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والقوانين التركية ذات الشأن، في ما يتعلق بـ"حرمان شخص من حريته"، و"اختطاف أو احتجاز وسائل النقل"، و"السطو"، و"إلحاق الضرر بالممتلكات"، و"التعذيب".

وفي السياق نفسه، فتحت النيابة العامة في العاصمة أنقرة تحقيقاً في الهجوم الذي شنته البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية على أسطول الصمود العالمي. ونقلت وكالة "الأناضول" أن التحقيق يأتي بموجب المادة 13 من قانون العقوبات التركي، التي تنص على أن "القوانين التركية والسلطة القضائية التركية تكون مختصة في الجرائم الدولية حتى لو ارتكبها أجنبي في بلد أجنبي".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عدد الناشطين الأتراك الموقوفين من قبل إسرائيل بلغ 37 فيما ينتظر أن يرتفع العدد إلى 56 في حال سيطرة القوات الإسرائيلية على جميع المراكب ونقلها إلى ميناء أشدود. بدورها، أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها اتخذت الإجراءات اللازمة في ما يخص التواصل بشأن الناشطين الأتراك المعتقلين من قبل القوات الإسرائيلية.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية لوسائل الإعلام المحلية: "نتابع من كثب وضع مواطنينا الموجودين في القوارب التي احتُجزت خلال هجوم القوات الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي المبحر في المياه الدولية". وأضافت أن "السفارة التركية في تل أبيب اتخذت الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية القنصلية للمواطنين الأتراك، ويجرى إبلاغ عائلاتهم بتطورات الجهود المبذولة".

وشهدت عدة مدن وبلدات تركية تظاهرات للاحتجاج على اقتحام قوات البحرية الإسرائيلية عدداً من سفن ومراكب أسطول الصمود العالمي الهادف لكسر الحصار عن قطاع غزة، مثل إسطنبول، وأنقرة، وغازي عنتاب، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفة، وملاطية، وديار بكر، وماردين، وطرابزون وغيرها، حيث تجمع المتظاهرون أمام قنصليتي إسرائيل والولايات المتحدة بإسطنبول، في حين شهدت أنقرة احتجاجاً أمام السفارة الأميركية.

وحمل المتظاهرون الأعلام التركية والفلسطينية إلى جانب لافتات داعمة لغزة وأسطول الصمود العالمي وأخرى منددة بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع. كما توالت ردود الفعل التركية على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قوارب أسطول الصمود، حيث أفاد رئيس البرلمان نعمان قورطولموش، اليوم الخميس، في كلمة له ضمن اجتماع لجنة برلمانية، بأن "المنطقة التي تتدخل فيها القوات الإرهابية الإسرائيلية هي المياه الدولية، وفيها لكل سفينة الحق في الملاحة وفقاً لجميع لوائح الأمم المتحدة، وهذا أمر لا يمكن منعه".

وأضاف أن "جميع الإجراءات المتخذة تتعارض تماماً مع القانون الدولي والقانون الإنساني، وهي هجمات وحشية لا يمكن التغاضي عنها بأي شكل من الأشكال، وفي البرلمان ندين الهجمات بشدة". وتابع: "بهذا الهجوم، تظهر إسرائيل التزامها بالعزلة الدولية، ويبدو أن انسحاب وفود جميع الدول بل العالم أجمع تقريباً احتجاجاً عندما ألقى (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو المجرم كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، لم يطمئن حكومة إسرائيل المتعطشة للدماء، ومع هذا الهجوم، سيستمر عزل نتنياهو وعصابته، وفي يوم من الأيام، ستتنافس البشرية جمعاء على تجنب الوجود معهم".

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، في منشور له، إن "الهجوم الإسرائيلي غير القانوني والهمجي على أسطول الصمود في المياه الدولية لا يمكن قبوله"، معرباً عن إدانته هذا الهجوم "الذي يستهدف الضمير المشترك للإنسانية". كما أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أنه لا يمكن قبول الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة لإيصال مساعدات إنسانية، معرباً في منشور له عن إدانته الشديدة للهجوم، ومؤكداً أن التاريخ سيسجله وصمةَ عار. أما المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر تشليك، فقال إن هجوم حكومة نتنياهو على الأسطول هو "معاداة للبشرية جمعاء".