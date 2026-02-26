- تستعد تركيا لمرحلة جديدة من "تركيا خالية من الإرهاب" تشمل تعديلات دستورية تتعلق بحزب العمال الكردستاني، بعد إعلان الحزب حل نفسه وإلقاء السلاح. - أكد الرئيس أردوغان على أهمية التقرير البرلماني الذي يمثل توافقًا سياسيًا نادرًا، مشيرًا إلى دور البرلمان في تحويل التقرير إلى تشريعات وتعزيز التضامن بين الأحزاب. - تتضمن التعديلات قوانين لنزع سلاح الحزب بالكامل، مع منح فرصة للعناصر غير المتورطة في جرائم للاستفادة من حالة الندم، بينما تستعد الأحزاب الكردية للاحتفال بذكرى دعوة عبد الله أوجلان لحل الحزب.

تستعد تركيا لمرحلة جديدة من مسار "تركيا خالية من الإرهاب"، تشمل تعديلات دستورية بشأن عناصر حزب العمال الكردستاني ومسلحيه، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الجديدة ستكون في البرلمان لإقرار التشريعات. وأكملت لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية البرلمانية المشكلة من الأحزاب الممثلة في البرلمان الأسبوع الماضي تقريرها الإطاري للمرحلة المقبلة بعدما أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح اعتبارا من مايو/أيار الماضي.

وقال الرئيس التركي، في كلمة أمام كتلة حزبه النيابية عن تقرير اللجنة، اليوم: "تمكنّا من تجاوز مرحلة أخرى سلميا بمساهمات من مجموعات الأحزاب السياسية الأخرى، وأؤكد أن التقرير الذي صيغ نتيجة نضج ديمقراطي كامل، ومشاورات شاملة، وتوافق سياسي نادر في تاريخنا السياسي، ليس مجرد وثيقة توصيات، بل هو وثيقة تاريخية أيضا". وتطرق أردوغان للمرحلة المقبلة وضرورة تحويل التقرير إلى تشريعات، قائلا "نجد روح التوافق التي تميز التقرير قيمة للغاية، حيث اكتسبت المؤسسة السياسية طاقة كبيرة وثقة عالية، لا سيما في ما يتعلق بالخطوات التي يجب اتخاذها من الآن فصاعدا".

وشدد بالقول "الآن، ستبدأ مرحلة جديدة من هذه العملية المستمرة، وستزداد مسؤولية حزب العدالة والتنمية والتحالف الجمهوري أكثر. وسيلعب البرلمان بطبيعة الحال دورا رائدا في هذه المرحلة الجديدة أيضا، وفي حزب العدالة والتنمية والتحالف الجمهوري ندخل مرحلة تتطلب تعزيز التضامن والتنسيق والتعاون إلى أقصى حد".

وسيطرت التحركات السياسية حول المرحلة المقبلة على أعمال رئيس البرلمان نعمان قورطولموش، الذي يقوم بجولة خلال الأيام الحالية للقاء الأحزاب البرلمانية، حيث التقى اليوم الأربعاء بكتلة حزب العدالة والتنمية. وبعد اللقاء، قال قورطولموش عن التشريعات، في تصريح صحافي "سنسرع في طرح القضايا التي أثيرت في اللجنة على جدول الأعمال بشكل موحد وفهم مشترك، وسنعمل من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة على بناء تركيا لا تناقش فيها هذه القضية وحسب، بل تزيل آثارها، حيث يسود السلام والطمأنينة والرفاه والأخوة والصداقة في كل ركن من أركان البلاد".

وأضاف "كانت مهمة صعبة وانتهينا منها، ولكن أمامنا عملية أصعب، وإذا واصلنا العمل بالعزيمة نفسها وبالتنسيق نفسه، فأنا على ثقة تامة بأننا سنحقق نتائج ملموسة، وأن هذه القضية ستطوى صفحتها نهائيا". من ناحيته، كشف وزير العدل التركي آكن غورلك عن تشكيل لجنة فنية في الوزارة للمساهمة في إقرار التشريعات اللازمة، قائلا في تصريح صحافي اليوم الأربعاء: "شكلنا فريقاً فنياً في وزارة العدل للمساعدة في العملية التشريعية، وإذا رأى البرلمان ضرورة لذلك، فإن الفريق الفني على أتم الاستعداد للعمل جنبا إلى جنب معه".

