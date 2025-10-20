تركيا: تأجيل محاكمة إمام أوغلو مجدداً بقضية الشهادة الجامعية المزورة

- أُجّلت محاكمة رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إلى 8 ديسمبر بتهم تزوير الشهادة الجامعية، مع مطالبات بسجنه من عامين إلى ثمانية أعوام وتسعة أشهر، بالإضافة إلى الحظر السياسي. شهدت الجلسة توتراً بسبب منع المحامين من الدخول. - يعتبر الحزب الجمهوري الدعاوي ضد إمام أوغلو سياسية، ويراها انقلاباً حكومياً خوفاً من فرصه الانتخابية. اعتُقل إمام أوغلو في مارس بعد حملة أمنية استهدفت بلدية إسطنبول. - تواجه بلديات حزب الشعب الجمهوري اتهامات بتجاوزات ورشاوي، مع مطالبات بسجن عزيز إحسان أكطاش لمدد طويلة. يواجه الحزب خطر إلغاء مؤتمره وتعيين وصي قانوني، مما يهدد بأزمة سياسية في تركيا.

أجّلت محكمة تركية اليوم الاثنين مجدداً النظر في قضية الشهادة الجامعية المزوّرة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والتي سبق أن ألغيت من مجلس التعليم الأعلى ليحدّد 8 ديسمبر/ كانون الأول موعداً لعقد الجلسة الثالثة.

ومثل إمام أوغلو أمام المحكمة للمرة الثانية في هذه الدعوة، إذ تمثّل قضية الشهادة الجامعية واحدةً من مجموعة محاكمات يخضع لها إمام أوغلو، وهي مستقلّة عن قضية الفساد التي عزل بسببها وسُجن ولم تنظم مذكرة ادعاء بشأنها. ووجّهت لإمام أوغلو تهمة التزوير بشكل متسلسل في قضية الشهادة الجامعية، وطالبت النيابة العامة بسجنه من عامين إلى ثمانية أعوام وتسعة أشهر، مع الحظر السياسي، فيما تنظر المحكمة الأصيلة الجزائية رقم 59 في القضية، بسجن مرمرة حيث يسجن إمام أوغلو.

وشهدت جلسة اليوم توتراً، إذ رفض إمام أوغلو المشاركة بسبب منع المحامين من دخول القاعة بحجة عدم استيعابها، فأمر القاضي بجلبه إلى قاعة المحكمة، وخلال ذلك احتجّ عدد من المحامين والحاضرين على مجريات الدعوى. وطلب إمام أوغلو تأجيل الجلسة خلال حديثه، قائلاً "وصلت إلى قاعة المحكمة صباحاً، انتظرت ساعتين ونصف، وعلمت بقرار الانتقال إلى هذه القاعة وأنه أثناء ذلك غادر المحامون. زنزانة الاحتجاز ليست مكاناً للانتظار، حيث أواجه أكثر محاكمة ظالمة في تاريخ تركيا، وكان من الممكن اتخاذ الاحتياطات في وقت أبكر وما كان ليحصل فوضى في الخارج". وأضاف "أعتقد أن محاكمة اليوم لا يمكن أن تعقد بدون المحامين، لذا أتقدم بطلبي إلى المحكمة لتأجيل المحاكمة".

ويعتبر الحزب الجمهوري الدعاوي بحق مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية سياسية وتمثل انقلاباً من الحكومة، خشية من فرصه بالفوز بالانتخابات المقبلة. واعتقل إمام أوغلو في 18 مارس/ آذار الماضي، بعد حملة أمنية استهدفت بلدية إسطنبول وقادت لاعتقال العشرات من مسؤولي الشعب الجمهوري ومقربين من إمام أوغلو ورؤساء بلديات، واستمرت لتشمل بلديات أخرى.

وإضافة لمطالب الحبس جراء تزوير الشهادة، طالبت النيابة العامة أيضاً بمنعه من العمل السياسي، ما يضيف قيداً أمام ترشحه للانتخابات المقبلة، إذ تنص شروط الترشح على الحصول على شهادة جامعية، وعدم الحرمان من العمل السياسي. وبحسب مذكرة النيابة العامة، فإن القضية بدأت بشكوى بحق إمام أوغلو قدمت في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، تتضمن الانتقال من جامعة في قبرص إلى جامعة تركية بشكل غير قانوني، لأن الجامعة القبرصية لم يكن معترفاً بها في تركيا. ولم يكن أوغلو يمتلك الدرجات الكافية للدراسة في القسم الذي انتقل إليه.

يأتي ذلك في وقت نظمت فيه النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الاثنين، مذكرة بحق رؤساء بلديات تابعة لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول وخارجها، وعرفت باسم عصابة رجل الأعمال عزيز إحسان أكطاش؛ أحد المقربين من رئيس بلدية إسطنبول المعزول إمام أوغلو. وتشمل المذكرة تجاوزات في المناقصات ورشاوي، وضمت لائحة الاتهام 200 شخص، من بينهم 40 معتقلاً، بإجمالي 578 صفحة، فيما بلغ عدد المتضررين 19 شخصاً.

ومن بين الموقوفين والمطالب بسجنهم رؤساء بلديات بشيكتاش رضا أكبولات، وأسنيورت أحمد أوزر، وأوجلار أوتكو جانر جايكارا، وهي في إسطنبول، إضافة لرؤساء بلديات ولاية أضنة زيدان كارالار، وأدي يامان عبد الرحمن توت دري، فضلاً عن آخرين.

وتطالب لائحة الاتهام بالحكم على عزيز إحسان أكطاش بالسجن لمدد تتراوح بين 270 و704 أعوام، بتهم "تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة"، و"التلاعب في مناقصة"، و"تزوير وثائق رسمية"، و"تزوير وثائق خاصة"، و"الاحتيال على المؤسسات العامة"، و"الرشوة"، و"غسل أموال الجريمة"، و"إصدار فواتير مزورة"، إذ أُدين بارتكاب 82 جريمة، فيما طالبت بسجن البقية بسنوات متفاوتة. وفي نفس الدعوى جرى إعداد لائحة اتهام ضد النائبين البرلمانيين في حزب الشعب الجمهوري أوزغور كارابات وبرهان الدين بولوت وأُرسلت إلى مكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة، من أجل رفع الحصانة عنهما ومحاكمتهما.

وضمن سياق التطورات في حزب الشعب الجمهوري، عقد الحزب المؤتمر العادي رقم 39 في إسطنبول، وفاز فيه، اليوم الاثنين، رئيس الحزب المعزول أوزغور تشليك، في وقت ينتظر فيه الحزب الجمعة المقبلة جلسة النظر في المؤتمر العام الـ38 الذي عقد في عام 2023، حيث ينتظر أن يصدر قرار فيه.

ويواجه حزب الشعب الجمهوري؛ أكبر أحزاب المعارضة، خطر إلغاء المؤتمر وتعيين وصي قانوني ضمن خيارات عدة في حال أدانت المحكمة التجاوزات التي حصلت في المؤتمر بناء على شكاوى من مندوبي الحزب. وسبق اتخاذ قرار بإلغاء فرع الحزب بإسطنبول وتعيين أوصياء عليه، وهو خيار إن حصل سيدخل الحزب في أزمة كبيرة، وسيتسبب في نفس الوقت بأزمة سياسية كبيرة في تركيا.

وفتحت التحقيقات في فبراير/ شباط، حيث شهد الحزب الذي أسسه مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك حراكاً مستمراً وشغل الإعلام في البلاد، منذ تمكنه من احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية التي جرت العام الماضي.