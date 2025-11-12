تركيا تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة الشحن العسكرية المحطمة

- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية التركية التي تحطمت في جورجيا، وأكد أن التحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث، مع إرسال فريق تركي للتعاون مع السلطات الجورجية. - الطائرة من طراز سي 130 كانت تقل وحدات عسكرية وشاركت في احتفالات الذكرى الخامسة لانتصار كاراباخ، وتحطمت بعد إقلاعها بقليل في منطقة سيغناغي، وتم نشر طائرات مسيّرة للبحث والإنقاذ. - أكد أردوغان على إجراء تحقيق شامل بالتعاون مع السلطات الجورجية والأذربيجانية، وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 20 عسكرياً، بينما عبّرت شركة لوكهيد مارتن عن تعازيها.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن السلطات عثرت على الصندوق الأسود لطائرة الشحن العسكرية التركية التي تحطمت في جورجيا، مضيفاً أن الفحص مستمر لتحديد سبب تحطمها. وقال أردوغان إن بلاده أرسلت فريقاً من 46 فرداً للتعاون مع السلطات في جورجيا، مشيراً في مؤتمر حزبي في أنقرة، إلى أن فرق البحث تمكنت من العثور على رفات 19 عسكرياً من بين 20 فقدوا حياتهم في الحادث.

وقال أردوغان في كلمته: "أمس تلقينا خبراً محزناً، حيث تحطمت طائرة الشحن العسكرية من طراز سي 130، وكانت تقلّ وحدات عسكرية شاركت في أذربيجان بالاحتفالات بالذكرى الخامسة لانتصار كاراباخ، وسقطت في منطقة سيغناغي قرب حدود جورجيا وأذربيجان بعد إقلاعها بقليل". وأضاف: "مع تلقينا النبأ، اتصل وزراء الدفاع والداخلية والخارجية بنظرائهم، وبدأت جهود البحث والإنقاذ على الفور، ونشرت في المنطقة مباشرة طائرات تركية مسيّرة بالتعاون مع السلطات الجورجية، ومساءً تلقينا معلومات تفيد بالعثور على حطام الطائرة، وطُوِّق مكان الحطام لأسباب أمنية".

وأكد أردوغان بدء عملية فحص الصندوق الأسود للطائرة، وانتشال رفات 19 من الضحايا، فيما يستمر البحث عن آخر ضحية، مشيراً إلى أنه تحدث هاتفياً مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، ثم مع رئيس وزراء جورجيا إراكلي كوباخيدزه. وأكد الرئيس التركي إجراء تحقيق شامل في هذا الحادث، مبيناً أن السلطات الجورجية تقدم أقصى درجات التسهيل والتعاون خلال هذه العملية، وكذلك السلطات في أذربيجان، مشدداً على أن تركيا حشدت كل إمكاناتها لمتابعة تحقيقات الحادث، وضمان إجراء التحقيقات اللازمة بدقة وتوضيح جميع جوانب الحادث بشكل كامل.

وحذر أردوغان من تداول المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وتوخي الحذر. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت اليوم مقتل 20 عسكرياً كانوا على متن طائرة شحن عسكرية سقطت أمس على حدود جورجيا خلال رحلة عودتها من أذربيجان. ونشرت وزارة الدفاع عبر منصة إكس أسماء العسكريين الأتراك وصورهم، الذين قتلوا جراء سقوط الطائرة، من بينهم ضباط في سلاح الجو والطيران، وفنيون، وضباط وصف ضباط برتب مختلفة.

وفي رسالة تعزية، قال وزير الدفاع التركي يشار غولر: "فقدنا رفاقنا الأبطال في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مع تحطم طائرة الشحن العسكرية من طراز C130، حيث أقلعت من أذربيجان عائدة إلى تركيا على حدود جورجيا وأذربيجان". وأضاف: "باسمي وباسم أعضاء وزارة الدفاع أتقدم بأحر التعازي (..) أدعو لأسرهم ولشعبنا بالصبر والسلوان".

وفي وقت سابق لإعلان وزارة الدفاع نبأ مقتل العسكريين، أُبلغ ذوو الضحايا العسكريين بفقدانهم، فيما تواصل وسائل الإعلام التركية نقل تطورات عمليات البحث والتحقيق من مكان سقوط الطائرة.

وقالت السلطات التركية إنها بدأت مع السلطات في جورجيا مسح موقع سقوط الطائرة في بلدية سيغناغو بمنطقة كاخيتي في جورجيا اليوم الأربعاء، قبل أن يعلن وزير الداخلية الجورجي جيلا جيلادزه العثور على 18 جثة في موقع تحطم الطائرة، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العثور على جثث 19، مؤكداً استمرار الجهود للعثور على الجثمان الأخير.

وأظهر مقطع مصور أولي من موقع الحادث قِطعاً معدنية ملتوية متناثرة على تل عشبي، فيما أظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تتحطم في الهواء قبل أن تسقط نحو الأرض والنيران تشتعل فيها.

وعبّرت شركة لوكهيد مارتن الأميركية، المُصنعة لطائرة سي-130 هيركوليز التي تستخدمها القوات الجوية على نطاق واسع في أنحاء العالم، عن تعازيها، وأكدت التزامها مساعدة تركيا بأي شكل من الأشكال خلال التحقيق. وطائرة سي-130 هيركوليز مخصصة لنقل البضائع والقوات والعتاد، وتصنف بأنها طائرة نقل عسكرية بأربعة محركات توربينية، قادرة على الإقلاع والهبوط من مدارج غير مجهزة.