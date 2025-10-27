تركيا تشتري 44 مقاتلة "يوروفايتر تايفون" من بريطانيا وقطر وعُمان

- اتفاقية شراء مقاتلات يوروفايتر تايفون: وقعت تركيا اتفاقية مع بريطانيا لشراء 20 مقاتلة يوروفايتر تايفون، بالإضافة إلى 12 مقاتلة من قطر و12 من سلطنة عمان، مما يعزز التعاون الدفاعي والتجاري بين البلدين. - تعزيز العلاقات الاستراتيجية: أكد أردوغان وستارمر على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وبريطانيا، مع توقيع إطار عمل للتعاون في مجالات الأمن والطاقة، مما يعزز الأمن ضمن حلف الناتو ويدعم أوكرانيا. - مقاتلة يوروفايتر تايفون: طائرة متعددة الأدوار طورتها ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، وتتميز بقدرتها العالية على المناورة ونظام تحكم إلكتروني متطور، مع تسليم أكثر من 550 مقاتلة لدول متعددة.

وقعت تركيا، مساء الاثنين، مع بريطانيا لشراء 20 مقاتلة "يوروفايتر تايفون"، كما أعلن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، شراء 12 مقاتلة من الطراز نفسه من قطر ومثلها من سلطنة عمان.

وخلال زيارة أجراها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى أنقرة، وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفاقية توريد المقاتلات من بريطانيا. وعقب توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التركي في كلمة له "بصفتنا شركاء وحلفاء استراتيجيين، نعمل على حوار وثيق مع بريطانيا حول العديد من القضايا التي تشغل الأجندة الدولية، وقد ركز اجتماعنا اليوم على علاقاتنا الدفاعية والتجارية، حيث تعد المملكة المتحدة من أكبر شركاء تركيا في التجارة والاستثمار، ونهدف إلى زيادة حجم تجارتنا إلى 40 مليار دولار".

وأضاف "يسرنا أن يعتبر المواطنون البريطانيون تركيا بلدهم الثانية. ولهذا الغرض، بدأنا مفاوضات لتوقيع إطار عمل للعلاقات الثنائية، وتم التوقيع على اتفاقية شراء طائرة "يوروفايتر تايفون" المقاتلة بين وفدين البلدين، كما وقعت للتو مع ستارمر بيان اتفاقية الشراء، حيث تعد الاتفاقية هذه رمزاً للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين بصفتهما حليفين وثيقين، وأعتقد أنها ستفتح الباب أمام مشاريع مشتركة في قطاع الدفاع مع المملكة المتحدة".

وتطرق أردوغان إلى الأوضاع في قطاع غزة بالقول "ناقشنا أيضاً الوضع في غزة وأهنئ بريطانيا مجدداً على اعترافها بدولة فلسطين، ومع اقتراب فصل الشتاء يعد إيصال المساعدات إلى غزة أمراً بالغ الأهمية، وسنتخذ خطوات مع المملكة المتحدة في هذا الشأن، كما يقع على عاتقنا جميعاً مسؤوليات الحفاظ على وقف إطلاق النار".

من ناحيته، قال ستارمر، في كلمته، "يسعدني أن أكون هنا وكلانا يعمل الآن بشكل أوثق من أي وقت مضى حلفاءَ في الناتو لأن أوروبا تثق بنا، ندعم أوكرانيا ونسعى من أجل السلام في الشرق الأوسط، وتأكيد الدور الذي قمتم به، حيث إن المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة تأتي بنتائجها".

وأضاف: "يمكننا العمل معاً على اتفاقية جديدة وحديثة في مجالات الأمن والطاقة، واليوم اتخذنا خطوة مهمة، حيث نعلن أول إطار عمل للتعاون الثنائي بين المملكة المتحدة وتركيا، يعد هذا إنجازاً هاماً وسيعزز تعاوننا بشكل أكبر، وبموجب اتفاقية اليوم، ستزود المملكة المتحدة تركيا بعشرين طائرة مقاتلة، وستوفر المزيد في المستقبل، حيث ستعزز الاتفاقية الأمن ضمن حلف الناتو، وسترفع مستوى التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية".

وفي تصريح صحافي، قال يشار غولر إن "تركيا تشتري 12 طائرة "يوروفايتر تايفون" من قطر، و12 من سلطنة عمان، و20 من المملكة المتحدة، ومن المقرر وصول الطائرات إلى تركيا مطلع العام المقبل".

وتعد مقاتلة "يوروفايتر تايفون" طائرة متعددة الأدوار، طورتها ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا بوصفها مشروعاً مشتركاً في قطاع الدفاع الأوروبي، حيث يدار هذا المشروع بقيادة اتحاد يوروفايتر، وتنسقه وكالة إدارة يوروفايتر وتورنادو التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وتشارك في إنتاج الطائرة شركات دفاعية رائدة، مثل إيرباص وبي إيه إي سيستمز البريطانية، وليوناردو الإيطالية، ويعود هذا المشروع إلى برنامج الطائرات المقاتلة الأوروبية المستقبلية (EFA)، الذي أُطلق عام 1983.

وشاركت فرنسا في البداية في المشروع، لكنها انسحبت لاحقاً لتطوير طائرات رافال الخاصة بها، وحتى الآن تم تسليم أكثر من 550 مقاتلة "يوروفايتر تايفون" إلى دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وعمان والمملكة العربية السعودية. وتعد الطائرة من الجيل الرابع والنصف، مصممة للقتال الجوي الحديث، ويتم التحكم فيها بنظام تحكم إلكتروني متطور، توفر قدرة عالية على المناورة.