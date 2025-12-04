تركيا تستدعي سفيري أوكرانيا وروسيا على خلفية هجمات البحر الأسود

- استدعت تركيا سفيري روسيا وأوكرانيا بعد هجمات بالمسيرات في البحر الأسود استهدفت ناقلات مرتبطة بروسيا، حيث أعربت عن مخاوفها من التصعيد المقلق الذي وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. - تعرضت سفن شحن روسية لهجمات متكررة في البحر الأسود، بما في ذلك سفينة "ميدفولغا 2" التي أبلغت عن هجوم على بعد 80 ميلاً من السواحل التركية، دون تفاصيل إضافية عن طبيعة الهجوم. - أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات على ناقلتي النفط "فيرات" و"كايروس"، وسط جهود أميركية لحل النزاع الروسي الأوكراني.

استدعت تركيا سفيري روسيا وأوكرانيا بعد هجمات بالمسيرات في البحر الأسود استهدفت ناقلات مرتبطة بروسيا وأعلنت كييف مسؤوليتها عنها، بحسب ما أفاد مصدر في الخارجية التركية

فرانس برس، اليوم الخميس. وقال المصدر: "استدعينا مبعوثي روسيا وأوكرانيا للتعبير عن مخاوفنا"، وذلك بعدما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين الهجمات بالمسيرات البحرية بأنها "تصعيد مقلق".

وكانت سفن شحن روسية قد تعرضت لهجمات خلال الأسابيع الماضية في البحر الأسود، حيث تعرضت سفينة شحن روسية لهجوم، الثلاثاء الماضي، وقد كانت مبحرة من روسيا إلى جورجيا. وأفادت المديرية العامة للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل التركية، في منشور عبر منصة إكس بأنّ سفينة الشحن "ميدفولغا 2" أبلغت عن تعرّضها لهجوم على بعد 80 ميلاً من السواحل التركية.

ولم تكشف المديرية العامة وقتها المزيد من التفاصيل عن طبيعة الهجوم، ومكان وقوعه وحجمه، وكيفية حدوثه. وكان هذا الهجوم هو الثالث من نوعه الذي يستهدف سفناً روسية في البحر الأسود، حيث كانت ناقلتا النفط "كايروس" و"فيرات" قد تعرضتا، يوم الجمعة الماضي، لهجوم في البحر الأسود، وهما من أسطول الظل الروسي الخاضع للعقوبات الأوروبية.

وأعلنت أوكرانيا، السبت الماضي، مسؤوليتها عن الهجوم على ناقلتي النفط "فيرات" و"كايروس" اعتقاداً أنهما كانتا تنقلان نفطاً روسياً خاضعاً للعقوبات. وتتزامن الهجمات اليوم مع مساع أميركية للوصول إلى حل يفضي لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا.

(رويترز)