تركيا تدشن إنتاج الدبابة الوطنية "ألطاي" بشراكة مع قطر

- دشنت تركيا الدبابة "ألطاي" بشراكة مع قطر، بحضور الرئيس التركي ووزير الدفاع القطري، مع تسليم 3 دبابات وخطة لإنتاج 250 بحلول 2028، مؤكدة على أهمية الاستقلال في الصناعات الدفاعية. - مصنع إنتاج "ألطاي" سيقوم بإنتاج 8 دبابات و10 مدرعات شهرياً، مع التركيز على الاستقلال في المواد الأساسية، وتركيا لديها 3500 شركة دفاعية وأكثر من 1400 مشروع قيد التنفيذ. - تركيا من بين أكبر ثلاث دول في إنتاج الطائرات المسيَّرة المسلحة، وتحتل المرتبة 11 في تصدير الصناعات الدفاعية، مع شراكة اقتصادية ودفاعية قوية مع قطر.

دشنت تركيا اليوم الثلاثاء، الدبابة "ألطاي" محلية الصنع بشراكة مع قطر، وتصنيع من قبل شركة "بي إم سي"، وذلك في حفل أقيم في العاصمة التركية أنقرة، حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

واستعرض أردوغان برفقة الوزراء مصنع إنتاج الدبابة، حيث سُلمت 3 دبابات للجيش التركي، ومن المقرر إنتاج 250 دبابة وتسليمها بحلول عام 2028. وقال الرئيس التركي في كلمته خلال الحفل: "نشعر جميعاً بفخر كبير تجاه صناعات الدفاع التركية، حيث يثبت هذا المصنع ودبابة ألطاي أن ثقتنا بالمهندسين الأتراك لا تذهب سدى، ونتقدم نحو هدفنا المتمثل ببناء تركيا مستقلة تماماً في صناعات الدفاع". وأضاف: "قبل أشهر سلمنا مركبات أنظمة القبة الفولاذية للقوات المسلحة، ووضعنا الحجر الأساس لمنشأة إنتاج أسيلسان بقيمة 1.5 مليار دولار على مساحة 840 ألف متر مربع، يعمل بها 1500 موظف".

وحول مصنع إنتاج دبابة ألطاي، قال أردوغان: "ستنتج هذه المنشأة 8 دبابات ألطاي و10 مدرعات ألتوغ شهرياً، هدفنا أن نكون مستقلين عن أي جهة أخرى في ما يتعلق بالمواد الأساسية، وكما بلغنا هذا المستوى رغم الحظر، سنواصل جهودنا في المستقبل". واعتبر أن "النظام الدولي يغير الآن بنيته ونظامه، لأن القانون الدولي لم يعد يحظى بثقة الشعوب، رأينا ذلك أولاً في البوسنة، ورأيناه في سورية لمدة 14 عاماً، وأخيراً في غزة حيث فقد 70 ألف شخص بريء حياتهم، ولم يستطع القانون الدولي ولا المؤسسات ذات الميزانيات الضخمة منع هذه المجازر، وبدلاً من منعها دعمت الظالمين المتعطشين للدماء".

وشدد على أنه "يجب أن تكون قوياً ورادعاً في كل مجال، بمعنى آخر يجب أخذ زمام الأمور، وإلا ففي هذا النظام لن يُرحَم أحد، حالياً لدينا 3500 شركة تعمل في قطاع الصناعات الدفاعية، يعمل فيها مئة ألف موظف مؤهل، ولدى تركيا أكثر من 1400 مشروع في الصناعات الدفاعية قيد التنفيذ، ووصلت الصناعة المحلية في الصناعات الدفاعية إلى 80%".

وأوضح قائلاً: "تعد تركيا من بين أكبر ثلاث دول في العالم في إنتاج الطائرات المسيَّرة المسلحة والطائرات دون طيار، ونحتل المرتبة الحادية عشرة في قائمة أكبر مصدري الصناعات الدفاعية في العالم، وفي عام 2024 حققنا حصة 65% من صادرات الطائرات المسيَّرة، فيما صُدِّرت المنتجات الدفاعية إلى 180 دولة، ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم أكثر العام الجاري".

وهنأ الوزير القطري في كلمته بالحفل "الجمهورية التركية باليوم الوطني"، متمنياً "مزيداً من الازدهار والتقدم للجمهورية التركية الصديقة". وقال: "اليوم نشهد انطلاقة لإحدى الشراكات الاقتصادية بين دولة قطر والجمهورية التركية، ونحن سعداء بهذه الشراكة الدفاعية التي تمخضت عن إنتاج الدبابة ألطاي المصنوعة في تركيا بشراكة بيننا وبين الجمهورية التركية الصديقة ومن طريق شركة بي إم سي".

وشدد على أن "هناك العديد من الشراكات بين قطر والجمهورية التركية، وتشرفنا الأسبوع الماضي بزيارة الرئيس (أردوغان)، وكلفني سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بأن أنوب عنه في هذا الافتتاح وتدشين هذه الدبابة المشتركة والوطنية. سعيد جداً بوجودي هنا معكم، ونتمنى مزيداً من الشراكات في المجال الدفاعي والاقتصادي".

وعقب الكلمات قصّ الرئيس أردوغان ووزير الدفاع القطري برفقة الوزراء والمسؤولين الأتراك شريط افتتاح المعمل وتدشين الإنتاج. وتعد "ألطاي" دبابة قتال رئيسية من الجيل الثالث، طورت بخبرات تركية، ودخلت الخدمة بمراسم رسمية شارك فيها أردوغان في إبريل/ نيسان 2023. وتعمل دبابة "ألطاي" بطاقم من أربعة أفراد، فيما يُقدَّر وزنها بـ65 طناً، وبفضل نظام التعليق المتغير ستتمتع الدبابة بقدرة فائقة على المناورة خلال التضاريس الصعبة والمتنوعة.

ودبابة "ألطاي" مزودة بأحدث أنظمة الحاسب الآلي ونظام مكافحة الحرائق، فضلاً عن أنها مجهزة ضد الأسلحة الكهرومغناطيسية التي من شأنها أن تقطع الاتصالات الداخلية والخارجية، وتعطل الأنظمة الإلكترونية، بتطوير من شركة الصناعات التركية أسيلسان. وإلى جانب أنظمة أسيلسان الإلكترونية ومحرك بي إم سي باور، فإن دبابة "ألطاي" مزودة بمجموعة دروع طورتها روكتسان التركية، ومدفع رئيسي من عيار 120 ملم من طراز إم كي إي، وأسلحة متطورة أخرى.