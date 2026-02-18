تركيا: اكتمال تقرير اللجنة المعنية بمرحلة ما بعد حل الحزب الكردستاني

- أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان قورطولموش، عن اكتمال تقرير لجنة "تركيا خالية من الإرهاب"، بعد حل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه، مشيراً إلى أن التقرير يتألف من سبعة أقسام ويشمل محاور متعددة. - أكد قورطولموش أن التقرير يمثل خطوة هامة نحو تعزيز السلم الاجتماعي، لكنه ليس عفواً عاماً، مشدداً على أهمية رؤية واضحة ونهج صادق لمعالجة القضية. - أشار إلى ضرورة صياغة دستور جديد كمسؤولية مشتركة لتحقيق مستقبل أفضل لتركيا، رغم عدم إدراجها ضمن صلاحيات اللجنة.

أعلن رئيس البرلمان التركي نعمان قورطولموش، اليوم الأربعاء، اكتمال تقرير اللجنة المعنية بمرحلة "تركيا خالية من الإرهاب" وهي مرحلة ما بعد حل حزب العمال الكردستاني نفسه وإلقاء سلاحه. وعقدت اللجنة اجتماعها الحادي والعشرين منذ تأسيسها قبل نحو ستة أشهر، بمشاركة الأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثناء "الحزب الجيد".

ومن المقرر تلاوة التقرير خلال جلسة اليوم تمهيداً للتصويت عليه وإقراره من قبل أعضاء اللجنة البالغ عددهم 51 نائباً. وقال قورطولموش في بداية الجلسة: "نعقد اليوم الاجتماع الحادي والعشرين للجنة لمراجعة التقرير المعد بدقة مع أعضاء اللجنة مرة أخرى، ولإطلاع الرأي العام عليه أيضاً".

وأضاف أن تركيا تمرّ بـ"مرحلة تاريخية" في ما يتعلق بملف الإرهاب، مشيراً إلى أن البرلمان، بوصفه ممثلاً للإرادة الوطنية، "أدّى واجبه دون تردد". وتابع أن بلاده "ستظل رائدة في مجال السلام في المنطقة (..) من خلال تعزيز أمنها الداخلي وترسيخ الاستقرار الإقليمي ستخلق فرصاً وإمكانات جديدة، سواء لأمنها الوطني أو للنظام الإقليمي".

وأوضح أن اللجنة أنجزت 88 ساعة عمل، وأن تقريرها يتألف من سبعة أقسام، مؤكداً أن "إخراج الإرهاب من جدول أعمال البلاد مسؤولية تاريخية". وبحسب قورطولموش تشمل محاور التقرير: عمل اللجنة، والأهداف الرئيسية للجنة، والجذور التاريخية للأخوة التركية الكردية وقانون الأخوة، ومجالات الاتفاق بين من استمعت إليهم اللجنة، وحل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه، ومقترحات بشأن اللوائح القانونية المتعلقة بالعملية، ومقترحات بشأن الديمقراطية.

من جانب آخر، اعتبر قورطولموش أن التقرير "خطوة هامة"، غير أنه أكد أنه "ليس عفواً عاماً"، مشدداً على أن هذا التقرير يحمي أسس السلم الاجتماعي و"هو علامة فارقة في سلسلة الخطوات الحاسمة التي اتخذت والتي ستتخذ". وأكد دعم كل ما من شأنه "تعزيز الأخوة والرفاه والسلام الاجتماعي"، معتبراً أن معالجة هذه القضية "لن تتحقق بشعارات تعمّق الانقسامات، بل برؤية واضحة ونهج صادق وخطوات حازمة". وألمح إلى ضرورة صياغة دستور جديد، قائلاً إن هذا المسار، رغم عدم اندراجه ضمن صلاحيات اللجنة، "يمثل مسؤولية مشتركة لا يمكن تأجيلها ويجب الوفاء بها من أجل مستقبل البلاد".