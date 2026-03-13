تركيا تعترض ثالث صاروخ باليستي إيراني منذ بدء الحرب

- اعتراض صاروخ باليستي ثالث من إيران: أعلنت وزارة الدفاع التركية اعتراض صاروخ باليستي أطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي، مؤكدة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة التهديدات. - تعزيز الدفاعات الجوية: نشرت تركيا منظومة باتريوت أميركية في إقليم ملاطية لتعزيز الدفاعات الجوية ضد التهديدات الصاروخية الإيرانية، مع استمرار التعاون بين تركيا وإيران لتشكيل فريق خبراء عسكري مشترك. - توتر العلاقات التركية الإيرانية: جدد الرئيس التركي أردوغان تحذيراته لإيران بشأن خطواتها الاستفزازية، وسط محاولات إسرائيلية أميركية لإثارة الخلاف بين البلدين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ باليستي هو الثالث من نوعه الذي يطلق من إيران. وأضافت الوزارة أن "قوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو، والمنتشرة في شرق البحر المتوسط، تمكّنت من تحييد صاروخ باليستي أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي"، وتابعت "تُتخذ جميع التدابير اللازمة بحزم ودون تردّد لمواجهة جميع التهديدات الموجهة إلى أراضي تركيا ومجالها الجوي، وتجري مباحثات مع الدولة المعنية لتوضيح جميع جوانب الحادث". وهذا الاعتراض هو الثالث من دفاعات الناتو لصواريخ أطلقت من ايران باتجاه تركيا ما استدعى ردّات فعل كبيرة من أنقرة.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، الثلاثاء، نشر منظومة باتريوت أميركية للدفاع الجوي في إقليم ملاطية جنوب شرقي البلاد، وذلك في إطار إجراءات حلف شمال الأطلسي لتعزيز الدفاعات الجوية للدولة العضو في مواجهة التهديدات الصاروخية الناجمة عن حرب إيران. وتقع قاعدة كورجيك الرادارية التابعة للحلف في ملاطية، وتوفر بيانات حيوية للحلف، وساهمت في تحديد موقع صاروخين باليستيين إيرانيين كانا متجهين نحو تركيا.

واتفق وزيرا الخارجية التركي والإيراني، الثلاثاء، على تشكيل فريق خبراء عسكري مشترك "في أقرب وقت"، وذلك استناداً إلى تفاهم بين رئيسي البلدين، بهدف دراسة الادعاءات الأخيرة بشأن إطلاق صواريخ من إيران على تركيا. وأكد الوزير الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي بنظيره التركي، هاكان فيدان، أن إيران لم تطلق أي مقذوف باتجاه الأراضي التركية، مشدداً على ضرورة التحلي باليقظة إزاء ما وصفه بـ"محاولات إسرائيل لتخريب العلاقات الودية بين إيران ودول المنطقة".

وقبل ذلك، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، توجيه تحذيره إلى إيران، مؤكداً أنه على الرغم من تحذيرات تركيا الصادقة، فإنها لا تزال تتخذ خطوات خاطئة واستفزازية للغاية تهدد الصداقة مع تركيا. وجاء ذلك في كلمة له عقب اجتماع الحكومة في أنقرة، مؤكداً أن الحكومة في حالة تأهب قصوى مع جميع وحداتها منذ 28 فبراير/شباط الجاري، وقد حشدت جميع مؤسسات الدولة.

صفارات إنذار في قاعدة إنجرليك

وفي وقت مبكّر من صباح اليوم الجمعة، دوّت صفارات الإنذار في قاعدة إنجرليك الجوية التركية، وهي منشأة رئيسية تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إذ تتمركز القوات الأميركية قرب مدينة أضنة في جنوب شرق البلاد، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على الحادثة التي وقعت بعد أربعة أيام من إسقاط الدفاعات الجوية لحلف الناتو صاروخا بالستيا في المجال الجوي التركي أطلق من إيران، وهو الثاني في غضون خمسة أيام.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي بأردوغان، الاثنين، إن هناك "محاولات إسرائيلية أميركية" لإثارة الخلاف بين بلاده وجيرانها، مشيراً إلى "الاتهامات التي تروجها وسائل إعلام مرتبطة بهما بشأن تنفيذ إيران هجمات صاروخية ضد تركيا".