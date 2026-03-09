تركيا تعلن نشر 6 مقاتلات "إف-16" في شمال قبرص

- نشرت تركيا 6 مقاتلات "إف-16" وأنظمة دفاع جوي في شمال قبرص التركية لتعزيز الأمن، كجزء من خطة مرحلية، وسط توترات إقليمية متزايدة. - تأتي هذه الخطوة بعد إعلان اليونان نشر مقاتلات في قبرص، في ظل سباق تسلح بين البلدين، وتحذيرات تركية بشأن تسليح الجزر منزوعة السلاح. - أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر على ضآلة احتمال النزاع مع إسرائيل، مشيراً إلى إنشاء قنوات اتصال لتجنب التصعيد، رغم التوترات الإقليمية المتصاعدة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، نشر 6 مقاتلات من طراز "إف-16" في شمال قبرص التركية، إضافة لأنظمة دفاع جوي اعتباراً من اليوم. وأفادت الوزارة في بيان صدر عنها بأن هذه الخطوة تأتي في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة، وجزء من خطة مرحلية لتعزيز أمن شمال قبرص المعترف بها من تركيا فقط.

وأوضحت أنه جرى نشر 6 طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" وأنظمة دفاع جوي اعتباراً من اليوم، وسيستمر اتخاذ تدابير إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد تقييم الوضع.

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع التركية، السبت، لوكالة رويترز، بأن تركيا تدرس إرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى جمهورية شمال قبرص "لضمان أمن" هذا الجزء من الجزيرة الذي لا تعترف بسلطاته سوى أنقرة. وأضاف المصدر: "في ضوء التطورات الأخيرة، يجري وضع خطط مرحلية لضمان أمن جمهورية شمال قبرص التركية، ويُعد نشر طائرات "إف-16" في الجزيرة من بين الخيارات المطروحة".

وتأتي الخطوة التركية بعد إعلان يوناني قبل أيام نشر مقاتلات في جزيرة قبرص للدفاع عنها، وفي ظل سباق التسلح في المنطقة بين تركيا واليونان، وتحذير تركي أطلق قبل أيام حول تسليح الجزر منزوعة السلاح، والتي هي مثار خلاف بين البلدين، من قبل اليونان.

كما تأتي التطورات في وقت تتصاعد فيه الحرب على إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وتوسيع نطاق الرد الإيراني، الذي شمل وصول صاروخ باليستي إلى داخل الأجواء التركية، وأُسقط من قبل دفاعات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في شرق المتوسط الأسبوع الماضي.

وأكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن احتمال اندلاع نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل "ضئيل للغاية"، مشيراً إلى إنشاء قنوات اتصال وتنسيق بين الجانبين لتجنب أي تصعيد غير مرغوب فيه. وقال غولر، في مقابلة مع صحيفة "بوستا" التركية، مساء الجمعة، إنّ "هذه القنوات أُنشئت بين المؤسسات المختصة في البلدين، بهدف الحد من سوء الفهم على أرض الواقع"، رغم وجود مخاطر محتملة لاحتكاك مباشر بينهما.