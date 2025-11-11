تركيا تستضيف الأربعاء اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة مع مصر

- يزور وزير الخارجية المصري تركيا لعقد الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة، بهدف التحضير للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي في القاهرة عام 2026، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات مثل الاستثمارات والصناعات الدفاعية والنقل والطاقة. - تأسست مجموعة التخطيط المشتركة لتعزيز التنسيق بين البلدين، ويتوقع أن يتناول الاجتماع مناقشة شاملة للعلاقات الثنائية والاتفاقيات الجارية، مع التركيز على التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية. - يناقش الاجتماع قضايا إقليمية مثل غزة وسورية وليبيا والسودان، مع التأكيد على الحوار لحلول سلمية، وتعزيز العلاقات الثنائية بهدف زيادة التجارة إلى 15 مليار دولار.

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يزور تركيا غداً الأربعاء، حيث يُعقد اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية الأول. وقالت مصادر وزارة الخارجية التركية لوسائل الإعلام التركية، إن الاجتماع سيجري برئاسة مشتركة من وزيري خارجية البلدين. وسيناقش الاجتماع الذي سيحضره مسؤولون من المؤسسات المعنية من البلدين، الاستعدادات للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، المزمع عقده في القاهرة عام 2026، برئاسة مشتركة من رئيسي البلدين التركي رجب طيب أردوغان، والمصري عبد الفتاح السيسي.

وأُعلن عن تأسيس مجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين، في إطار الإعلان المشترك الموقع في 14 فبراير/شباط من العام الماضي، لإنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وتعمل المجموعة برئاسة مشتركة من وزيري الخارجية على تنفيذ الاستعدادات لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وتعزيز التنسيق في مجالات التعاون بين البلدين.

وبحسب المصادر، فإنه يُتوقع أن يتناول الاجتماع غداً مناقشة شاملة لجميع جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الجارية بين تركيا ومصر، والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المتبادلة والصناعات الدفاعية والنقل والربط والطاقة، في إطار هدف زيادة إجمالي حجم التجارة بين البلدين إلى 15 مليار دولار.

وأضافت المصادر أن الاجتماع يتناول أيضاً التأكيد على أن التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في غزة له أهمية حيوية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول المراحل اللاحقة لوقف إطلاق النار، والتأكيد على امتثال الجانب الفلسطيني لوقف إطلاق النار بالرغم من انتهاكات إسرائيل، وأن على المجتمع الدولي أن يدعم المبادرات الرامية إلى إعادة إعمار غزة، واستعداد تركيا للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.

وإضافة إلى ما سبق، يُنتظر تبادل وجهات النظر حول الجهود والاتصالات التي أجريت لضمان الاستقرار الدائم في سورية على أساس وحدة وسلامة أراضيها، والتأكيد على الإرادة المشتركة لضمان الاستقرار والأمن الدائمين في ليبيا، ووحدة وسلامة أراضيها، والإعراب عن الارتياح للمشاورات والاتصالات الوثيقة الجارية مع مصر في هذا السياق.

ويُتوقع أيضاً بحسب المصادر نفسها، الإعراب عن التزام البلدين بتسليط الضوء على شرق البحر الأبيض المتوسط كمنطقة يسودها السلام والازدهار والاستقرار، والتعبير عن القلق إزاء الصراع الدائر في السودان، والتأكيد على دعم تركيا الواضح لوحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته، والتأكيد على أهمية الحوار لإيجاد حل سلمي للصراع.

وتعززت العلاقات الثنائية بين تركيا ومصر أخيراً من خلال الاتصالات والزيارات رفيعة المستوى، ويجري وزيرا خارجية البلدين اتصالات وتنسيق بشكل منتظم بشأن القضايا الثنائية والإقليمية، وفي هذا السياق زار الوزير عبد العاطي تركيا في 4 فبراير الماضي، فيما زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

مصر في 9 أغسطس/آب الماضي، كما رافق فيدان الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مصر في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إطار قمة شرم الشيخ.

وتُعتبر مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2024 الماضي نحو 8.8 مليارات دولار، وحدد الرئيسان هدفاً مشتركاً لحجم التجارة الثنائية للفترة المقبلة يصل إلى 15 مليار دولار. وتطورت العلاقات الثنائية التركية المصرية في السنوات الأخيرة بعد عقد من الخلافات السياسية بسبب التطورات الإقليمية ونتائج الربيع العربي، وعاد التطبيع بين البلدين والتنسيق المتبادل وتقارب الآراء في الملفات الخلافية، وتغليب المصلحة المشتركة، وهو ما تكلل بزيارات رفيعة المستوى في الفترات الأخيرة.