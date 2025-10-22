تركيا: البرلمان يمدّد مهام الجيش في سورية والعراق 3 سنوات

- وافق البرلمان التركي على تمديد مهام القوات المسلحة في سورية والعراق لمدة ثلاث سنوات إضافية، رغم معارضة حزب الشعب الجمهوري. - المذكرة الرئاسية، الموقعة من الرئيس أردوغان، تؤكد ضرورة استمرار العمليات لضمان السلام والاستقرار في ظل التهديدات المستمرة على الحدود الجنوبية لتركيا. - تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من العمليات التركية ضد "حزب العمال الكردستاني" في الشمال السوري، حيث تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية.

وافق البرلمان التركي، يوم الثلاثاء، على تمديد مهام القوات المسلحة التركية في كلٍّ من سورية والعراق لمدة 3 سنوات إضافية. وناقش البرلمان في جلسة اليوم المذكرة الرئاسية، وبعد كلمات من أعضاء البرلمان من عدة أحزاب، وفي ظل رفض من حزب الشعب الجمهوري المعارض، وافق البرلمان على تمديد مهام الجيش التركي.

وحملت المذكرة الرئاسية توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان

، وجاء فيها تأكيد ضرورة استمرار عمل القوات المسلحة لضمان السلام والاستقرار في سورية والعراق، بالنظر إلى المخاطر المستمرة على طول الحدود الجنوبية لتركيا، والتهديدات التي تطاول الأمن القومي التركي.

وبموجب موافقة البرلمان، فإن عمل القوات المسلحة التركية في البلدين سيستمر 3 سنوات اعتباراً من 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، نيّته التصويت برفض تمديد مهام القوات التركية في سورية والعراق.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من تنفيذ تركيا عمليات عبر الحدود ضد مواقع "حزب العمال الكردستاني" والمجموعات المرتبطة به، والتي تصنّفها "منظمات إرهابية". ومنذ عام 2016، أطلقت تركيا عدداً من العمليات العسكرية في الشمال السوري.