- تركيا ترفض التخطيط المكاني البحري اليوناني المسجل لدى الاتحاد الأوروبي، معتبرةً أنه ينتهك الولاية البحرية لتركيا في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط، وتؤكد أن اليونان تتجاهل القانون البحري الدولي. - تركيا قدمت موقفها القانوني للأمم المتحدة بشأن حدود جرفها القاري في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر أن المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية تقع ضمن جرفها القاري. - الصراع البحري بين تركيا واليونان يتجذر في الخلاف حول الحدود البحرية، حيث تسعى كل دولة لتوسيع نفوذها الاقتصادي في المنطقة الغنية بالنفط والغاز.

أعلنت تركيا رفضها، اليوم الجمعة، التخطيط المكاني البحري اليوناني المسجل لدى منصة التخطيط المكاني البحري التابعة للاتحاد الأوروبي، معتبرة أن اليونان تواصل تجاهل المبادئ الأساسية للقانون البحري الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كاجلي، في منشور على منصة إكس، إنّ تركيا تتابع عن كثب دراسات التخطيط المكاني البحري التي تجري وفق توصيات هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضح المتحدث أنّ بلاده "أعلنت عن خطتها الوطنية للتخطيط المكاني البحري في 16 إبريل/ نيسان الماضي، وأبلغت لجنة يونسكو الحكومية الدولية لعلوم المحيطات بذلك في 12 يونيو/ حزيران الماضي". وأضاف أنّ "خريطة التخطيط المكاني البحري اليونانية جرى تحديثها بطريقة تنتهك الولاية البحرية لتركيا في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط، ونُشرت على موقع منصة التخطيط المكاني البحري التابعة للمفوضية الأوروبية، بالإشارة إلى السلطات اليونانية المختصة".

وأضاف كاجلي أنّ اليونان "تواصل تجاهل المبادئ الأساسية للقانون البحري الدولي، وتحاول فرض منطقتها الاقتصادية الخالصة غير المعلنة في شرق البحر الأبيض المتوسط عبر الاتحاد الأوروبي من خلال استغلال خريطة التخطيط المكاني البحري، وتركيا ترفض هذه المحاولة غير القانونية لفرض الأمر الواقع". وأكد أنه في 18 مارس/ آذار من العام 2020، قدّمت تركيا موقفها القانوني الكامل بشأن الحدود الخارجية لجرفها القاري في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى الأمم المتحدة، و"بالتالي فإنّ ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط، والموضحة على خريطة خطة إدارة المياه اليونانية، تقع ضمن الجرف القاري التركي"، وفق منشوره.

وختم منشوره بالقول إنّ "محاولات اليونان إضفاء الشرعية على هذه المناطق الاقتصادية الخالصة والحدود الخارجية لجرفها القاري من خلال إدراجها في خريطة خطة إدارة المياه، هي خطوات أحادية محكوم عليها بالفشل وتنتهك القانون الدولي". وتعد مسألة الحدود البحرية بين تركيا واليونان من أبرز المسائل الخلافية بين البلدين إضافة للملفات الأخرى، حيث يجري صراع على النفوذ الاقتصادي للمنطقة الغنية بالثروات الباطنية من النفط والغاز، وتحاول كل دولة توسيع نفوذها البحري للحصول على أكبر مكاسب.

وتتجذر المشكلة في اعتبار اليونان أنّ حدودها البحرية مع تركيا تبدأ مع آخر الجزر التي تسيطر عليها، وهي تبعد عن الجرف التركي مسافة كيلومترين فقط، فيما تشدد تركيا على أنّ الحدود البحرية تكون انطلاقاً من الجرف القاري، حيث إنّ الجزر اليونانية هذه بعيدة مئات الكيلومترات عن الجرف اليوناني الأساسي.

وشكّلت الساحة الليبية منطقة صراع بين تركيا والاتحاد الأوروبي لتقاسم السيطرة فيها، وبلغت ذروتها في الأعوام 2020-2021 وتدهورت من خلالها علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، ولكن تركيا بدأت مرحلة جديدة من التطبيع مع الجوار شملت تهدئة في المنطقة وعودة العلاقات والحوار والزيارات مع اليونان. ووقّعت أنقرة على اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا أواخر العام 2019 وسجلتها لدى الأمم المتحدة، الأمر الذي أثار غضب اليونان والاتحاد الأوروبي. وتسعى تركيا لعقد اتفاقيات مماثلة مع دول الجوار من مثل مصر، فيما تردّ اليونان على مساعٍ مشابهة باتفاقيات مع إسرائيل، ومحاولات رسم حدود مع مصر.