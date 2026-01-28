تركيا | القبض على خلية تجسس تتبع المخابرات الإيرانية

- ألقت السلطات التركية القبض على خلية تجسس إيرانية في عملية شملت خمس ولايات، بقيادة مكتب المدعي العام في إسطنبول وبالتعاون مع جهاز المخابرات التركية. - تم القبض على ستة مشتبه بهم، بينهم مواطن إيراني، بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية، حيث كانوا يجمعون معلومات عن قواعد عسكرية ومواقع استراتيجية في تركيا. - استهدفت أنشطة الخلية قاعدة إنجرليك الجوية وشحن طائرات بدون طيار لأغراض عملياتية، وتمت إحالتهم إلى المحكمة حيث صدرت أوامر سجن بحقهم.

ألقت السلطات الأمنية في تركيا، اليوم الأربعاء، القبض على خلية تجسس تتبع للمخابرات الإيرانية، في عملية انطلقت من ولاية إسطنبول وشملت خمس ولايات. وقاد مكتب المدعي العام في إسطنبول التحقيق بالتنسيق مع فرع مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن بولاية إسطنبول وبالتعاون مع جهاز المخابرات التركية، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية منها صحيفة حرييت.

وأدت التحقيقات للقبض على ستة مشتبه بهم من بينهم مواطن إيراني، يشتبه بممارستهم أنشطة تجسس لصالح المخابرات الإيرانية، وتشمل التجسس السياسي والعسكري. وكشف التحقيق أن المشتبه بهم كانوا على اتصال بعناصر من جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني في تركيا، وكانوا يجمعون معلومات ويقدمون دعما لوجستيا يتعلق بقواعد عسكرية ومناطق ذات أهمية استراتيجية في تركيا، فضلا عن مواقع بالغة الأهمية في خارج تركيا.

وتبين أن المشتبه بهم متورطون في أنشطة استطلاع ومراقبة تستهدف قاعدة إنجرليك الجوية في ولاية أضنة جنوب البلاد، وفي شحن طائرات بدون طيار إلى دول ثالثة لأغراض عملياتية عبر تركيا، وسلموا المعلومات الاستخباراتية التي جمعوها إلى جهاز المخابرات الإيراني.

من ناحيتها، قالت قناة "إن تي في" إن قوى الأمن نفذت عمليات توقيف في ولايات إسطنبول وفان وسامسون ويالوفا وأنقرة، حيث ألقي القبض على المشتبه بهم، وهم المواطن الإيراني أشكان جلالي، بالإضافة إلى رمزي بياز، علي جان كوتش، وإرهان إرغلان، وتانر أوزجان، وجمال بياز.

وأضافت أنه بعد استكمال الإجراءات في مركز الشرطة، أُحيل المشتبه بهم إلى المحكمة، حيث صدرت أوامر سجن بحقهم لاحقا من قبل محكمة الصلح. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن توقيف شبكات تجسس إيرانية في تركيا، في وقت لم تُكشف فيه مزيد من التفاصيل عن الخلية وعملها، وينتظر أن يتم الإعلان عن ذلك لاحقا.