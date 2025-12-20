تركيا تحذر "قسد" من تجاوز مهلة الاندماج في الجيش السوري

- حذر وزير الدفاع التركي يشار غولر من انتهاء المهلة لدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري بنهاية العام، مشددًا على ضرورة الاندماج الفردي لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب. - أكد غولر على أهمية وجود خريطة طريق وجدول زمني لدمج "قسد"، مع فصلها عن العناصر الإرهابية، مشيرًا إلى مراقبة تركيا الدقيقة للمستجدات. - قائد "قسد" مظلوم عبدي أشار إلى تكثيف المحادثات مع الحكومة السورية، مع دور الوساطة الأمريكية، وسط مخاوف من تصعيد عسكري.

حذر وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم السبت، من أن المهلة الممنوحة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) للاندماج في الجيش السوري تنتهي مع نهاية العام الحالي، مؤكداً أن بلاده مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات بعد هذا التاريخ، في وقت أكد قائد "قسد" مظلوم عبدي، أن العام المقبل سيكون بداية جديدة لقواته، وليس نهاية. وقال غولر إنّ الاندماج المطلوب يجب أن يجري بشكل فردي ضمن الجيش السوري، وليس على شكل كيان أو وحدة مستقلة، معتبراً أن أي صيغة أخرى لا يمكن اعتبارها اندماجاً حقيقياً.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن غولر قوله خلال لقائه ممثلين عن وسائل إعلام، اليوم السبت، في مقر وزارة الدفاع في أنقرة، إنّ تحقيق الاستقرار والأمن في سورية، ومكافحة التنظيمات الإرهابية هناك، يُعدّان أمرَين بالغَي الأهمية من منظور الأمن القومي التركي. ولفت إلى وجود "تواصل وثيق وتعاون بنّاء" بين تركيا وسورية، التي قال إنها بلغت، وبعد معاناة طويلة، عتبة مهمة في مسيرتها نحو التعايش السلمي وإعادة الاندماج في المجتمع الدولي. ورأى الوزير التركي أن تفاق 10 مارس/ آذار 2025 الموقّع بين حكومة دمشق و"قسد"، جرى إعداده في إطار مبدأ "دولة واحدة وجيش واحد"، إلا أنّه "لم يلقَ حتى الآن صدى وانعكاساً عملياً على أرض الواقع، ولم يُدعم بخطوات ملموسة".

وأكد ضرورة أن تكون عملية دمج "قسد" بالجيش السوري بموجب خريطة طريق واضحة، وجدول زمني معين، وملزم وقابل للتنفيذ، بدلاً من أن تدار هذه المرحلة عبر "عبارات غامضة لا نهاية لها". وشدد غولر على ضرورة دمج "قسد" في الجيش السوري "بعد فصلها عن العناصر الإرهابية وتطهيرها منها، وتخليها عن الخطاب الانفصالي واللامركزي"، مشيراً إلى "ضرورة التزام وارتباط "قسد" بالسلطة المركزية والقضاء التام على أي هياكل أمنية موازية على أرض الواقع".

ولفت إلى أن تركيا تتابع عن كثب وبكل دقة واهتمام، المستجدات المتعلقة بهذا الخصوص منذ البداية. وفي 10 مارس/ آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وعبدي اتفاقاً لدمج المؤسّسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة، لكن دون تحقيق تقدم كبير على أرض الواقع حتى الآن. وفي حال لم يجرِ دمج "قسد" في الجيش السوري، قال غولر في ردّه على أحد الصحافيين: "منذ عام 2016، عندما كنّا ننفذ عملياتنا في سورية، كانت الولايات المتحدة وروسيا موجودتَين هناك، وقمنا بما يلزم دون استشارة أحد، وفي المستقبل، إذا دعت الحاجة، سنفعل ما هو ضروري دون استشارة أحد".

وأشار غولر إلى العمليات السابقة ضد "قسد" في سورية، وقال إنه جرى تدمير 302 كيلومتر من الأنفاق التابعة لـ"قسد" في منطقة تل رفعت شمالي حلب، و430 كيلومتراً في منبج شرقيها، ليبلغ إجمالي طول الأنفاق التي دُمّرت 732 كيلومتراً، مشيراً إلى أن أنقرة تراقب عن كثب أنشطة حفر الأنفاق التي يقومون بها في الرقة ودير الزور.

من جهته، قال عبدي في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الجمعة، إن "البعض يروّج لنهاية قسد مع نهاية العام الحالي، لأن اتفاق 10 مارس ينتهي آخر السنة، ولكن بالنسبة لنا فإنّ نهاية هذا العام هو بداية وليس نهاية"، وأضاف: "ننجز خلال العام المقبل قضايا مهمة تخدم شعبنا وتثبت حضورنا". وكانت وكالة "رويترز" أفادت أمس الأول، بأن الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" تكثفان محادثاتهما لتحقيق تقدّم في تنفيذ اتفاق "10 آذار" قبيل نهاية العام الحالي، مشيرة إلى ضغوط وتحذيرات أميركية وتركية، ومخاوف من أن يؤدي فشل تنفيذ الاتفاق إلى تصعيد عسكري يهدد الاستقرار في البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصادر سورية وكردية وغربية قولها إنّ النقاشات تسارعت خلال الأيام الأخيرة، رغم تصاعد الإحباط بسبب التأخير، مشيرة إلى أن تحقيق اختراق كبير لا يزال غير مرجّح. وقالت خمسة مصادر مطلعة على المحادثات، إن دمشق قدمت مقترحاً إلى "قسد" يتضمن استعداد الحكومة لقبول إعادة تنظيم نحو 50 ألف مقاتل ضمن ثلاث فرق رئيسية وألوية أصغر، شرط أن تتخلى "قسد" عن بعض سلاسل القيادة، وأن تفتح مناطق سيطرتها أمام وحدات أخرى من الجيش السوري.

وقالت المصادر إن الولايات المتحدة لعبت دور الوسيط، عبر نقل الرسائل بين "قسد" ودمشق، وتسهيل المحادثات، والضغط باتجاه إبرام اتفاق. وقال مسؤول سوري للوكالة إن المهلة المحددة لنهاية العام "ثابتة"، ولن يُنظر في تمديدها إلّا إذا أقدمت "قسد" على "خطوات لا رجعة فيها". من جهته، تحدث ممثل الإدارة الذاتية في دمشق عبد الكريم عمر، عن أن المقترح، الذي لم يُعلن عنه رسمياً، يتضمن تفاصيل لوجستية وإدارية قد تثير خلافات وتؤدي إلى تأخير، وفق قوله.