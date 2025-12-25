تركيا تبدأ تحليل الصندوقين الأسودين لطائرة الوفد العسكري الليبي

- بدأت وزارة الدفاع التركية تحليل الصندوقين الأسودين للطائرة المحطمة في أنقرة، والتي أسفرت عن وفاة ثمانية أشخاص، بينهم رئيس أركان الجيش الليبي، ضمن تحقيق مشترك مع السلطات الليبية. - تم تطويق موقع الحادث بطوق أمني، وجمع الأدلة مثل تسجيلات المراقبة والاتصالات اللاسلكية، وفحص صلاحية الطائرة للطيران ومسؤولية الطاقم، مع أخذ عينات من الوقود والحطام. - أرسلت ليبيا خبراء طيران إلى تركيا لمتابعة التحقيقات، وأكد السفير التركي في ليبيا استمرار التحقيقات وتقديم تقرير شامل عند اكتمالها.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بدء التحليل الفني للصندوقين الأسودين اللذين تم انتشالهما من بين حطام الطائرة الخاصة التي تحطمت في أنقرة، ما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص، بينهم رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه تركيا بالتعاون مع السلطات الليبية.

وفي إطار التحقيق الذي يُجرى بإشراف نائب للمدعي العام، تم تطويق موقع تحطم الطائرة بطوق أمني ووضعه تحت الحماية، بحسب مراسل وكالة الأناضول. وطلبت النيابة العامة تقارير من خبراء فنيين لتحديد ما إذا كانت الطائرة صالحة للطيران، كما جرى فحص مسؤولية الطاقم الذي تولى أعمال الصيانة الأخيرة للطائرة أو أي تقصير محتمل من جانبه. وتم التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة في مطار إسينبوغا، وأُدرجت جميع الاتصالات اللاسلكية بين برج المراقبة والطائرة ضمن ملف التحقيق. وأُخذت عينات من ناقلة الوقود ومن حطام الطائرة تحسباً لاحتمال تلوث الوقود أو استخدام وقود عديم الجودة. وطُلبت أيضاً تقارير الأحوال الجوية المحلية وقت وقوع الحادث.

من جانبها، أعلنت طرابلس، اليوم الخميس، إرسالها خبراء طيران مدني إلى تركيا لمتابعة التطورات المتعلقة بالتحقيق في حادث الطائرة. وذكر بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن وزارة النقل أرسلت وفد الخبراء إلى تركيا لمتابعة التحقيق في سقوط الطائرة مساء الثلاثاء، وجمع معلومات حول ملابسات الحادث. وأضاف البيان أن الوفد سيرفع تقريره المفصل إلى السلطات الليبية المختصة.

إلى ذلك، شدد سفير تركيا لدى ليبيا غوفين بيغيتش، الخميس، على مواصلة السلطات التركية التحقيقات في حادثة سقوط الطائرة. جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالعاصمة طرابلس السفير بيغيتش والوفد المرافق له، وفق بيان للرئاسي الليبي. وأكد السفير للمنفي "مواصلة السلطات التركية التحقيقات في ملف الحادثة، وتقديم تقرير كامل فور اكتمال التحقيقات الجارية".

والثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان وأربعة مرافقين وأفراد طاقمها الثلاثة. وأوضح يرلي كايا أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة على بعد كيلومترين من قرية كسيك كاواك، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء من مطار إسينبوغا في العاصمة التركية أنقرة نحو طرابلس.

(الأناضول، أسوشييتد برس)