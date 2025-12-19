تركيا: العثور على طائرة مسيّرة روسية الصنع في ولاية كوجه إيلي

- أعلنت وزارة الداخلية التركية العثور على طائرة مسيّرة روسية الصنع من طراز "أورلان-10" في منطقة إزميت، وتستمر التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادثة. - أفادت وسائل إعلام تركية بأن مواطنين أبلغوا السلطات عن الطائرة التي وُجدت محطمة في بستان بقرية تشوبوكلو بالا، حيث بدأت فرق الدرك التحقيق في الموقع. - حذرت وزارة الدفاع التركية أوكرانيا وروسيا من توخي الحذر بشأن تطورات الحرب وأمن البحر الأسود، بعد إسقاط مسيّرة خرجت عن السيطرة.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، العثور على طائرة مسيّرة روسية الصنع من طراز "أورلان-10"، تُستخدم لأغراض الاستطلاع والمراقبة، في منطقة إزميت بولاية كوجه إيلي شمال غربي البلاد. وقالت الوزارة، في منشور على منصة "إكس"، إن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن الطائرة المسيّرة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن مواطنين أبلغوا السلطات الأمنية بمشاهدتهم طائرة من دون طيار ملقاة بلا حراك في إحدى البساتين بقرية تشوبوكلو بالا. وعلى إثر البلاغ، أُرسلت فرق من الدرك إلى الموقع، حيث لاحظت وجود أجزاء مكسورة في الطائرة، وشرعت على الفور في التحقيق.

ونقلت صحيفة حرييت عن إسماعيل بيهان، أحد سكان القرية، قوله إنه شاهد تحطم الطائرة المسيّرة يوم الأربعاء الماضي، موضحاً: "سمعت صوتاً مرتفعاً، فنظرت ورأيت الطائرة المسيّرة قادمة وتُصدر ضجيجاً عالياً. أدركت أنها ستسقط، ثم حطت على الأرض. لم أستطع الاقتراب منها خوفاً وتحسباً لأي خطر". وأضاف: "كنت أتجول في الحقل لمدة ثلاثة أيام، ولم يأتِ أحد أو يغادر المكان. ظننت في البداية أنه أمر عادي، وأخبرت مختار القرية اليوم فقط. كنت متخوفاً من إبلاغ أي شخص، واعتقدت أنها تعود لأحد سيأتي لأخذها، فكيف لي أن أعرف؟".

من جانبه، قال مختار القرية محرم كايماز إن "إسماعيل شاهد الطائرة المسيّرة تحلق يوم الأربعاء ثم تتحطم، وكان خائفاً جداً من الاقتراب منها"، مضيفاً أنه "لم يُبلِغ أحداً في البداية ظناً منه أنها قد تكون مملوكة لشخص ما، لكنه أبلغنا اليوم، فقمنا بدورنا بإبلاغ السلطات المختصة التي باشرت التحقيق في الأمر".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أصدرت بياناً يوم أمس الخميس، قالت فيه إن أنقرة حذرت كلاً من أوكرانيا وروسيا بضرورة توخي مزيد من الحذر في ما يتعلق بتطورات الحرب وأمن البحر الأسود، وذلك عقب إسقاط مسيّرة خرجت عن السيطرة قبل أيام. وسبق أن وصلت مسيّرات بحرية إلى السواحل التركية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، كما استهدفت مسيّرات أوكرانية ثلاث سفن روسية قبالة السواحل التركية على البحر الأسود.