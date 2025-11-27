تركيا: ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص يمسّ بحقوق شمال الجزيرة

- تركيا تعترض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، معتبرة أنها تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك في شمال قبرص غير المعترف بها دولياً، وتنتقد توقيع قبرص اتفاقيات ثنائية منذ 2003. - الاتفاقية تثير جدلاً في لبنان حول التفريط في الحقوق البحرية وسط الضغوط السياسية، رغم اعتبار الرئاسة اللبنانية أنها خطوة لتعزيز الاستقرار، ويحذر خبراء من ثغرات قد تؤدي لخسارة لبنان لمساحات اقتصادية. - التنافس التركي اليوناني في شرق المتوسط يتصاعد، حيث تدعم تركيا شمال قبرص وتعارض التخطيط البحري اليوناني، معتبرة أن اليونان تتجاهل القانون البحري الدولي.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كاجلي، اليوم الخميس، إن توقيع لبنان وقبرص اتفاق ترسيم الحدود البحرية يمسّ بشكل وثيق بالحقوق والمصالح المتساوية مع شمال قبرص التركية. جاء ذلك في منشور له على منصة إكس، حيث أفاد بأن تركيا تنظر إلى الاتفاقية من منظور مصالح قبرص الشمالية غير المعترف بها دولياً. وقال المتحدث في منشوره إنه منذ عام 2003 دأبت قبرص على توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول الساحلية في المنطقة بشأن ترسيم المناطق البحرية المحيطة بالجزيرة، متجاهلة سيادة القبارصة الأتراك على الشطر الشمالي.

وأضاف أنه "أُعيد توقيع اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، أمس، والموقعة بين لبنان وقبرص عام 2007، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ، وفي حين أن المنطقة الخاضعة للاتفاقية تقع خارج الجرف القاري التركي في شرق البحر الأبيض المتوسط، التي سجلتها تركيا لدى الأمم المتحدة في 18 آذار/مارس 2020، فإن تركيا تتناول هذه القضية في سياق قضية قبرص التركية وحقوقها".

وأوضح أن "توقيع لبنان أو أي دولة ساحلية أخرى في المنطقة على مثل هذه الاتفاقية مع قبرص يمسّ بشكل وثيق الحقوق والمصالح المتساوية للقبارصة الأتراك في الجزيرة"، وأنّ أنقرة تودّ "تذكير قبرص بأنها لا تمثل الجزيرة بأكملها، وليس لها صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات التي تهم الجزيرة بأكملها".

كاجلي: "توقيع لبنان أو أي دولة ساحلية أخرى في المنطقة على مثل هذه الاتفاقية مع قبرص يمس بشكل وثيق الحقوق والمصالح المتساوية للقبارصة الأتراك في الجزيرة"

ودعا المتحدث المجتمع الدولي، وبخاصة دول المنطقة إلى "عدم دعم هذه الخطوات الأحادية من قبل قبرص، وعدم التحول إلى أدوات لمحاولات اغتصاب الحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك، وستواصل تركيا الدفاع بحزم عن حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية الأربعاء، توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، في خطوة وصفها الطرفان بالتاريخية، وبأنها إنجاز من شأنه أن يعزز الاستقرار والتعاون الإقليمي، ويسمح للبلدين ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية، وبالتعاون المشترك في مجالات عدة، على رأسها الطاقة.

إلا أن العديد من الخبراء والمعنيين بملف الترسيم استغربوا السرعة في إبرام الاتفاقية وتفريط لبنان في حقوقه في سيناريو يذكّر بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، متسائلين عما إذا كان ذلك مرتبطاً بالتطورات في المنطقة، وخصوصاً السياسية والأمنية، والضغوط التي تتعرض لها الحكومة اللبنانية للبتّ في قضايا الترسيم والسلاح وغيرها من الملفات.

وتنافس تركيا اليونان على تقاسم النفوذ شرق المتوسط وترسيم الحدود البحرية، في ظل خلافات تعصف بينهما، وتشكل الأوضاع في قبرص مساحة شد وجذب بين البلدين، حيث تدعم تركيا الشطر الشمالي، فيما تدعم اليونان قبرص المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي. وتتجذر المشكلة في اعتبار اليونان أن حدودها البحرية مع تركيا تبدأ مع آخر الجزر التي تسيطر عليها، وهي تبعد عن الجرف التركي مسافة 2 كم فقط، فيما تشدد تركيا على أن الحدود البحرية تكون انطلاقاً من الجرف القاري، حيث إن الجزر اليونانية هذه بعيدة مئات الكيلومترات عن الجرف اليوناني الأساسي.

والجمعة الماضية رفضت تركيا التخطيط المكاني البحري اليوناني المسجل لدى منصة التخطيط المكاني البحري التابعة للاتحاد الأوروبي، معتبرة أن اليونان تواصل تجاهل المبادئ الأساسية للقانون البحري الدولي. جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كاجلي على منصة إكس، كشف فيها أن تركيا تتابع من كثب دراسات التخطيط المكاني البحري التي تجري وفق توصيات هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقرّت الحكومة اللبنانية اتفاقية الترسيم البحري بين لبنان وقبرص، على الرغم من الانتقادات التي طاولتها وحذّرت من ثغرات فيها من شأنها خسارة البلاد مساحات من منطقتها الاقتصادية الخالصة، على غرار ما حصل عام 2022 عند توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، من دون أن تأخذ بالاعتبار أيضاً التوصيات والدراسات التي أعِدّت من خبراء لحفظ حقّ لبنان في مياهه.