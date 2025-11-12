- أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 20 عسكرياً إثر تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز C130 على حدود جورجيا خلال رحلة عودتها من أذربيجان، وشملت الضحايا ضباطاً وفنيين من سلاح الجو. - قدم وزير الدفاع التركي يشار غولر تعازيه لأسر الضحايا، مؤكداً على الخسارة الكبيرة التي لحقت بالجيش التركي، فيما تواصل وسائل الإعلام تغطية تطورات التحقيقات. - بدأت السلطات التركية والجورجية مسح موقع الحادث، بينما أبدت شركة لوكهيد مارتن، المصنعة للطائرة، استعدادها للمساعدة في التحقيقات.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل 20 عسكرياً كانوا على متن طائرة شحن عسكرية سقطت أمس على حدود جورجيا خلال رحلة عودتها من أذربيجان. ونشرت وزارة الدفاع عبر منصة إكس أسماء وصور العسكريين الأتراك الذين قتلوا جراء سقوط الطائرة، من بينهم ضباط في سلاح الجو والطياران، وفنيون، وضباط وصف ضباط برتب مختلفة.

وفي رسالة تعزية، قال وزير الدفاع التركي يشار غولر: "فقدنا رفاقنا الأبطال في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مع تحطم طائرة الشحن العسكرية من طراز C130، حيث أقلعت من أذربيجان عائدة إلى تركيا على حدود جورجيا وأذربيجان". وأضاف "باسمي وباسم أعضاء وزارة الدفاع أتقدم بأحر التعازي (..) أدعو لأسرهم ولشعبنا بالصبر والسلوان".

وفي وقت سابق لإعلان وزارة الدفاع نبأ مقتل العسكريين، جرى إبلاغ ذوي الضحايا العسكريين بفقدانهم، فيما تواصل وسائل الإعلام التركية نقل تطورات عمليات البحث والتحقيق من مكان سقوط الطائرة.

وقالت السلطات التركية إنها بدأت مع السلطات في جورجيا مسح موقع سقوط الطائرة في بلدية سيغناغو بمنطقة كاخيتي في جورجيا اليوم الأربعاء. وأظهر مقطع مصور أولي من موقع الحادث قِطعا معدنية ملتوية متناثرة على تل عشبي، في حين أظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تتحطم في الهواء قبل أن تسقط نحو الأرض والنيران تشتعل فيها.

وعبرت شركة لوكهيد مارتن الأميركية، المُصنعة لطائرة سي-130 هيركوليز التي تستخدمها القوات الجوية على نطاق واسع في أنحاء العالم، عن تعازيها، وأكدت التزامها بمساعدة تركيا بأي شكل من الأشكال خلال التحقيق. وطائرة سي-130 هيركوليز مخصصة لنقل البضائع والقوات والعتاد، وتصنف بأنها طائرة نقل عسكرية بأربعة محركات توربينية، قادرة على الإقلاع والهبوط من مدارج غير مجهزة.