تركيا تحذر اليونان بالرد على أي تهديدات في بحر إيجة

- حذرت وزارة الدفاع التركية اليونان من قدرتها على مواجهة أي تهديد في بحر إيجة، مؤكدة على أهمية السلام والاستقرار في المنطقة، ودعت اليونان إلى تبني موقف بناء. - انتقدت تركيا تصريحات المسؤولين اليونانيين التي تزيد التوتر وتتناقض مع الاتفاقيات الدولية، مشددة على أن القوات المسلحة التركية لا تشكل تهديدًا لمن لا يهددها. - أكد وزير الدفاع اليوناني نيكوس دندياس أن تركيا تشكل تهديدًا لليونان، مشيرًا إلى تغيير العقيدة الدفاعية لليونان لحماية بحر إيجة بصواريخ متنقلة.

حذرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، اليونان من أنها "تملك القوة والعزيمة للقضاء على أي تهديد يواجه تركيا" في بحر إيجة، ردا على تصريحات لوزير الدفاع اليوناني نيكوس دندياس قبل أيام اعتبر فيها أن تركيا تعتبر تهديدا لليونان.

وقالت وزارة الدفاع ردا على أسئلة للصحافيين عقب المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن تركيا "تراقب عن كثب وبعناية جميع التطورات في المنطقة، بما في ذلك الأنشطة العسكرية لليونان، وكما تؤكد تركيا دائما فإن ضمان أن تكون المنطقة بما فيها بحر إيجة، منطقة سلام واستقرار هي أولوية أساسية لها، وتفي بمسؤولياتها في هذا الصدد، وتتوقع من اليونان أن تظهر الموقف البناء نفسه".

وأضافت الوزارة أن "أفعال بعض المسؤولين اليونانيين وخطاباتهم تزيد من حدة التوتر، بالإضافة إلى أن هذه التصريحات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، وهي منفصلة عن الواقع، ولا تهدف إلا إلى الإضرار بالأجواء الإيجابية التي نشأت بناء على التوافق بين قادة البلدين".

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الدفاع أن "القوات المسلحة التركية لا تشكل تهديدا لمن لا يشكل تهديدا لها، ومع ذلك فهي تمتلك القوة والعزيمة للقضاء على أي تهديد قد يوجه إلى تركيا، ونؤكد مجددا أنه كما فشلت محاولات استهداف تركيا في الماضي، فإنها لن تنجح اليوم ولا في المستقبل".

وفي حديثه خلال فعالية في أثينا بعنوان "اليونان من منظور عالمي"، قبل يومين، كرر وزير الدفاع اليوناني نيكوس دندياس ادعاءه بأن تركيا تشكل تهديدا لبلاده قائلا "تعيش اليونان في تناقض منذ انضمامها إلى حلف الناتو عام 1952، فالتهديد الأبرز لها وهي العضو في الناتو، يأتي من تركيا وهي عضو آخر في الحلف. اليونان تدافع عن نفسها بينما تشكل تركيا تهديدا".

وأوضح أن "دفاع البحرية عن بحر إيجة، كما كان الحال حتى الآن لا طائل منه، الفرقاطات والسفن الحربية الجديدة أدوات باهظة الثمن لعمليات محدودة في بحر ضيق كبحر إيجة، والتعرض للتهديدات الحديثة يمكنك خلاله تدمير فرقاطة بقيمة مليار يورو بطائرة مسيرة قيمتها بضعة آلاف، لهذا السبب غيرنا عقيدتنا تماما، ولن تقتصر حماية بحر إيجة على البحرية فقط، بل ستتم حمايته بشكل أساسي بصواريخ متنقلة موزعة على مئات، إن لم يكن آلاف الجزر، سنغلق البحر عن البر في بحر إيجة، وبهذه الطريقة لن تقتصر عمليات البحرية على هذا البحر الضيق".

وتشهد العلاقات التركية اليونانية توترا رغم تحسنها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وتبادل الزيارات، ورغم أن الدولتين حليفتان بالناتو إلا أن خلافاتهما كبيرة وتشمل ملفات عديدة منها جزيرة قبرص، والجزر، وشرق المتوسط، والأقليات.