تركيا تستضيف اجتماعاً رباعياً مرتقباً مع السعودية ومصر وباكستان

- يجتمع وزراء خارجية السعودية، باكستان، مصر وتركيا في تركيا لمناقشة القضايا الإقليمية، في ثالث اجتماع من نوعه بعد اجتماع إسلام أباد الذي ركز على الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. - شهدت العلاقات التركية مع السعودية ومصر تقارباً استراتيجياً، حيث زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرياض والقاهرة لتعزيز العلاقات، واستضافت تركيا محادثات رباعية لبحث ملفات المنطقة. - تم إنجاز مسودة تحالف دفاعي بين باكستان، تركيا والسعودية، مع استمرار المشاورات للوصول إلى توافق نهائي، وسط تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهدنة الهشة القائمة.

يلتقي وزراء خارجية السعودية وباكستان ومصر نظيرهم التركي هذا الأسبوع في تركيا لبحث قضايا إقليمية، في ثالث اجتماع من نوعه بين الأطراف الأربعة، بعد الاجتماع الأخير في إسلام أباد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "فرانس برس" إن "هذا هو الاجتماع الثالث للدول الأربع لمناقشة الشؤون الإقليمية، وليس مضيق هرمز تحديداً". ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية محادثاتهم على هامش منتدى دبلوماسي سنوي يُفتتح الجمعة في جنوب تركيا.

وفي 29 مارس/آذار، استضافت العاصمة الباكستانية إسلام أباد اجتماعاً رباعياً بشأن حرب إيران على مدار يومين بحضور وزراء خارجية كل من تركيا وباكستان والسعودية ومصر على أمل وقف الحرب المستمرة في المنطقة.

وشهدت العلاقات التركية - السعودية - المصرية تقارباً استراتيجياً لافتاً، تمثل في زيارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فبراير/شباط للرياض والقاهرة لتعزيز العلاقات، ومحادثات رباعية استضافتها تركيا بمشاركة السعودية ومصر وباكستان لبحث ملفات المنطقة.

وكان وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رضا حيات هيراج قد أعلن، في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، أن مسودة تحالف دفاعي بين باكستان وتركيا والسعودية قد أُنجزت بعد نحو عام من المفاوضات، وأن المشاورات لا تزال جارية للوصول إلى توافق نهائي يمهد للتوقيع الرسمي.

وتأتي هذه الاجتماعات بين الأطراف الأربعة على وقع تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وصولا للهدنة الهشة القائمة. إذ شاركت باكستان بفعالية في الوساطة بين طهران وواشنطن، لكن المفاوضات المباشرة التي استضافتها إسلام أباد بين الطرفين يوم الجمعة آلت إلى الفشل.

