تركيا: الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة انتهاك واضح لوقف إطلاق النار

- أدانت تركيا الهجمات الإسرائيلية على غزة، ووصفتها بانتهاك لوقف إطلاق النار، معربة عن قلقها من سقوط ضحايا مدنيين، ودعت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار لتحقيق السلام والاستقرار. - أعربت تركيا عن قلقها إزاء الانتهاكات ضد المدنيين في الفاشر السودانية، داعية إلى وقف الاشتباكات وفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، مؤكدة دعمها لوحدة السودان وسلامة أراضيه. - تتزايد الاتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة في الفاشر، مع تقارير عن إعدام أكثر من ألفي مدني، مما يثير إدانات دولية واسعة.

وصفت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها تشكّل انتهاكًا واضحًا لوقف إطلاق النار، معربة عن قلقها جراء تقارير تفيد بسقوط ضحايا مدنيين نتيجة هذه الهجمات. وجدّدت وزارة الخارجية التركية، في بيان صدر عنها، دعوتها إسرائيل إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال تُقوّض السلام والاستقرار.

وأكدت أن الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار أمر حيوي للحفاظ على أمل السلام الدائم وإرساء الأمن الإقليمي، مشيرة إلى أن تركيا ستحافظ على تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعم الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة. كما صدرت تصريحات عن المتحدث باسم الرئاسة التركية برهان الدين دوران، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشليك، تُدين الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، إذ شنّ، مساء الثلاثاء، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في القطاع، في حين يواصل استهداف الأهالي وعرقلة إدخال المساعدات، في وقت لم يشهد فيه القطاع أي انفراجة حقيقية تُخفف معاناة السكان. وجاءت الغارات بعد أن قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إن الأخير أمر الجيش بشنّ هجمات قوية على قطاع غزة "فورًا"، بزعم تعرّض قوة إسرائيلية لإطلاق نار في رفح جنوبي القطاع.

تركيا تدين انتهاكات المدنيين في منطقة الفاشر السودانية

وفي سياق آخر، دانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، بشدّة الانتهاكات ضد المدنيين في مدينة الفاشر السودانية، التي أصبحت تحت سيطرة قوات الدعم السريع. وأعربت الوزارة، في بيان عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في السودان، مبينة أن تركيا تتابع بقلق عميق المستجدات هناك، وتؤيد ما ورد في بيان جامعة الدول العربية بشأن الأحداث الأخيرة.

ودعت الوزارة إلى وقف فوري للاشتباكات في مدينة الفاشر ومحيطها، ووقف الهجمات على المدنيين الأبرياء، وضمان فتح ممرات آمنة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما أكدت دعمها الثابت لوحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته، مشدّدة على أهمية الحوار لإيجاد حل سلمي للنزاع القائم.

وفي وقتٍ تتزايد فيه الاتهامات لقوات "الدعم السريع" بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين في مدينة الفاشر، بعد ثلاثة أيام من سيطرتها على هذه المدينة الاستراتيجية في غرب السودان، تتصاعد الإدانات الدولية لما تصفه منظمات حقوقية بـ"الانتهاكات الممنهجة"، مع ورود تقارير مقلقة مدعّمة بصور أقمار اصطناعية تُعيد إلى الأذهان أحلك فترات الصراع في إقليم دارفور.

واتهمت القوة المشتركة، حليفة الجيش السوداني، قوات الدعم السريع، الثلاثاء، بـ"إعدام أكثر من ألفي مدني أعزل" منذ الأحد في مدينة الفاشر، "معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن". وبعد أكثر من 18 شهرًا من حصار دامٍ، سقطت الفاشر، الأحد، بيد قوات الدعم السريع، وكانت آخر معقل للجيش في إقليم دارفور، ما أتاح لتلك القوات بسط سيطرتها الكاملة على الإقليم الشاسع الذي يشكّل نحو ثلث مساحة السودان.