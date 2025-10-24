تركيا: تحقيق قضائي جديد بحق إمام أوغلو بتهمة "التجسس"

- يواجه أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعزول، تحقيقاً بتهمة التجسس، مع مدير حملاته نجاتي أوزكان والصحافي مردان ينار داغ، بسبب تورطهم في بيع وثائق سرية وتواصلهم مع جماعات محظورة. - التحقيقات كشفت عن أنشطة تجسس واسعة لحسين غون، تشمل نقل معلومات حساسة وتواصل مع ضباط مخابرات أجانب، وتورط إمام أوغلو وأوزكان في جمع أموال لحملتهما الانتخابية عبر تسريب معلومات سرية. - النيابة العامة أصدرت أوامر اعتقال بحق إمام أوغلو وأوزكان، واحتجزت ينار داغ، مع توقيف 15 مشتبهاً بهم في قضية تسريب معلومات بلدية إسطنبول، وسط اتهامات حزبية بأن الدعاوى سياسية.

يواجه رئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو تحقيقاً قضائياً جديداً، يتعلّق بالتجسس، وفق ما أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الجمعة، استناداً إلى تحقيقات أجريت مع حسين غون؛ المتهم بالتجسّس وببيع وثائق لجهات خارجية. وسيشمل التحقيق بالإضافة إلى إمام أوغلو؛ المسجون منذ مارس/ آذار الماضي بتهم فساد، مدير حملاته الانتخابية نجاتي أوزكان والصحافي المعروف مردان ينار داغ؛ رئيس تحرير قناة تيلي 1 التلفزيونية المعارضة.

وبحسب بيان النيابة العامة فإن التحقيقات التي جرت مع المتهم غون، منذ 4 يوليو/ تموز الماضي، شملت قيامه بالتجسس وبيع دول أجنبية معلومات ووثائق من دون مراعاة سريّتها، وإجراء مكالمات مشفرة مقابل أموال، وأشارت إلى أن المستندات التي وُجدت معه شملت معلوماتٍ عن مدنيين ووثائق عسكرية وصوراً، فضلاً عن صور جوازات سفر لمواطنين إسرائيليين يقومون بنشاط عسكري وسياسي. ومن الواضح أن القصد هو لفلسطينيين حاملين للجنسية التركية ولديهم نشاطات في تركيا.

وأضافت النيابة العامة أن التحقيقات قادت أيضاً إلى كشف تواصل غون مع أفراد محكومين من جماعة الخدمة (المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 ويتزعمها فتح الله غولن) المحظورة في تركيا، وأفراد من حزب العمال الكردستاني فضلاً عن أرقام موظفين عاملين في القنصليات الأجنبية، كما كشفت عن تلقيه أموالاً كبيرة شملت سحب 85 مليون ليرة تركية من حساباته نقداً. ونتيجة فحص الدفاتر والوثائق المكتوبة بخط اليد، تبيّن أن الوثائق تخصّ المشتبه به غون، وتتضمّن إشارات إلى محاولات الانقلاب والاضطرابات الداخلية التي وقعت في بلدان مختلفة، وأنه كان يحتفظ بملاحظات يومية عن الأشخاص والمؤسسات الذين التقى بهم في تركيا.

كذلك أشار البيان إلى أن غون نقل معلومات تتعلق بتركيا إلى ضباط استخبارات أو أفراد منخرطين في أنشطة سياسية يعتقد أنهم يعملون لصالح دول أجنبية، وأن هناك ملاحظات تشير إلى عقده لقاءات شخصية مع مصطفى أوزجان، المعروف بأنه من كبار القياديين في جماعة الخدمة وتلقى اقتراحات منه. كذلك أكد البيان وجود أدلة تشير إلى أن غون نقل المعلومات التي جمعها بشأن مسائل تتعلق بالشرق الأوسط ودول أفريقيا وتركيا إلى أفراد من دولة أجنبية يعتقد أنهم منخرطون في أنشطة استخباراتية. وذكر البيان أن المشتبه به غون عمل بوضوح في تركيا لصالح دول أخرى، وكان على اتصال بالعديد من ضباط المخابرات الأجانب. كذلك خلصت التحقيقات إلى وجود مراسلات مع ضباط المخابرات الأجنبية عبر برنامج المحادثات المشفرة "ويكر"، وعبره أرسل المشتبه به إلى ضابط المخابرات الأجنبي صوراً التُقطت من مسافة بعيدة لمجموعة من الأشخاص، من بينهم وزيران تركيان سابقان.

