تركيا تشدد إجراءاتها على الحدود مع إيران

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إنه لم يجر رصد أي حركة هجرة جماعية في الوقت الحالي من إيران، مشددة على اتخاذ تدابير إضافية على طول الحدود، وذلك في ظل مخاوف من خروج الأوضاع عن السيطرة في إيران على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها منذ أكثر من أسبوعين، وتلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعمل عسكري ضد طهران.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الجيش التركي يعمل على تأمين الحدود مع إيران البالغ طولها 560 كيلومتراً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من قبل وحدات حرس الحدود في المنطقة، رغم جميع الظروف الجوية والتضاريس، وأنه يجري حالياً إنشاء نظام أمني متطور تقنياً على طول الحدود، كما يجري تحسين قدرات وحدات حرس الحدود باستمرار، ما يزيد من الإجراءات المتخذة.

وأضافت أنه "على طول الحدود الإيرانية جرى تركيب 203 أبراج كهروضوئية و43 برجاً آخر، واكتملت الأعمال لبناء 380 كيلومتراً من الجدران الخرسانية الجاهزة وحفر 553 كيلومتراً من الخنادق". ولفتت إلى أنه يتواصل العمل على "تحسين الخنادق القائمة وتعزيز قدرتها، وتجري مراقبة خط الحدود ومسارات الاقتراب على مدار الساعة باستخدام معدات الاستطلاع والمراقبة المتوفرة، بالإضافة إلى ذلك تعمل الطائرات المسيرة على استطلاع ومراقبة المنطقة على مدار الساعة، ورغم عدم رصد أي هجرة جماعية باتجاه الحدود حالياً، فقد اتُّخذت تدابير إضافية على طول خط الحدود، وستُطبق عند الحاجة".

وفي سياق متصل بالتطورات في المنطقة، تفقد قائد القوات الجوية التركية الجنرال متين توكيل، الوحدات العسكرية في مدينتي كيليس وغازي عنتاب جنوب تركيا. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع، أجرى توكيل عمليات تفتيش وتدقيق في مركز القيادة الرئيسي للفيلق السادس في منطقة تشيلدر أوبا بولاية كيليس، وقاعدة صويلو في منطقة قارقميش بولاية غازي عنتاب.

مباحثات تركية أميركية

من ناحية أخرى، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، اليوم الخميس، إنه بحث على نحو موسع مع السفير الأميركي لدى تركيا توماس برّاك، العقوبات المفروضة على تركيا وفق قانون "كاتسا" المتعلق بمعاقبة الدول المتعاونة مع الدول الخصوم للولايات المتحدة، والتعاون في الصناعات الدفاعية. وأفاد يلماز في منشور له على منصة إكس، نشر فيه صورة من اللقاء، "خلال اجتماعنا مع سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، السيد توم برّاك، في القصر الرئاسي، ناقشنا تعزيز علاقاتنا الثنائية، وتعميق تعاوننا في مجالات محددة".

وأضاف "قيّمنا في اجتماعنا بشكل شامل المواضيع المدرجة على جدول أعمالنا، بما في ذلك تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، والصناعات الدفاعية، والعقوبات وفق قانون كاتسا"، وهو قانون التعاون مع خصوم أميركا. وأوضح يلماز "كما تبادلنا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في إيران وسورية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية، في إطار المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، وأشكر السيد برّاك على مساهماته البناءة، واستعداده لتعزيز التعاون بين بلدينا".