وأوضح غورلك أن الهدف النهائي لمرحلة "تركيا بلا إرهاب" هو نزع سلاح حزب العمال الكردستاني بالكامل وحله و"بعد ذلك يعود القرار إلى البرلمان، حيث سيضع الإطار القانوني اللازم"، مؤكدا أنه لن يتم إصدار أي عفو عام أو اتخاذ أي ترتيبات فردية قد توحي بالإفلات من العقاب.

وفي ما يتعلق بسؤال حول الخطوات المتخذة بشأن الأطفال المتورطين في الجريمة، أفاد بأن "هناك عملاً مزدوجاً، إذ تعمل وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية على قانون خاصٍ بالأطفال دون سن الـ15، وقانون آخر خاص بالأفراد الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 15 عاما". وبشأن الموضوع نفسه، قالت مصادر تركية مطلعة لـ"العربي الجديد" عن المرحلة المقبلة إن التعديلات الدستورية تشمل قوانين مؤقتة وأخرى دائمة وهي عبارة عن قانون أكواد، حيث سيتم تعريف العناصر المسلحة وفق القوانين بشكل جديد، وتشمل قانون الإنفاذ والجرائم وإطاراً جديداً لوصف عضوية الكردستاني والفروقات بين العناصر ومراحل انضمامهم.

وأضافت أنه "من التعديلات التي تشمل العناصر المنتمية للتنظيم ولم ترتكب جرائم أنه سيتم منحهم فرصة الاستفادة من حالة الندم وهي تشمل حاليا أحكاما تتعلق بالتشجيع على ترك التنظيم والاستسلام للعناصر الأمنية وفق التعديلات الجديدة للمرحلة. العنصر الذي لديه علاقة بالحزب دون ارتكاب جرائم سيتم تقديم بيان شخصي من قبله حين يسلم نفسه، ويوضح ذلك بشكل خطي يعلن فيه تركه بشكل كامل العلاقة مع الكردستاني وقطع كل علاقاته به بعد حل الحزب وانتهائه، ولن تشمل هذه التعديلات العناصر المتورطين بعمليات مسلحة وارتكبوا أفعالا تؤدي إلى عقوبة".

وتأتي هذه التطورات وهذا الحراك في وقت يستعد فيه حزب ديم الكردي لعقد لقاء في 27 فبراير/شباط الجاري بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لأول تصريح لمؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان خلال هذه المرحلة دعا فيها لحل الحزب وإلقاء سلاحه بشكل علني. وبحسب الحزب، فإن اللقاء يعقد في أنقرة وسيتم خلاله نشر رسالة جديدة من أوجلان.

وانطلق مسار تركيا خالية من الإرهاب بعد مصافحة بين زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف دولت باهتشلي مع نواب حزب ديم الكردي في البرلمان يوم افتتاحه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول من العام 2024، ما فتح أجواء سياسية إيجابية قابلتها تصريحات جيدة من الحزبين وبدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان، ليطلق باهتشلي دعوة استثنائية غير مسبوقة في 22 من الشهر نفسه لأوجلان من أجل التوجه لمسلحي حزبه بإلقاء السلاح وإلغاء الحزب مقابل الاستفادة من "حق الأمل"، أي العفو عنه.

وإزاء دعوة باهتشلي ومباركة أردوغان، وهما الشريكان في التحالف الجمهوري، أجرى وفد من حزب ديم 13 لقاء مع أوجلان في محبسه، فيما وجه أوجلان دعوته في 27 فبراير/شباط من العام الماضي للحزب لحل نفسه وإلقاء سلاحه، ليعلن الكردستاني في مايو/أيار الماضي عن حل الحزب وإنهاء الصراع المسلح استجابة لمؤسسه أوجلان، بعد أيام من إعلانه عقد مؤتمره العام في 5-7 من الشهر نفسه.

وإزاء هذه التطورات، ألقت أول مجموعة من الكردستاني في 11 يوليو/ تموز الماضي سلاحها وحرقته في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق بشكل رمزي، فيما أعلن الحزب في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي انسحابه من تركيا، كما أعلن في 17 نوفمبر/تشرين الثاني انسحابه من منطقة الزاب الأعلى على الحدود العراقية التركية لمناطق أخرى. ويُنتظر أن يحقق اتفاق الاندماج بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) دفعة لتقدم المسار، حيث كانت الحكومة تعد اتفاق الاندماج جزءاً من المسار يتعلق بسورية.