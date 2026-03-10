تركيا تعلن نشر منظومة "باتريوت" جنوب شرقي البلاد

- نشرت تركيا منظومة باتريوت أميركية في إقليم ملاطية لتعزيز دفاعاتها الجوية ضمن إجراءات الناتو، حيث ساهمت قاعدة كورجيك الرادارية في تحديد مواقع صواريخ إيرانية موجهة نحو تركيا. - أكدت وزارة الدفاع التركية استمرار التعاون مع حلفائها في الناتو، حيث اعترضت أنظمة الدفاع صاروخاً باليستياً إيرانياً دخل الأجواء التركية، مما يعكس التوترات المتزايدة في المنطقة. - حذر الرئيس التركي أردوغان إيران من خطواتها الاستفزازية، مشيراً إلى حالة التأهب القصوى في تركيا، بينما نشرت تركيا مقاتلات إف-16 في شمال قبرص وسط تصاعد التوترات مع اليونان.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، نشر منظومة باتريوت أميركية للدفاع الجوي في إقليم ملاطية جنوب شرقي البلاد، وذلك في إطار إجراءات حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتعزيز الدفاعات الجوية للدولة العضو في مواجهة التهديدات الصاروخية الناجمة عن حرب إيران. وتقع قاعدة كورجيك الرادارية التابعة للحلف في ملاطية، وتوفر بيانات حيوية للحلف، وساهمت في تحديد موقع صاروخين باليستيين إيرانيين كانا متجهين نحو تركيا.

وأكدت الوزارة في بيان أن تركيا ستواصل التعاون مع حلفائها في الحلف، وتقييم التطورات بالمنطقة. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الاثنين، أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي اعترضت صاروخاً باليستياً أُطلق من إيران بعد دخوله الأجواء التركية، في ثاني حادثة من هذا النوع خلال خمسة أيام. وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تمكنت قوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف ناتو المنتشرة في شرق البحر المتوسط من تحييد صاروخ باليستي أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي".

ووجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

، الاثنين، تحذيراً إلى إيران، مؤكداً أنه على الرغم من تحذيرات تركيا الصادقة، فإنها لا تزال تتخذ خطوات خاطئة واستفزازية للغاية تهدد الصداقة مع تركيا. وجاء ذلك في كلمة له عقب اجتماع الحكومة في أنقرة، مؤكداً أن الحكومة في حالة تأهب قصوى مع جميع وحداتها منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، وقد حشدت جميع مؤسسات الدولة، وبفضل الخبرات في إدارة الأزمات، تتابع جميع التطورات لحظة بلحظة ولا يُغفَل أي احتمال. وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس، نشر 6 مقاتلات من طراز "إف-16" في شمال قبرص التركية، إضافة لأنظمة دفاع جوي.

وأفادت الوزارة في بيان صدر عنها بأن هذه الخطوة تأتي في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة، وهي جزء من خطة مرحلية لتعزيز أمن شمال قبرص المعترف بها من تركيا فقط. وتأتي الخطوة التركية بعد إعلان يوناني قبل أيام نشر مقاتلات في جزيرة قبرص للدفاع عنها، وفي ظل سباق التسلح في المنطقة بين تركيا واليونان، وتحذير تركي أطلق قبل أيام حول تسليح الجزر منزوعة السلاح، والتي هي مثار خلاف بين البلدين، من قبل اليونان.

(رويترز، العربي الجديد)