وقالت النيابة العامة أيضاً: "ثبت أن المشتبه به أجرى محادثات مع شخص يُدعى نجاتي أوزكان، أحد قادة عصابة أكرم إمام أوغلو الإجرامية الربحية، مستخدماً برنامج الاتصالات المشفرة نفسه، إذ أصدر تعليمات له، مثل جمع المعلومات الاستخبارية الرقمية، ومسائل تنبغي مراعاتها في العمل المنفذ لإمام أوغلو، وتوظيف عاجل لنحو 70 ألف متطوع له، ووجود احتمال اختراق هاتف مراد أونغون (مستشار إمام أوغلو) ببرنامج تجسس يسمح بالتنصت عليه عن بعد، ولذلك من المهم جداً ألا يأخذ أونغون هاتفه إلى اجتماعات الحملة الخاصة مع إمام أوغلو، وقادت التحقيقات إلى أن حسين غون يعتبر أعلى رتبة من المشتبه به نجاتي أوزكان في تنظيم إمام أوغلو".

وجاء في البيان أيضاً أن الهدف الرئيسي لـ"تنظيم أكرم إمام أوغلو" هو جمع الأموال اللازمة لترشحه للرئاسة من خلال تحقيق مكاسب مالية، وأن حسين غون وأوزكان تعاونا في حملة الانتخابات المحلية لعام 2019 تعاوناً يتماشى مع هذا الهدف، ولا سيما من خلال تسريب معلومات سرية عن الناخبين، وأنشأوا ملفات تعريف الناخبين وحددوا الاستراتيجيات من خلال تحليل الدوائر الانتخابية، وجرت مشاركة معلومات عن الناخبين مع أجهزة استخبارات أجنبية أثناء تنفيذ هذا العمل، واعتبرت النيابة أن هذا يندرج في إطار أنشطة "التجسس".

كذلك قالت النيابة العامة في نفس الإطار إنه وفقاً للأدلة التي حُصل عليها كجزء من التحقيق حُدّد أن المشتبه به في وسائل الإعلام مردان ينار داغ كان لديه العديد من الاتصالات والمراسلات مع المشتبه به غون بشأن أنشطة "التجسس"، وأن هذا جرى تأكيده أيضاً من خلال شهادة الشهود، إذ نظم المرحلة الصحافية من العملية الانتخابية من خلال الحصول على منافع من المشتبه به غون، وشارك في أنشطة للتلاعب بالانتخابات في الانتخابات المحلية لعام 2019 بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وبهذه الطريقة يكون قد ارتكب جريمة "التجسس".

وأصدرت النيابة العامة أوامر اعتقال بحق المشتبه بهما إمام أوغلو وأوزكان، المحتجزين حالياً أساساً بتهم منفصلة، وإحضارهما من السجن إلى مكتب المدعي العام لاستجوابهما بتهمة "التجسس"، كما احتجز الصحافي ينار داغ بنفس التهمة، وجرت عمليات تفتيش في منزله ومكان عمله، فيما سينقل المشتبه به حسين غون إلى مديرية أمن إسطنبول بأمر من محكمة الصلح الجنائية لاستجوابه بتهمة "تزعم منظمة إجرامية" بناء على أدلة جديدة.

وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة توقيف 15 مشتبهاً به في قضية إمام أوغلو حيث وجهت تهم إليهم بتسريب معلومات 4.7 ملايين مستخدم لتطبيقات بلدية إسطنبول، وبيع تلك المعلومات، ومنها معلومات عن مواقعهم، إلى دولتين أجنبيتين، فضلاً عن بيعها إلى موقع "دارك ويب"، إضافة لتسريب بيان 11 مليون ناخب من إحدى التطبيقات المتعلقة بالسكن في إسطنبول. وشملت التوقيفات مديري ست شركات مشتركة مع البلدية وموظفين، ومسؤولين رفيعين دون الكشف عن هويتهم، فضلاً عن المطلوب مراد غول إبراهيم أوغلو وآخرين، تجري عملية اعتقالهم بتهمة "الحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني، وانتهاك قانون الإجراءات الضريبية، والانتماء إلى منظمة أكرم إمام أوغلو الإجرامية الربحية".

وتعد هذه القضية واحدة من مجموعة قضايا يواجهها أكرم إمام أوغلو في تركيا، وهو مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، ويعتبر الحزب الدعاوي بحقه سياسية وتمثل انقلاباً من الحكومة، خشية من فرصه بالفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة. واعتقل إمام أوغلو في 18 آذار/ مارس الماضي، بعد حملة أمنية استهدفت بلدية إسطنبول قادت لاعتقال العشرات من مسؤولي الشعب الجمهوري ومقربين من إمام أوغلو ورؤساء بلديات، واستمرت الحملة لتشمل بلديات أخرى.