تركيا تبدي استعدادها لمساعدة سورية ضد "قسد" حال طلبها

- أعلنت تركيا استعدادها لدعم الحكومة السورية في الاشتباكات بحلب ضد "قوات سوريا الديمقراطية" إذا طلبت ذلك، مؤكدة أن الجيش السوري يقود العملية لضمان الأمن العام وسلامة المواطنين. - تركيا مستعدة للمساهمة في مبادرات وقف إطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية، مع التأكيد على أهمية اتفاقية مونترو لضمان التوازن في البحر الأسود. - نفت تركيا ادعاءات مضايقة السفن اليونانية في بحر إيجة، مؤكدة مراقبتها لأنشطة السفن وفق القانون الدولي وحماية مصالحها البحرية.

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، استعدادها لتقديم المساعدة للحكومة السورية في الاشتباكات الجارية في عدد من الأحياء بمدينة حلب مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في حال طلبت ذلك، مبينة أن العملية العسكرية الحالية يقودها الجيش السوري بالكامل. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الأسبوعي للمتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، الذي تطرق فيه إلى التطورات الجارية في حلب.

وأفادت الوزارة في المؤتمر الصحافي، بأنّ هجوم قوات الحكومة على أحياء تسيطر عليها "قسد" جاء "عقب استهداف مسلحي الأخيرة للمدنيين وقوات الأمن، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 18 آخرين، حيث أطلقت الحكومة السورية عملية لمكافحة الإرهاب في حلب لضمان الأمن العام وسلامة المواطنين".

وأضافت أن "الجيش السوري يتولى بشكل كامل تنفيذ هذه العملية"، وأن "أمن سورية من أمن تركيا، ولذلك تراقب تركيا من كثب التطورات في سورية، وتماشياً مع مبدأ دولة واحدة، وجيش واحد، تدعم تركيا سورية في حربها هذه، انطلاقاً من وحدة سورية وسلامة أراضيها". وشددت على أن "تركيا ستقدم الدعم اللازم في هذا السياق إذا طلبت سورية ذلك".

وتجدّدت التوترات الأمنية في مدينة حلب شمالي سورية، صباح اليوم الخميس، مع تصعيد في الاشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حيث استُهدفت أحياء عدة في المدينة بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة، وأعلنت محافظة حلب إعادة فتح ممرين إنسانيين لخروج المدنيين من الأحياء الخاضعة لسيطرة "قسد"، في ظل اتهامات باستخدامهم دروعاً بشرية، ووسط تحذيرات للمدنيين بالابتعاد عن مواقع التنظيم.

وفي ما يخص الحرب الروسية على أوكرانيا، جدّدت وزارة الدفاع التركية استعداد تركيا "للمساهمة في أي مبادرة بناءة تهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية، ولكي ترسل تركيا قوات إلى أوكرانيا ضمن قوة حفظ سلام، يجب أولاً إرساء وقف لإطلاق النار، يليه تحديد واضح للمهمة ومدى مساهمة كل دولة".

وأكملت: "تقود تركيا التخطيط العسكري الهادف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في البحر الأسود، وضمان سلامة الملاحة بعد وقف إطلاق النار، وانطلاقاً من مبدأ السيادة الإقليمية، نفّذت تركيا وستواصل تنفيذ اتفاقية مونترو للمضائق بعناية ومسؤولية ونزاهة وحزم، وهي الاتفاقية التي تضمن التوازن في البحر الأسود وتُعدّ بالغة الأهمية لأمن المنطقة".

وفي ما يخص ادعاءات مضايقة السفن اليونانية، وفق ما ورد في الإعلام اليوناني في بحر إيجة، قالت وزارة الدفاع التركية إنّ "اليونان تحاول القيام بأنشطة أحادية الجانب في بحر إيجة، متجاهلة حقوق تركيا ومصالحها الناشئة عن مناطق ولايتها البحرية، إلا أن هذه المحاولات تُحبط في إطار القانون الدولي ومن خلال مبادرات الحكومة التركية".

وأضافت: "في هذا السياق، تراقب تركيا من كثب أنشطة سفينة مد الكابلات (أوشن لينك) التي ترفع علم بنما، والتي أصدرت اليونان بشأنها إشعارات ملاحية تتعلق بمد كابلات الألياف الضوئية، ولا يوجد أي تحرش من جانب تركيا بالسفينة، كما ادعت الصحافة اليونانية".