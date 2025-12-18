تركيا تحذر أوكرانيا وروسيا بعد إسقاط مسيّرة

- أسقطت تركيا طائرة مسيّرة خارجة عن السيطرة في البحر الأسود، مؤكدة على تحسين قدراتها التشغيلية والتقنية، مع تنبيه أوكرانيا وروسيا لأهمية الحذر في المنطقة. - انتقدت وزارة الدفاع التركية سياسات إسرائيل في سورية ولبنان، مشددة على ضرورة وصول المساعدات إلى غزة وداعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد العدوان الإسرائيلي. - أكدت تركيا على أهمية دمج "قوات سوريا الديمقراطية" في الدولة السورية، مشيرة إلى دعمها لاستقرار سورية والتعاون مع الحكومة السورية لتحقيق السلام الإقليمي.

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن أنقرة طلبت من أوكرانيا وروسيا توخي مزيد من الحذر إزاء التطورات المتعلقة بالحرب وأمن البحر الأسود، عقب إسقاط مسيّرة خارجة عن السيطرة قبل أيام. وجاء ذلك في المؤتمر الصحافي الأسبوعي للمتحدث باسم الوزارة، زكي أكتورك، تطرّق فيه إلى التطورات الأمنية والعسكرية. وأوضح المتحدث أنه في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبعد رصد طائرة مسيّرة تقترب من المجال الجوي التركي قادمة من البحر الأسود، باشرت جميع الوحدات المعنية على الفور بعملية الكشف والتعرف والتتبع، وذلك في إطار التشريعات السارية والإجراءات المتبعة.

وأضاف أن هذه المتابعة استندت إلى التحقق من بيانات متعددة مستقاة من أنظمة الرادار، والأنظمة الكهروضوئية، وأنظمة الحرب الإلكترونية، وأنظمة الإنذار المبكر، بدلاً من الاعتماد على بيانات مستشعر واحد، نظراً لصعوبة تحديد ارتفاع الطائرة المسيّرة وسرعتها وحجمها، فضلاً عن انخفاض مقطعها الراداري. وأكمل مبيناً المرحلة اللاحقة بقوله: "نتيجة للتقييمات، وحرصاً على أمن المجال الجوي وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، تم تتبع الطائرة المسيّرة بواسطة مقاتلات من طراز إف-16، وتبيّن أنها خرجت عن السيطرة، وبعد استكمال الإجراءات تم إسقاطها بعملية محكمة في الموقع الأنسب".

وفي ما يخص حطام المسيّرة، أفادت الوزارة: "تشير المعطيات إلى أن المسيّرة المدمّرة في الجو، تحطمت إلى قطع صغيرة جداً، وتناثرت على مساحة واسعة، مما يصعّب تحديد موقع أي حطام سليم أو قطعة واحدة على الأرض، فيما تجري الوحدات المختصة عمليات بحث وإنقاذ وتحقيقات فنية دقيقة". وشددت على أن "إدارة عملية التعامل مع المسيّرة تمّت بنجاح، والادعاءات بأن نظام الدفاع الجوي ضعيف لا تعكس الحقيقة، وفي ضوء الخبرات المكتسبة، تتم عملية مراجعة للكشف والتشخيص والاستجابة بانتظام، ويجري تحسين الإجراءات التشغيلية والقدرات التقنية باستمرار". وأكدت الوزارة بالقول إنه "في ظل الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، جرى تنبيه نظرائنا من كلا الجانبين إلى ضرورة توخي الحذر الشديد إزاء هذه التطورات السلبية المتعلقة بأمن البحر الأسود".

وأعلنت تركيا قبل أيام إسقاط المسيّرة دون الكشف عن تفاصيلها والجهة التي سيرتها، وجرى تقييم عدم الإعلان عن هذه التفاصيل إعلامياً على أنه حرص تركي على استخدام لغة دبلوماسية تحافظ على المسافة نفسها بينها وبين أوكرانيا وروسيا.

وفي ما يتعلق بالتطورات في المنطقة، أفاد أكتورك أن هجمات إسرائيل في سورية ولبنان، وسياساتها التوسعية في المنطقة، وعملياتها التي تنتهك وقف إطلاق النار في غزة، وعرقلتها لأنشطة المساعدات الإنسانية، لا تزال تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وأضاف: "تؤدي هذه السياسة التي تنتهجها إسرائيل إلى التشكيك في مصداقية الأمم المتحدة والثقة بالقانون الدولي، ليس فقط بين دول المنطقة، بل على مستوى العالم، كما ازدادت أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن ودون انقطاع، وتلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين، وذلك في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الأسبوع الماضي". وشدّد: "نؤكد ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات حازمة وعقوبات ضد كل من الأعمال العدوانية الإسرائيلية وتكتيكاتها في المماطلة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، ونجدد دعمنا لأي مبادرة دولية تُطلق في هذا الصدد".

كما تطرقت وزارة الدفاع إلى مسألة دمج "قوات سوريا الديمقراطية" في الدولة السورية، قائلة: "تواصل الحكومة السورية بكامل مؤسساتها ووحداتها، جهودها لإعادة الإعمار وإرساء الاستقرار والأمن في البلاد، ويُعدّ استقرار سورية وأمنها أمراً بالغ الأهمية لسلام المنطقة". وأضاف: "في هذا الصدد، تؤكد تركيا عزمها على مواصلة التعاون الوثيق مع الحكومة السورية ودعم مبدأ دولة واحدة، جيش واحد، كما تنسق تركيا مع نظرائها في هذه المسألة وتتابع العملية عن كثب".