تركيا تعلن اعتراض صاروخ باليستي إيراني هو الثاني من نوعه منذ الحرب

- اعترضت أنظمة الدفاع التابعة للناتو صاروخاً باليستياً من إيران بعد دخوله الأجواء التركية، وسقطت شظاياه في غازي عنتاب دون إصابات، مما يعكس التوتر الإقليمي وحرص تركيا على حماية أراضيها. - حذرت تركيا من تصاعد التوتر، مستدعية السفير الإيراني، وأكد الناتو جاهزيته للدفاع عن أعضائه بعد اعتراض صاروخ آخر، مما يعكس التوترات الإقليمية. - رفعت الخارجية الأميركية مستوى التحذير من السفر إلى جنوب شرق تركيا إلى "عدم السفر"، وأمرت بإخلاء القنصلية في أضنة، مشيرة إلى تغييرات في عمليات البعثة الأميركية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي

(ناتو) اعترضت صاروخاً باليستياً أُطلق من إيران بعد دخوله الأجواء التركية، في ثاني حادثة من هذا النوع خلال خمسة أيام. وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تمكنت قوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف ناتو المنتشرة في شرق البحر المتوسط من تحييد صاروخ باليستي أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي".

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى سقوط بعض شظايا الصاروخ في حقول خالية بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، من دون وقوع إي إصابات أو خسائر بشرية. وشددت الوزارة على أن تركيا "تولي أهمية بالغة لعلاقات حسن الجوار والاستقرار الإقليمي، ومع ذلك تؤكد مجدداً اتخاذ جميع الخطوات اللازمة بحزم ومن دون تردد ضد أي تهديد يستهدف الأراضي التركية والمجال الجوي".

وفيما شدد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، في منشور على منصة إكس، على أهمية عدم تصاعد التوتر في المنطقة وتمدد النزاعات إلى مناطق أوسع، حذر جميع الأطراف، وخاصة إيران، بالامتناع عن أي أعمال من شأنها تهديد الأمن الإقليمي وتعرض المدنيين للخطر. وأشار إلى أن إرادة تركيا وقدرتها على حماية مجالها الجوي وأمن الحدود على مستوى عال.

من جانبه، أكد حلف شمال الأطلسي اعتراضه صاروخاً آخر كان متجهاً إلى تركيا. وقالت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت في منشور على إكس: "يؤكد الحلف جاهزيته التامة للدفاع عن جميع أعضائه في وجه أي تهديد".

وكانت الدفاعات الجوية لـ"ناتو" قد دمرت قبل أيام صاروخاً باليستياً إيرانياً عبر دفاعات" ناتو"، وسقطت بقايا صاروخ الاعتراض في ولاية هاتاي جنوبي البلاد، ما أثار تنديداً تركياً كبيراً بما في ذلك استدعاء السفير محمد حسن حبيب الله زادة، ونقل مخاوف تركيا واحتجاجها على حادثة، إضافة إلى إجراء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، ونقل إليه الرسائل نفسها. وأكد مسؤول تركي لوكالة "فرانس برس" حينها أن تركيا "لم تكن هدفاً" للصاروخ، مشيراً إلى أنه كان يستهدف قاعدة في قبرص اليونانية، لكنه انحرف عن مساره. وعقب الحادثة بيوم، أكدت القوات المسلحة ‌الإيرانية في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية احترامها سيادة تركيا ونفيها إطلاق أي صواريخ باتجاه أراضيها.

واشنطن تحذر من السفر إلى جنوب شرق تركيا وتخلي القنصلية بأضنة

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، رفع مستوى التحذير من السفر إلى جنوب شرق تركيا إلى "عدم السفر"، فيما صدرت تعليمات لإخلاء القنصلية الأميركية في ولاية أضنة جنوبي البلاد. جاء ذلك في منشور على حساب السفارة في منصة "إكس"، وجاء فيه أنه لم يطرأ أي تغيير على مستوى التحذير من السفر أو مؤشرات المخاطر المتعلقة بتركيا.

وتابعت الخارجية قولها: "رفع مستوى التحذير من السفر إلى جنوب شرق تركيا إلى المستوى الرابع ينصح بعدم السفر، ولا يزال مستوى التحذير من السفر إلى تركيا عند المستوى الثاني، وهو توخي الحذر الشديد". وأضافت: "لم يطرأ أي تغيير على مستوى التحذير أو مؤشرات المخاطر المتعلقة بتركيا، ومع ذلك جرى تحديث منطقة الخطر المتزايد في جنوب شرق تركيا في التحذير من السفر ليعكس التغييرات في عمليات البعثة الأميركية". وختمت قائلة: "أمرت وزارة الخارجية موظفي الحكومة الأميركية غير العاملين في حالات الطوارئ وأفراد أسرهم بمغادرة القنصلية العامة في أضنة في إجراء احترازي".